Zealandia, al optulea continent ne dezvaluie secretele sale scufundate

Un grup international de oameni de stiinta a explorat adancurile oceanului din jurul Australiei si a Noii Zeelande pentru ca la final sa descopere, al 1000 m adancime al optulea continent de pe Terra. Indiciile care aratau ca la un moment dat continentul scufundat era deasupra nivelului marii au fost fosilele unor vietati terestre.

La inceputul acestui an, in comunitatea stiintifica a pornit o dezbatere a carei obiect era Zealandia, al optulea continent scufundat in urma cu 60 de milioane de ani. Asadar, a fost demarata o expeditie care sa lamureasca aceasta dezbatere. În urma sondarilor s-a descoperit ca este intr-adevar vorba de un continent pierdut. Din punct de vedere geologic, compozitia acestuia este mai apropiata de cea a continentelor, decat a formatiunilor de pe fundul oceanului.

Au fost facute sondari pana la 2500 de metri si a fost adusa la suprafata o istorie a Pamantului de peste 70 de milioane de ani.

In urma cu 100 de milioane de ani Antarctica, Australia si Zealandia formau un mega-continent. La un moment dat, Zealandia s-a desprins si s-a scufundat.

Noile descoperiri ar putea oferi informatii importante despre modul in care plantele si animalele traiau si erau raspandite in Pacificul de Sud.

