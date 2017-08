Viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu: ”Datorăm victimelor războiului nu doar respect și cinstirea memoriei, ci și însușirea lecției suferințelor lor. Ne revine responsabilitatea de a păstra încrederea și credința lor într-o lume liberă și democratică”

Galerie foto Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a depus coroane de flori la Cimitirul Militar al Armatei Romane din orașul Zvolen, din Slovacia, și la Monumentul Eroilor din Banska Bystrica, pe care este inscripționat in limba romană Mulțumiri armatei romane, eliberatoarea orașului, in cadrul ceremoniilor de comemorare a eroilor militari romani căzuți in Al Doilea Război Mondial pe fronturile de pe teritoriul actual al Republicii Slovace. Ceremoniile au fost organizate pentru a marca 73 de ani de la inceperea Insurecției Naționale Slovace din 29 august 1944, sărbătoarea națională a poporului slovac. Ostaşii romani au contribuit, alături de aliații lor, la eliberarea a peste 1.700 de localități, intre care 31 de oraşe din fosta Cehoslovacie. Memoria lor este cinstită și astăzi in mai mult de 50 de localități din Slovacia, prin monumente, troițe, plăci comemorative sau in cimitire militare. In discursul rostit la ceremonia organizată cu același prilej la Muzeul Insurecției Naționale Slovace, din Banska Bystrica – la care au participat, de asemenea, președintele Republicii Slovace, Andrej Kiska, prim-ministrul slovac, Robert Fico, și președintele Consiliului Național al Republicii Solvace, Andrej Danko, ministrul Apărării, Peter Gajdos, – vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a mulțumit poporului slovac și autorităților centrale și locale pentru modul exemplar in care prețuiesc și comemorează memoria ostașilor romani și a adresat un mesaj de felicitare poporului slovac cu prilejul Zilei Naționale. Oficialul roman a omagiat jertfa ostașilor romani și aliați căzuți la datorie in cel de-al Doilea Război Mondial și a subliniat că istoria și experiențele comune ale popoarelor roman și slovac au creat premisele bunelor relații bilaterale din prezent. Datorăm victimelor războiului nu doar respect și cinstirea memoriei, ci și insușirea lecției suferințelor lor. Ne revine responsabilitatea de a păstra increderea și credința lor intr-o lume liberă și democratică și de a ne aduce propria contribuție la promovarea valorilor libertății și păcii, iar istoria și experiențele noastre comune au creat premisele bunelor relații bilaterale din prezent. Suntem parteneri in Uniunea Europeană și in NATO, unde impărtășim aceleași valori și principii democratice și promovăm obiective comune in domeniul securității și apărării, a declarat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, exprimandu-și convingerea că bunele relații romano-slovace vor continua să se dezvolte și să se consolideze. La ceremoniile de la Zvolen și Banska Bystrica a participat, ca invitat special, și veteranul de război, general in retragere Neculai Pruteanu, unul dintre militarii romani care au luptat la Banska Bystrica, Zvolen, Kremnika, Murani sau Breznova și unul dintre ultimii supraviețuitori care au luptat atat pe frontul de Est, cat și pe cel din Vest. Pe langă aceste ceremonii, viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu a participat, in Slovacia, la un dejun de lucru oferit de vicepremierul slovac Peter Pellegrini, ministru al Investițiilor și Informatizării, și a vizitat Consulatul Onorific al Romaniei de la Banska Bystrica. Din delegația romană care l-a insoțit pe vicepremierul Ion Marcel Ciolacu in Slovacia au făcut parte secretarul de stat in cadrul Ministerului Apărării Naționale Mircea Dușa, ambasadorul Romaniei in Republica Slovacă, Steluța Arhire, general de brigadă Teodor Incicaș, Statul Major General, general – maior Petrică Lucian Foca, comandantul Comandamentului Forţelor Intrunite, și consilierul de stat Florin Vodiță. Membrii delegației au acordat cu acest prilej decorații veteranilor de război și au inmanat Emblema de Onoare a Armatei Romane primarului orașului Zvolen, doamna Lenka Balkovicova, și directorului Muzeului Insurecției Naționale Slovace, din Banska Bystrica, Stanislav Micev. * Redăm, mai jos, integral, discursul susținut de viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu la ceremonia de la Muzeul Insurecției Naționale Slovace, din Banska Bystrica (check against delivery): Discurs cu prilejul ceremoniilor dedicate marcării Insurecției Naționale Slovace de la 29 august 1944 Domnule Președinte, Domnule Prim-Ministru, Onorabili veterani de război, Excelențele Voastre, Doamnelor și Domnilor, Sunt onorat să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la ceremonia de comemorare a inceperii Insurecţiei Naţionale Slovace din 29 august 1944, sărbătoare naţională a poporului slovac. Este un moment special deoarece face parte din istoria noastră comună și care ne amintește de prietenia profundă dintre popoarele noastre. Este profundă pentru că este o legătură de sange, făcută acum 73 de ani de militarii din țările noastre, dar și de partizanii și poporul slovac care au luptat impreună pentru libertate. Aceasta este probabil cea mai puternică legătură care poate exista intre două națiuni. Căci nimic nu este mai presus decat sacrificiul celor care și-au dat viețile lor, pentru a face mai prețioasă libertatea noastră. De aceea, avem datoria să cinstim memoria celor care și-au pierdut viața și să ne inclinăm in fața celor care au indurat suferinţe cumplite in perioada celui de-al Doilea Război Mondial, avand convingerea fermă că dialogul şi eforturile noastre pentru pace vor impiedica repetarea sacrificiilor nemăsurate care au marcat destinul omenirii in secolul XX. Ne aflăm acum, aici, pentru a onora sacrificiul acestora şi pentru a reflecta la importanţa acţiunilor lor. Ostaşii romani au contribuit, alături de aliații lor, in cadrul Frontului II ucrainean, la eliberarea a peste 1700 de localități, intre care 31 de oraşe din intreaga Cehoslovacie. A fost un moment extraordinar, iar entuziasmul localnicilor care i-au primit cu brațele deschise pe romani va rămane pentru totdeauna intipărit in amintirea noastră. Acele zile nu ar fi putut fi descrise mai bine decat de protagoniștii lor. Iată ce a scris un comandant militar roman in Jurnalul său de Operații: – Aici, in mijlocul oraşului, suntem primiţi de către autorităţi şi populaţia civilă care, cu lacrimi in ochi, işi manifestă sentimentul de prietenie pentru Armata Romană eliberatoare. Suntem privilegiați să il avem astăzi alături de noi pe generalul maior in retragere Neculai Pruteanu, veteran de război și unul dintre ultimii supraviețuitori care au luptat pe front. Domnia sa este unul dintre fii locali, așa cum le spuneau localnicii militarilor romani care au luptat la Banska Bystrica, Zvolen, Kremnika, Murani sau Breznova. Vă mulțumesc, domnule general, pentru eroismul de care ați dat dovadă in luptă, in ciuda faptului că ați fost rănit, pentru modul in care i-ați indrumat in timpul bătăliilor pe camarazii dvs. din Regimentul 27 Infanterie și pentru intreaga dvs activitate după intoarcerea din război, cand ați devenit mentor pentru generațiile mai tinere de militari ai Armatei Romane. Aveți tot respectul și toată prețuirea noastră. Alături de domnul general au luptat atunci peste 500 de mii de soldați și ofițeri romani, iar mai mult de 66 de mii dintre ei au fost răniți sau nu s-au mai intors niciodată acasă la familiile lor. Dintre eroii romani care s-au jerfit pentru libertatea teritoriului slovac, peste 10 mii şi-au aflat odihna veşnică in Cimitirul Armatei Romane din Zvolen, amenajat, la sfarşitul anilor ’50, prin grija autorităţilor cehoslovace şi intreţinut cu grijă de autorităţile locale din Zvolen. In peste alte 50 de localităţi din Slovacia sunt şi astăzi plăci, troiţe, monumente, obeliscuri sau cimitire militare care-i amintesc şi-i omagiază pe soldaţii romani căzuţi aici la sfarşitul celui de-al Doilea Război Mondial. De aceea țin să mulţumesc in mod special poporului slovac şi autorităţilor centrale şi locale slovace pentru modul exemplar in care preţuiesc şi comemorează memoria militarilor romani. Datorăm victimelor războiului nu doar respect şi cinstirea memoriei, ci şi insuşirea lecţiei suferinţelor lor. Momente ca acestea ne reamintesc că trebuie să fim intotdeauna pregătiţi pentru a intări rolul diplomaţiei, al dialogului şi al cooperării dintre state la nivel internaţional. Astăzi ne asumăm cu toată răspunderea datoria de a preţui şi onora sacrificiul acestor eroi. Ne revine responsabilitatea de a păstra increderea şi credinţa lor intr-o lume liberă şi democratică și de a ne aduce propria noastră contribuţie la promovarea valorilor libertăţii şi păcii. Rememorarea acestor evenimente tragice din istoria umanităţii este parte a unei culturi europene a memoriei şi reconcilierii cu trecutul, dar şi a convingerii că lecţiile istoriei recente trebuie să fie intotdeauna luate in considerare. Faptul că Europa a fost scena a două conflagraţii mondiale in decursul a doar patru decenii, a două catastrofe umanitare şi a unor distrugeri de o amploare fără precedent, ne determină să acţionăm cu fermitate pentru o politică externă responsabilă la nivel european şi global. Onorată asistență, Doamnelor și Domnilor, Istoria și experiențele noastre comune au creat premisele bunelor relaţii bilaterale din prezent. Suntem parteneri in Uniunea Europeană și in NATO, unde impărtășim aceleași valori și principii democratice şi promovăm obiective comune in domeniul securității și apărării. Romania, ca stat membru UE, iși dorește mai multă solidaritate şi unitate, deoarece nu suntem nicicand mai puternici decat atunci cand suntem uniți. De aceea, vreau să vă asigur de determinarea Romaniei de a lucra, impreună cu Slovacia și de ceilalți parteneri din Uniune, la relansarea proiectului european, clădit pe solidaritate și unitate și pe respectul față de principiile și libertățile fundamentale europene, un proiect care să răspundă cat mai bine așteptărilor de zi cu zi ale cetățenilor europeni. Provocările și riscurile la adresa stabilității și securității europene sunt multiple. Continuarea conflictelor violente in apropierea frontierelor Europei și propagarea consecințelor acestora in spațiul UE, prin imigrația ilegală, riscurile de atacuri teroriste, atacuri cibernetice, distorsionările pieței interne accentuează tendințele de fragmentare din interiorul UE. Cred, insă, că abordarea acestor riscuri și provocări de securitate trebuie făcută cu ințelepciune, dar și in litera și spiritul normelor și principiilor europene și internaționale pe care statele le-au acceptat. Avand convingerea că bunele relații existente intre Romania și Slovacia vor continua să se dezvolte și să se consolideze in multiple domenii, vă rog să imi permiteți să vă adresez, incă o dată, cele mai sincere urări de sănătate, pace și fericire, din partea mea, a guvernului Romaniei și a poporului roman. Vă mulțumesc !

