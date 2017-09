Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu: România îndeplinește toate condițiile asumate față de Uniunea Europeană în materie de securizare a frontierelor

Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a discutat, astăzi, cu comisarul european pentru Uniunea securității, Julian King, despre disponibilitatea Romaniei de a contribui la funcționarea eficientă a sistemului integrat european de securitate, avand in vedere că și-a indeplinit, din punct de vedere tehnic, toate angajamentele asumate privind securizarea frontierelor și care țin de pregătirea pentru aderarea la Spațiul Schengen. La intrevedere a participat și ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. – Romania are o abordare responsabilă in fața provocărilor actuale, reprezentate de fenomenul migrației și amenințarea terorismului, pentru că a fost și ea indirect afectată. Atacurile teroriste din alte țări europene au avut printre victime și cetăţeni romani. Avem la ora actuală o țară sigură și ne vom asigura că o menținem așa, a declarat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu. In plus, Romania poate oferi expertiză in materie de securitate cibernetică, a afirmat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, amintind nivelul de performanță al specialiștilor romani in domeniu, recunoscut și in plan extern. La randul său, comisarul european Julian King și-a reafirmat convingerea că Spațiul Schengen ar fi mai puternic și toate ţările membre ar avea de caştigat dacă Romania ar face și ea parte din Schengen. – Romania este un participant activ la politica de securitate a Uniunii Europene și vă asigur de toată susținerea in a le prezenta partenerilor noştri pașii importanți făcuți de Romania și pe care i-am constatat, a declarat oficialul european.

Comments

comments