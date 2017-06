Un fermier este ucis de propriul porc. Animalul i-a muscat penisul si trei degete

Un fermier a fost rapus de unul dintre porcii din gospodarie dupa ce, animalul i-a muscat penisul si trei degete.

Miguel Anaya Pablo, un fermier mexican in varsta de 60 de ani a baut bine, dupa care, a intrat in cocina porcilor si l-a provocat pe animalul care s-ar fi pretins a fi cel mai bun la bataie. Fermierul, neincrezator in aptitudinile de luptator ale porcului sau asa ca l-a provocat la duel. Initial, porcul nu a ripostat. Și-a dat seama ca Pablo are „curajul betivului care nu mai are nimic de pierdut” si a asteptat sa se calmeze.

Spre ghinionul lui, Pablo nu s-a calmat si l-a lovit pe porc pana animalul „si-a iesit din pepeni” si a ripostat. Imediat, fermierul a fost facut knockout. Fara sa tina cont de regulile unei lupte drepte, porcul a lovit direct sub centura, lasandu-l pe Pablo fara barbatie, dupa care, insetat de sange i-a muscat si trei degete de la mana dreapta, informeaza metro.co.uk.

Fermierul a fost dus de urgenta la spital dar, in ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putu face nimic.

foto: www.thinglink.com

