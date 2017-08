Suflatul in lumanari creste numarul de bacterii din tort cu 1.400%

Gata, torturile pentru zilele de nastere s-au schimbat pentru totdeauna, mai ales dupa ce a aparut un studiu care analizeaza in detaliu transferul de bacterii care intervine in momentul in care sarbatoritul sufla in lumanari. Studiul a fost publicat in „Journal of Food Research”.

In cadrul studiului au fost numarate bacteriile care ajung in tort odata cu suflatul lumanarilor, ar rezultatele au fost tulburatoare. Cei mai ipohondri dintre noi, speriati de bacterii si microbi s-ar putea sa nu mai guste vreodata o felie de tort daca au fost suflate lumanarile festive de deasupra.

Cercetatorii spun totusi sa nu ne stricam aceasta mica placere a vietii pentru ca bacteriile de pe tort sunt inofensive.

