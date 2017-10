Split TVA și trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, subiecte abordate la întâlnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentanţii Coaliției pentru Dezvoltarea României

Galerie foto Prim-ministrul Mihai Tudose şi vicepremierul Ion – Marcel Ciolacu au discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei, despre aplicarea măsurilor de plată defalcată a TVA și trecere a contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului și despre obiectivele urmărite de Guvern prin implementarea acestor măsuri. Obiectivul este să imbunătățim colectarea la buget. Aceste măsuri au fost gandite astfel incat să nu diminueze veniturile pentru angajaţi și nici să nu aducă o cheltuială in plus angajatorilor, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a detaliat mecanismul de aplicare a modificărilor legislative promovate de Guvern in acest sens și a dat asigurări că vor fi căutate soluțiile cele mai bune, prin consultări cu toate părțile interesate, astfel incat obiectivul propus să fie atins, fără a fi afectate interesele angajaților și ale angajatorilor. Pe langă intalnirile in formatul grupurilor de lucru sectoriale, premierul Mihai Tudose și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul cu reprezentanţii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei ori de cate ori este nevoie, pe probleme punctuale. Alte subiecte abordate la intalnirea de astăzi de la Palatul Victoria au vizat perspectivele de eficientizare a activității ANAF și o mai bună corelare a formării profesionale cu nevoile pieței muncii. La intalnire au participat secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, și consilierii de stat Ramona Chirilă Lohan, Gabriel Andronache, Florin Vodiță și Felix Rache.

Comments

comments