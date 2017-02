Recrutare moderna, online, cu efort minim

Piata locurilor de munca este extrem de dinamica in Romania, in special in orasele mari. Angajatii cauta mereu oferte mai bune si sunt dispusi sa isi schimbe rapid joburile. Companiile sunt astfel mereu nevoite sa recruteze, iar cele noi sau aflate in dezvoltare accelerata sunt nevoite sa ofere ceva in plus in pachetul de beneficii (financiare si nu numai). Fie ca vorbim de corporatii sau de mici companii romanesti, toate au un cost cu privire la recrutare. Pentru a eficientiza acest proces, ideala este utilizarea solutiilor moderne de recrutare.

Un astfel de instrument extrem de util si eficient este portalul de locuri de munca www.infomunca.ro. Conceput astfel incat sa fie cat mai simplu de utilizat, website-ul este tot mai popular, pe masura ce atrage atat companii care isi expun oferta de locuri de munca, precum si persoane aflate in cautare de joburi.

Cu un design minimalist si elegant, infomunca.ro are intefata atat in limba romana, cat si in limba engleza. Exista joburi din mai toate domeniile de activitate, locuri de munca in Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Constanta, dar si in localitati mai mici. De la asistent manager la sofer camion, de la programator IT la specialist financiar, de la operator depozit la menajera – iata doar cateva locuri de munca prezente in acest moment pe prima pagina a portalului de joburi. Exista si multe oferte ce vizeaza locuri de munca in strainatate, dincolo de cele din Romania.

Angajatorii prezenti pe website sunt atat nume importante din mediul de afaceri (companii cu sute si mii de angajati in Romania), precum si firme mai mici, dar aflate in dezvoltare, dornice sa angajeze persoane capabile de performanta. Procesul de recrutare implica efort minim de ambele parti – atat pentru angajatori, cat si pentru viitorii angajati. Se economiseste timp, iar fiecare job este ocupat foarte rapid.

In Romania, recrutarea online a castigat in mod continuu teren in fata variantelor clasice de recrutare precum anunturile din presa scrisa. Pe masura ce utilizatorii se obisnuiesc cu dispozitivele IT&C moderne, recrutarea online devine fireasca in tot mai multe domenii de afaceri si chiar in ceea ce priveste locurile de munca din localitatile mici. Asadar, ca persoana fizica, fie ca locuiesti in Bucuresti sau intr-o localitate de mici dimensiuni, merita cu siguranta sa iti faci cont online pe infomunca.ro si sa “vanezi” oportunitatile pentru cariera.

