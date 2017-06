Premierul Sorin Grindeanu: „Germania este principalul partener comercial al României”; Wolfgang Büchele: ”Stabilitatea este cheia dezvoltării afacerilor”

Galerie foto Premierul Sorin Grindeanu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație de oameni de afaceri germani, condusă de președintele Comitetului Economiei Germane pentru Europa de Est, Wolfgang Buchele. Germania continuă să fie principalul partener comercial al Romaniei, cu un volum al schimburilor comerciale de peste 26 miliarde de euro la nivelul anului 2016 și un portofoliu important al firmelor cu capital german care investesc in țara noastră – 26.100 societăți și un volum al investițiilor de circa 5 miliarde euro – , a subliniat șeful Executivului. – Romania este un mediu de afaceri atractiv pentru investitori, prin facilitățile fiscale pe care le oferă și prin politicile publice de susținere a antreprenorilor. De asemenea, sunt oportunități deosebite de investiții in domeniile transporturi, infrastructură, agricultură, dezvoltare regională, mediu și cercetare, a subliniat premierul Grindeanu. Prim-ministrul a amintit că in primul trimestru al acestui an Romania a inregistrat o creștere economică de 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare la nivelul statelor UE. Președintele Comitetului Economiei Germane pentru Europa de Est, Wolfgang Buchele, a subliniat interesul pentru continuarea – acestei istorii de succes intre Romania și Germania, arătand că oamenii de afaceri germani sunt interesați să investească sau să-și extindă afacerile in țara noastră. Stabilitatea este cheia dezvoltării afacerilor, a punctat Wolfgang Buchele, adăugand că sunt de asemenea esențiale forța de muncă bine calificată și adaptarea curriculei educaționale la nevoile pieței. Reprezentanții oamenilor de afaceri germani au menționat totodată importanța predictibilității legislației și simplificarea procedurilor birocratice. Premierul Sorin Grindeanu și delegația oamenilor de afaceri germani au apreciat relațiile bilaterale dintre cele două state, indeosebi la nivel economic, și oportunitățile de dezvoltare. La intrevederea de la Palatul Victoria au participat, de asemenea, consilierul de stat Dan Neculăescu și ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt.

