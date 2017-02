Premierul Sorin Grindeanu a participat la emisiunea „Punctul de întâlnire”, cu Radu Tudor, la postul de televiziune Antena 3

Comments

[Check against delivery] Realizator: Bună seara, bine aţi venit la Punctul de intalnire! Doamnelor şi domnilor, o nouă duminică fierbinte in Romania cu peste 15 mii de oameni care protestează in Bucureşti şi in alte oraşe ale ţării, o tensiune politică din ce in ce mai serioasă la noi in ţară, nu că ne-am fi dorit aşa ceva, nu că pe 11 decembrie nu ar fi fost foarte limpede opţiunea de vot a oamenilor, dar – nu este aşa? – la noi cand este vorba să ne aşezăm pe treabă trebuie să vină cineva să strice, să bage băţul prin gard, să asmută şi să stimuleze dorinţa oamenilor absolut justificată şi normală de a protesta. Cert este că Romania este intr-o zodie a tensiunii politice, instituţionale şi personale. PSD şi ALDE depăşesc 60% ca potenţial de vot in parlament, iar Guvernul Grindeanu are o reprezentare şi un suport atat din punct de vedere popular, cat şi din punct de vedere parlamentar, aş spune fără precedent in ultimii 10-15 ani. Am simţit nevoia unui dialog cu prim-ministrul Sorin Grindeanu şi ii mulţumesc mult că se află in această seară in platou alături de mine. Bună seara, dle prim ministru! Sorin Grindeanu: Bună seara, vă mulţumesc pentru invitaţie. Realizator: Vă mulţumesc că aţi venit. Sorin Grindeanu: Cu plăcere. Realizator: Am primit foarte multe mesaje cand am anunţat că vine premierul Sorin Grindeanu la Punctul de intalnire şi există o atitudine cat se poate de, aş spune, firească şi decentă faţă de persoana dvs. Dorinţa de normalitate a fost percepută de telespectatori ca atare şi de obicei cand vine un mare lider politic opiniile se impart in două: ce-i favorabili şi ce-i nefavorabili. Am constatat un lucru interesant. La Sorin Grindeanu nu sunt foarte multe mesaje nefavorabile şi cred că ceea ce aţi transmis de la inceputul mandatului se reflectă in continuare: nevoia de normalitate, lipsa de dorinţă de conflict şi mai mult decat atat, un respect pe care il manifestaţi de fiecare dată, indiferent despre cine este vorba. Sorin Grindeanu: Da, am şi spus in discursul susținut in faţa parlamentului, am repetat de altfel, obsesiv, poate prea obsesiv, cuvantul normalitate tocmai fiindcă eu cred intr-o ţară normală. Poate că lipsa unor caracterizări sau sunt prea puţine caracterizări negative e datorată şi unui alt lucru şi poate faptului că in această perioadă eu am preferat, impreună cu colegii mei din guvern, să nu ieşim foarte mult in public, să lucrăm foarte mult pe ceea ce avem – program de guvernare, pe ceea ce am propus ca buget pe anul 2017, să ne facem treaba cat putem de bine şi după aceea să ieşim să comunicăm aceste lucruri. Este un lucru de la care nu abdic: prima oară trebuie să-ţi faci treaba şi după aceea să incerci să comunici, dar făcandu-ţi treaba cat poţi tu de bine. Și asta le-am cerut şi colegilor mei şi asta au şi făcut. Sigur că in perioada următoare o să ieşim foarte mult să comunicăm pe ceea ce am gandit ca şi buget pentru anul 2017, pe ceea ce poate nu am comunicat destul de bine ca şi măsuri deja adoptate şi mai trebuie spuse ca parte a programului de guvernare. Mai trebuie să facem multe lucruri in primul trimestru. Noi avem scadenţar 43 de măsuri pe care trebuie să le adoptăm conform programului de guvernare in primul trimestru din anul 2017. Realizator: O să imi notez aici, pentru că sper să mai facem impreună emisiuni, /…/ 43 de măsuri in…? Sorin Grindeanu: Primul trimestru. Realizator: Primul trimestru. Sorin Grindeanu: Am adoptat pană acum 27. Realizator: Foarte interesant, 27 deja adoptate. Sorin Grindeanu: Da. Realizator: Reducerea taxelor. Sorin Grindeanu: Toate lucrurile pe care le ştiţi, start-up-uri, pensii, salariu minim, toate aceste lucruri; mai avem. De ce facem lucrul ăsta? pentru că oamenii şi-au pus incredere – incredere dată prin vot – in programul de guvernare. Un vot masiv pentru PSD şi e de datoria noastră, ca şi exponenţi a ceea ce inseamnă programul de guvernare, exponenţi insemand executivul, care trebuie să-l pună in practică, acest program de guvernare, e de datoria noastră să urmărim cu sfinţenie aceste lucruri, şi asta facem. De asemenea, s-a lucrat foarte mult pe ceea ce inseamnă proiectul de buget, şi probabil că o să avem timp să discutăm pe cateva puncte. Se va discuta foarte mult in perioada următoare pe ceea ce am propus noi ca şi buget, dar un singur lucru vreau să spun pentru inceput. Noi am incercat inclusiv pe proiectul de buget pe care l-am propus pentru anul 2017 ca toate măsurile pe care le-am gandit şi care au fost parte a programului nostru de guvernare să se regăsească in bugetul pe 2017. Este extrem de important. Degeaba adoptăm hotărari de guvern, proiecte, ordonanţe de urgenţă ş.a.m.d., dacă nu regăsim aceste lucruri in buget. De aceea, vă spuneam că s-a lucrat foarte mult, zi şi noapte, pentru a prinde toate măsurile pe care le avem, care trebuie să fie finanţate şi care se regăsesc in acest moment in bugetul pentru anul 2017. Realizator: Domnule prim-ministru, aş vrea să ne referim, in primul rand, la ceea ce se intamplă acum in Bucureşti şi in alte oraşe din ţară. Am văzut că există şi in cateva oraşe din Europa, şi anume un puternic protest anti-PSD. Eu am ascultat şi duminica trecută şi duminica asta, am urmărit pe Facebook transmisia live a protestelor şi ştiu exact ce se strigă acolo. In primul rand, se strigă anti-PSD şi n-o să ezit să-l calific drept un protest anti-PSD. Apoi, se strigă impotiva graţierii, mai sunt cateva legate de DNA ş.a.m.d. Este a doua duminică in care mii de oameni ies in stradă şi, de obicei, cand se intamplă aşa ceva şeful guvernului in orice ţară democratică simte o presiune. Cum vă raportaţi la protestele din seara asta? Sorin Grindeanu: Am făcut o declaraţie legată de protestele de săptămana trecută, şi am spus că respect opiniile argumentate. E un drept legal să protestezi in Romania, atata timp cat faci lucrurile acestea in mod paşnic şi cand nu deranjezi pe alţii, pentru că dacă se depăşeşte această limită intrăm intr-o cu totul altă zonă, aşa că e dreptul cetăţenilor să facă acest lucru. Respect această opinie. Ba mai mult decat atat, am văzut şi am urmărit cu atenţie in această perioadă opiniile care au reieşit din aceste mitinguri. Multe dintre ele pot să le cataloghez că au avut poate distorsiuni, ca să nu spun altceva. De ce? Pentru că a contat sursa sau modul in care au fost prezentate. Realizator: Evident. Sorin Grindeanu: De asemenea, vreau să vă spun că eu cred in libertatea de expresie, dar această libertate de expresie, apropo de inceputul nostru de interviu de astăzi, cred că trebuie să fie insoţită de bun-simţ. Nu cred, să ştiţi, foarte mult in jigniri şi in lucruri care prin modul abrupt in care incerci să le exprimi, că aceste lucruri duc la ceva bun. De o perioadă de timp şi nu neapărat in ultimele luni, parcă in Romania argumentul tonalităţii e mai important decat argumentul in sine. Realizator: Şi chiar al conţinutului, nu doar felul in care se spune, ci şi ce mesaj se transmite. Sorin Grindeanu: Corect. Cum nu cred in agresivitatea pumnului, nu cred nici in agresivitatea cuvantului. Toate lucrurile acestea, dacă ţi le prezinţi corect argumentat şi fără o tonalitate ridicată, pare in Romania că eşti moale. Nu mi se pare că argumentele insoţite de agresivitate, agresivitate verbală, nu vorbesc de altceva, sunt cele care trebuie să primeze. Să ştiţi că de multe ori această hiperbolizare a binelui şi fanatismul in a crede că ceea ce gandeşti tu e corect s-ar putea să ducă la rău, aşa că, incheind această paranteză, vă spun că am urmărit tot ceea ce s-a intamplat, am urmărit cu atenţie… Realizator: Şi ceea ce s-a strigat. Sorin Grindeanu: … şi ceea ce s-a strigat, aveţi dreptate, sunt – şi sunt semnale, sunt anumite lucruri clare, politic, in aceste intalniri, cum sunt altele care nu sunt… Sorin Grindeanu: Sunt anumite lucruri clare politic in aceste intalniri, cum sunt altele care nu sunt şi sunt oameni care sunt veniţi in piaţă fără de culoare politică, dacă pot să spun acest lucru. Dar in urmă cu şase săptămani noi am avut alegeri. Cele mai bune sondaje, cele mai bune păreri, modul in care te exprimi intr-o ţară democratică, se face prin alegeri. Iar noi am caştigat aceste alegeri. Am caştigat, şi vă spuneam la inceputul acestui interviu, al intalnirii noastre că am caştigat pe un program de guvernare pe care il vom pune in practică. Sigur, ne aşteptam la tot felul de piedici, tot felul de lucruri care se intamplă nu doar din acest punct de vedere, ci poate de funcţionare a fiecărui minister in parte, lucruri care ingreunează punerea in aplicare a măsurilor pe care noi vrem să le luăm. Realizator: Dar vă aşteptaţi ca preşedintele Iohannis să fie un oponent al guvernului atat in plan instituţional, cat şi in stradă? Sorin Grindeanu: Pentru mine a fost o surpriză neplăcută prezenţa preşedintelui in stradă săptămana trecută. Eu am incercat, şi nu cred că mă poate acuza nimeni, am incercat in această perioadă să am o relaţie instituţională corectă cu Administraţia Prezidenţială. Ba chiar poate de multe ori am lăsat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog, pentru a ne vedea fiecare dintre noi, nu neapărat dintre noi doi, dintre Guvern, Administraţie Prezidenţială, Parlament, celelalte instituţii din ţara asta, de a lăsa deoparte politica şi de a ne ocupa de administrarea ţării. Pană la urmă cetăţenii ne-au dat increderea şi votul ca să administrăm ţara. De aceea vă spuneam că a fost o surpriză neplăcută pentru mine prezenţa de săptămana trecută şi nu doar acea prezenţă. Vă repet, nu avem şi nu am venit pe picior de război nici noi, ca şi guvern, nici PSD-ul. Incercăm şi vom pune in practică programul de guvernare pe care l-au votat oamenii. Asta este ceea ce avem noi ca şi datorie. Toate piedicile pe care incearcă unii şi alţii să le pună, să ni le pună, vom incerca să le evităm, şi le vom evita. De aceea vă spuneam că transformarea acestor lucruri intr-o bătălie politică, din perspectiva mea, este o abordare greşită din partea Administraţei Prezidenţiale. De aceea, vă spuneam că poate că ceea ce noi am incercat in aceste patru săptămani, un dialog cat se poate de normal cu Administraţia Prezidenţială, a fost inţeles greşit. Pot să vă dau un exemplu, de acum două zile, cel legat de buget, şi anume, faptul că noi nu am cerut altceva decat ceea s-a intamplat in urmă cu un an, nu tratament diferit, şi poate că acel comunicat al Administraţiei Prezidenţiale de după şedinţa de guvern a indus in eroare foarte multă lume, dar, ca şi date de intrare, dacă pot să spun aşa, lucrurile stau in felul următor. In 9 decembrie anul trecut s-a ţinut şedinţa de guvern fără aviz CSAT. Realizator: In care s-a adoptat bugetul. Sorin Grindeanu: In care s-a adoptat proiectul de buget şi a fost trimis către Parlament. In 10 decembrie a fost CSAT-ul. Tot ceea ce am sperat eu, ca şef al guvernului, ca prim-ministru, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut. Să pot să trimit spre Parlament bugetul, să poată să intre cat mai repede Parlamentul la muncă, cu tot ceea ce inseamnă amendamente, dezbateri, comisii. Le-am cerut tuturor membrilor guvernului să meargă titulari – titularii trebuie să meargă… Realizator: De portofolii, să explice in comisie. Sorin Grindeanu: Care comisie să explice, pentru că asta arată respect faţă de instituţia Parlamentului. Este un lucru pe care l-am cerut fiecărui ministru in parte. De asemenea, ştiu că din partea parlamentului s-a cerut către celelalte instituţii, cele care nu ţin de guvern, ca directorii sau preşedinţii, in funcţie de titulatura pe care o are fiecare, să fie danşii prezenţi in momentul in care se discută bugetul pe fiecare instituţie in parte. Este un lucru normal, este un lucru care arată respect faţă de cea mai inaltă, pană la urmă, instituţie a unei ţări – Parlamentul. Şi, revenind, nu am cerut decat un tratament egal. Realizator: Administraţia Prezidenţială a spus in felul următor: Guvernul Cioloş a trimis pe 7 decembrie proiectul de buget la Cotroceni, pe data de 9, spuneţi, a avut loc şedinţa de guvern in care s-a adoptat şi pe data de 10 a venit avizul CSAT, deci, cum corect aţi spus, bugetul guvernului trecut a fost adoptat in guvern fără avizul CSAT. Ei reproşează… Sorin Grindeanu: Am cerut un tratament egal. Ştiu, am văzut acel comunicat. Realizator: … că de ce nu aţi trimis mai din timp… Sorin Grindeanu: Haideţi să vă spun. Există o explicaţie foarte, foarte simplă: s-a lucrat foarte mult la acest buget, aşa cum vă spuneam la inceputul discuţiei, s-a lucrat zi şi noapte şi am vrut să facem acele lucruri de care aminteam, fiecare măsură prevăzută in programul de guvernare să se regăsească in bugetul pe care noi il propunem. De asemenea, tot ceea ce inseamnă angajamente pe care noi le avem, angajamente internaţionale să se regăsească in proiecţia de buget. S-a lucrat in acest ritm, am cerut sau am sperat, ca să fiu mai corect, la un tratament egal. Ok. Am văzut că marţi o să avem şedinţă CSAT. Din păcate, aceste lucruri inseamnă 3-4-5 zile in care se puteau intampla toate acele etape in parlament pe care le-aţi amintit şi dvs. mai devreme. Cert este că vom merge marţi la CSAT şi vă spun cu toată fermitatea… Realizator: Sunteţi vicepreşedinte al CSAT, ca prim-ministru. Sorin Grindeanu: Ştiu. … şi vă spun cu toată fermitatea, ca să nu existe surprize, ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru bugetul pe anul 2017. Realizator: In CSAT deciziile se iau prin consens. Vă aşteptaţi ca preşedintele să se opună, să vă facă dificultăţi in continuare şi bugetul să nu aibă avizul CSAT? Sorin Grindeanu: Văzand… Poate dacă mi-aţi fi pus această intrebare la inceputul mandatului meu, in urmă cu vreo lună, aş fi fost mai constructiv. Dar văzand desfăşurarea din ultima săptămană, domnule Radu Tudor, incep să fiu sceptic. Aş vrea să am o surpriză marţi şi lucrurile să fie constructive, să putem cat mai repede să se avizeze bugetul şi să se voteze in parlament astfel incat să se intre pe ceea ce inseamnă desfăşurare normală. Realizator: In perioada de cand sunteţi prim-ministru aţi avut un dialog personal cu preşedintele, aţi fost la Palatul Cotroceni, aţi purtat discuţii telefonice pe o temă sau pe un subiect sensibil, a existat, să spunem, un dialog dincolo de ceea ce presupune obligaţia instituţională? Sorin Grindeanu: Nu. Am avut primul dialog atunci cand am fost nominalizat şi am fost la Cotroceni şi s-a anunţat public, al doilea dialog a fost atunci cand am fost insoţit de ministrul finanţelor şi am avut discuţia pe ceea ce inseamnă buget şi cum vedem noi lucrurile, al treilea la celebra vizită de la guvern şi al patrulea a fost un dialog telefonic vineri… Sorin Grindeanu: Şi al patrulea a fost un dialog telefonic vineri cu domnul preşedinte, in care am incercat şi am sperat, aşa cum vă spuneam… Realizator: Cand i-aţi trimis proiectul de buget. Sorin Grindeanu: Da. Realizator: Şi aţi spus – domnule preşedinte, vreau să vă… Sorin Grindeanu: Da, am sperat la acel scandeţar strans, acel program, dacă vreţi, strans, astfel incat să putem să trimitem cat mai repede spre parlament proiectul de buget. Realizator: Acum eu pot să accept ideea că, dacă imi vine vineri după-amiaza mie, preşedinte, proiectul de buget am nevoie de o zi, două, trei să mă uit pe el, pentru că este un document stufos şi vreau să am motive cat mai serioase de critică asupra guvernului, şi trebuie să studiez. Sorin Grindeanu: Dacă nu mă inşel, anul trecut, domnule Radu Tudor, s-a trimis in 7, care a fost sambătă, s-a ţinut şedinţa de guvern luni, fără aviz… Realizator: Şi marţi a fost… Sorin Grindeanu: … şi marţi a fost CSAT. Se pare că marţea e zi de CSAT. Realizator: Ce vă impiedică pe dvs să faceţi la fel? Şi spuneţi, am inţeles că, cu fostul guvern vă inţelegeaţi mai bine, am decis să facem şi noi la fel, luni adoptăm proiectul de buget, il trimitem şi, după ce vine avizul CSAT, care e consultativ, reacţionăm şi noi cum a reacţionat guvernul Cioloş. Nu ştiu, mă gandesc. Sorin Grindeanu: Pentru că trăim in Romania, citat din colegul dvs, şi vreau să respectăm procedurile. Realizator: Am inţeles. Dezbaterea aceasta şi protestele pe care le vedem acum live in fereastră se duc spre CNA să strige impotriva noastră, impotriva unui alt post de televiziune, o chestiune o pe care n-o să o inţeleg intr-o democraţie, dar, mă rog, cum ziceaţi şi dvs, e dreptul lor firesc să protesteze, cu unele sloganuri sunt nişte probleme, dar asta e. Suntem in Romania. Problema o reprezintă proiectul de ordonanţă privind graţierea, domnule prim-ministru. Şi o să vă intreb pe dvs ce s-a intamplat zilele acestea, dacă este adevărat că va fi proiectul modificat şi dacă va rămane, pană la urmă, sub formă de ordonanţă de urgenţă care să fie adoptată de guvern sau altă formă legislativă. Sorin Grindeanu: Eu cred că trebuie să explicăm mai bine inceputurile. Dacă vă uitaţi, cred că şi acum şi şi săptămana trecută, pe ceea ce a insemnat parte din mesajele din piaţă, se striga impotriva amnistiei şi graţierii. De amnistie n-a fost vorba niciodată in ceea ce inţeleg că vrea să propună Ministerul Justiţiei, dar niciodată. După aceea a existat o nuanţă cum că este o amnistie mascată. Eu n-am auzit de termenul ăsta juridic, de amnistie mascată. Realizator: Foarte corect. Sorin Grindeanu: Ca să clarificăm lucrurile, in acest moment, eu i-am cerut ministrului justiţiei, avand in vedere o propunere pe care a făcut-o Ministerul Justiţiei. Eu vă spun modul in care a ajuns la mine ca prim ministru. O propunere pe care a făcut-o Ministerul Justiţiei in urmă cu zece zile, o propunere care este in dezbatere publică, aşa cum ştiţi, o propunere care poate fi imbunătăţită, modalitatea in care va fi adoptată, vor fi adoptate, că vor fi prin ordonanţă de urgenţă, că vor fi trimise la parlament in regim de urgenţă ca proiecte de legi sau prin ceea ce am văzut, că spunea ministrul justiţiei de asumarea răspunderii, toate aceste trei modalităţi sunt legale. Realizator: Sunt prevăzute in Constituţie. Sorin Grindeanu: Sunt absolut legale. De asemenea, eu nu cred că trebuie să trecem foarte repede peste ceea ce inseamnă o problemă, o problemă pe care noi o avem, şi nu că spunem noi, a spus CEDO, prin cea mai autorizată voce, cea a preşedintelui CEDO, in urmă cu cateva zile! Realizator: Chiar voiam să intreb lucrul acesta, pentru că CEDO vă recomandă să faceţi această graţiere, ca parte dintr-un plan mai larg de soluţii, şi chiar preşedintele Iohannis a recunoscut intr-o formă in care probabil l-a pus intr-o lumină proastă, a recunoscut faptul că graţierea este parte din soluţie, după ce a ieşit in stradă impotriva graţierii şi a guvernului. Sorin Grindeanu: Da. Am văzut luarea de poziţie a dlui preşedinte, probabil că vizita la CEDO l-a făcut să privească lucrurile şi explicaţiile pe care le-a primit acolo altcumva decat politic, aşa cum le-a privit in urmă cu o săptămană. Realizator: Care este reacţia dvs. la afirmaţia preşedintelui CEDO că graţierea este o parte din soluţie? Sorin Grindeanu: Asta cred şi eu. Că de asta vreau să vă spun următorul lucru, doar graţierea nu rezolvă problema. Aceste lucruri, această graţiere, trebuie insoţite şi de alte măsuri. Noi am prevăzut in bugetul pe anul acesta la Ministerul Justiţiei sume de bani astfel incat să se dubleze alocaţia pentru hrană. Ştiu că ministrul justiţiei, in aceste zile, a făcut un tur, o vizită in foarte multe penitenciare pentru a vedea condiţiile din penitenciare. Realizator: Din păcate, multe dintre ele sunt la stadiul de Gulag şi… Sorin Grindeanu: Am auzit, mi-a spus dl ministru. Doi, mai trebuie să luăm măsuri alternative. Nu inventăm noi arestul la domiciliu, dle Radu Tudor! Din cate ştiu eu, există o asemenea lege in parlament. Toate aceste măsuri, am enumerat cateva, toate aceste măsuri, ca şi intreg, ar rezolva problema pe care o avem la CEDO şi pe care a enunţat-o preşedintele CEDO. Dar şi graţierea face parte din măsurile pe care trebuie să le luăm, impreună cu celelalte. Ca să fiu cat se poate de clar, aştept de la Ministerul Justiţiei, ca prim-ministru, pentru că pană in acest moment pot să vă spun că nu imi este foarte clar ceea ce vor propune, dar este dreptul Ministerului Justiţiei să vină… Realizator: Foarte multă autonomie in guvern. Sorin Grindeanu: Nu. E foarte multă democraţie. Şi o să vă spun de ce, imediat. Este dreptul Ministerului Justiţiei, pană la urmă, ca titular, să vină cu propunerea pe care o consideră cea mai potrivită din acest punct de vedere. Realizator: Asta e adevărat. Sorin Grindeanu: Şi o vor face. Vor inchide toate lucrurile care ţin de proceduri, că am văzut că trebuie să fim foarte atenţi. Nu neapărat pe conţinut, ci pe proceduri, şi se inchid aceste proceduri. Realizator: Maine are loc o dezbatere publică la sediul… Sorin Grindeanu: Maine are loc o dezbatere publică. I-am cerut ministrului justiţiei să vină să imi prezinte concluziile ministerului şi modalitatea şi calea pe care o să le urmăm in perioada următoare, pentru că e absolut necesar să ştiu poziţia titluarului de filă, astfel incat, asumat, mergem inainte şi adoptăm soluţia cea mai bună. Dar, deocamdată, toate aceste lucruri sunt la Ministerul Justiţiei, care are datoria, in perioada următoare, să vină cu tot ceea ce inseamnă măsuri din acest punct de vedere, graţiere şi nu doar graţiere. Realizator: Să nu se oprească doar la graţiere. Sorin Grindeanu: Nu doar graţiere. Realizator: Ci şi condiţiile din penitenciare ş.a.m.d. Sorin Grindeanu: Corect. Realizator: Nu o să inţeleg niciodată de ce nu sunt puşi deţinuţii, spre exemplu, la imbunătăţirea condiţiilor din inchisori, că bănuiesc că o găleată de var şi puţină vopsea nu inseamnă o presiune bugetară foarte mare. Aceşti directori de penitenciare, aceşti oameni din fruntea ANP, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cred totuşi că nu au viziunea corectă in legătură cu locul in care se află deţinuţii şi ce anume trebuie să respecte ei ca ţară europeană, ca directori de instituţie de stat intr-un stat european. Sorin Grindeanu: Să ştiţi că nu aş da foarte mult vina pe directori şi pe personalul administrativ din penitenciare. Realizator: Totuşi, cand este vorba de mucegai, cand este vorba de ploşniţe, de şobolani ş.a.m.d…. Sorin Grindeanu: De acord. Realizator: Curăţenia nu costă, să ştiţi. Sorin Grindeanu: Ştiu, dar iţi trebuie şi anumite resurse financiare, care din acest punct de vedere, poate in multe locuri, au lipsit. Tocmai de aceea, şi o să vă prezinte ministrul justiţiei acest pachet, pe care i l-am cerut să-l facă pentru a realiza paşi premergători unei eventuale hotărari pilot CEDO. Realizator: Vreţi să preveniţi sancţionarea Romaniei prin aceste decizii. Sorin Grindeanu: Nu. Există la noi, in programul de guvernare, următorul lucru legat de justiţie… Realizator: Respectul faţă de cetăţean şi aplicarea legii, revenirea la normalitate… Sorin Grindeanu: Corect. Realizator: Pentru că ştiţi că, după 10 ani de regim Băsescu, de fapt asta a fost cerinţa majoritară: revenirea la normalitate, din punct de vedere al instituţiilor şi al mecanismelor constituţionale. Vroiam să vă intreb, apropo de chestiunea cu bugetul. Sunt tot felul de probleme. Preşedintele v-a cerut să respectaţi angajamentul de 2% pe care Romania il are ca stat membru NATO şi a lăsat să se inţeleagă faptul că nu veţi respecta acest angajament şi că domnia sa va fi foarte nemulţumit dacă nu daţi 2% Armatei şi, mai mult decat atat, dacă nu finanţaţi aşa cum trebuie şi serviciile de informaţii. Sorin Grindeanu: Eu am aici pregătit şi pot să vă dau foarte multe date legate de modul in care finanţăm sau nu – sunt publice, de altfel, domnule Radu Tudor, toate aceste date, dar pot să vă spun ceva. La discuţia pe care am avut-o, că am văzut că se poartă lucrurile astea, in a se spune… eu am evitat, pană acum să spun lucruri pe care le-am avut şi le-am discutat in doi sau in patru, cu oricine… Realizator: Aşa e firesc, e normal să păstrezi confidenţialitatea. Sorin Grindeanu: E firesc, dar văd… Realizator: Cand unii nu respectă angajamentul… Sorin Grindeanu: Da, incerci să joci cu armele, contra lor, cu armele pe care văd că le folosesc. N-am fost singur la acea discuţie. Am fost insoţit de ministrul finanţelor. Noi atunci am spus următorul lucru domnului preşedinte, pe ceea ce inseamnă apărarea. Realizator: Şi securitatea naţională. Sorin Grindeanu: Da. Dar in primul rand se referea la acel acord cu 2% din PIB pentru … Realizator: Un angajament, ca stat membru NATO. Sorin Grindeanu: Pentru apărare, corect. Că tot ceea ce inseamnă specificul armatei, dacă lucrurile s-ar fi făcut poate anul trecut, intr-un alt ritm, am fi reuşit, poate, pană la sfarşitul anului, dacă am fi mers cu credite… eu sper să reuşească domnul ministru Leş să cheltuie cei 2% credite bugetare directe, pentru că iniţial… Realizator: Să ştiţi că nevoile sunt uriaşe in toate categoriile de forţe şi Armata Romană a fost, din păcate, neglijată, mai ales in timpul regimului Băsescu, iar inzestrarea ei, cu un context regional de securitate foarte complicat, lasă de dorit. Sorin Grindeanu: Sunt conştient şi e angajament ferm din partea noastră de 2%. Dar mai vreau să vă spun ceva: imi doresc ca mare parte din ceea ce inseamnă investiţii in armată şi care se pot face la noi in ţară, să se facă aici. Realizator: Sau prin obligaţie de off-set. Sorin Grindeanu: Corect. Toate aceste lucruri – le-am şi spus, de altfel, domnule Radu Tudor, in Parlament… Realizator: Din păcate, anul trecut, s-au cheltuit cateva sute de milioane de euro, fără ca industria romanească să fie implicată şi fără ca locurile de muncă… Sorin Grindeanu: Tocmai lucrurile acestea trebuie să le evităm. Noi trebuie să generăm atat cat putem. N-o să putem să facem pe acest domeniu foarte multe lucruri, dar acelea pe care putem să le facem in industria de armament autohtonă, acelea trebuie făcute aici, astfel incat să putem s-o dezvoltăm, dar revenind… Realizator: Cu transfer de tehnologie şi cu protecţia locului de muncă asigurat romanilor. Sorin Grindeanu: Corect. Dar revenind, imi doresc, şi am făcut acest lucru, in acest moment, pe bugetul propus de noi, e peste 2%, direct… Realizator: Fără alte credite… Sorin Grindeanu: Plus credite de angajament. De ce e nevoie de această explicaţie? Din dialogul pe care l-am avut cu ministrul apărării, şi nu doar cu ministrul apărării, mi s-a spus că specificul acestor investiţii in Armată, nu e cel, să spunem, din alte domenii, astfel incat lucrurile care ţin de contracte mari pe care ni le dorim şi cărora le-am oferit suport financiar, acum, prin bugetul pe care il propunem, nu se desfăşoară, se pot incheia intr-un an. Aceste lucruri sunt multianuale. Realizator: Sunt contracte multianuale. Sorin Grindeanu: Tocmai de aceea, propunerea noastră iniţială şi acceptată de către preşedinte, la discuţia de la Cotroceni, a fost cea legată 1,5 – 1,6 credite bugetare directe – 0,5 – 0,4 – credite de angajament. Realizator: Garantate de statul roman. Sorin Grindeanu: Garantate de statul roman. Realizator: Deci erau peste 2% bani de la stat. Sorin Grindeanu: Eu imi doresc şi am avut o discuţie şi o să am o discuţie foarte serioasă cu domnul ministru al apărării, astfel incat acest 2% – care inseamnă foarte mult, acest 2% să poată fi angajat… imi doresc să /…/ Realizator: S-o ducă la un progres real. Sorin Grindeanu: Corect. Imi doresc să putem să ne dotăm armata, aşa cum spuneaţi, să facem lucruri care ţin de angajamente pe care noi le-am luat ca stat, dincolo de culoarea politică a preşedintelui – pentru că există culoare politică şi a fost, degeaba spune Constituţia altceva – sau a Guvernului – astea sunt angajamente de la care nu abdicăm, dacă suntem parteneri serioşi. Realizator: Vreau să vă felicit pentru faptul că l-aţi cooptat şi pe Mircea Duşa in echipa actuală. S-au schimbat poziţiile: Mircea Duşa a fost ministru al apărării, acum e secretar de stat, Gabriel Leş a fost secretar de stat, acum este ministru. Dar vă incurajez, domnule prim-ministru, să aveţi o discuţie in trei cu ministrul apărării Leş, cu secretarul de stat Mircea Duşa şi cu generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major General, care este un general de elită al Romaniei şi cu care ne mandrim şi in ţară şi in străinătate, pentru că această tripletă care conduce Armata Romană are nevoie şi de aprobarea şi de viziunea şi de apropierea primului ministru – contextul este, ştiţi bine, foarte complicat din punct de vedere al securităţii, Armata a fost neglijată şi Romania trebuie să se intărească, să ajungă şi ea la nivelul altor state membre NATO. Dacă lucrul acesta se intamplă in mandatul dumneavoastră, să nu spun vorbe mari, dar cred că veţi rămane in istorie. Sorin Grindeanu: Noi am făcut primul pas şi am făcut ceea ce nu s-a mai făcut pană acum: am dat in mod direct 2%, vă repet, pentru Apărare. Realizator: La servicii aţi mai tăiat. Sorin Grindeanu: Putem detalia. Putem detalia, chiar dacă vreţi să facem lucrul acesta. Realizator: Aţi discutat cu cei de la SRI, aţi discutat cu… Sorin Grindeanu: Nu e datoria mea să discut sau au fost discuţii intre Ministerul Finanţelor şi reprezentanţii acestor instituţii. Realizator: Corect. Deci Guvernul a discutat cu aceste servicii. Sorin Grindeanu: Bineinţeles. Dar eu pot să vă dau exemple. Realizator: Vă rog. Sorin Grindeanu: Apropo de alte instituţii. Inainte de a vă da aceste exemple, vă spuneam că e pentru prima dată cand se dă 2%, cred, cel puţin după Revoluţie, 2% şi ne ţinem, de acest angajament. Imi doresc ca şi celelalte state să facă acest lucru şi să vină să facă, pentru că e nevoie de o creştere, e nevoie. Aş cum spuneaţi dumneavoastră, suntem intr-un mediu nu foarte propice şi atunci e nevoie de investiţii in acest domeniu, astfel incat siguranţa, pană la urmă, să ne fie asigurată. Realizator: Şi aşa cum spuneaţi, poate nu mai plătim noi economiile altora, nu mai facem noi investiţii in economia germană, franceză şi spaniolă, ci impreună găsim o soluţie… Sorin Grindeanu: Asta este prioritate. Realizator:… ca parte din investiţie să fie in Romania cu locuri de muncă pentru ai noştri. Sorin Grindeanu: Ce voiam să vă spun legat de instituţii, de alte instituţii? De exemplu, direct, direct, nici nu a fost nevoie de discuţii, de la Camera Deputaţilor s-a primit din start un buget cu 16,7% mai mic decat cel din 2016. Realizator: I-aţi tăiat banii domnului Dragnea, o să vă … o să se supere. Sorin Grindeanu: Nu, aşa au trimis, aşa au trimis. Realizator: Ei au cerut. Sorin Grindeanu: Direct, La Senat -16,9… Realizator: Tot scădere. Sorin Grindeanu: Da? Există creşteri la Inalta Curte, la Ministerul Public şi explic. Realizator: Ministerul Public include şi DIICOT şi DNA? Sorin Grindeanu: Da, CSM. De ce? E o singură explicaţie, domnule Radu Tudor: salariile, conform unor hotărari ale Curţii Costituţionale, acele salarii trebuie să fie la un anumit nivel şi sunt. Acum, legat de alte instituţii. Ca să vă dau exemple cat se poate de concrete, bugetul pentru SRI este cu aproximativ 9-10% mai mic decat cel de anul trecut, dar este cu 29%, cu 29% mai mare decat cel din 2014 şi cu 44,5% mai mare decat cel din 2013. Au fost discuţii intre Ministerul Finanţelor şi SRI, STS, SIE… Realizator: SPP şi alte structuri… Sorin Grindeanu: … SPP şi alte structuri, s-a ajuns la aceste sume, la acest buget şi credem noi, nu credem, ştim că tot ceea ce inseamnă cheltuielile de funcţionare pentru aceste instituţii, aceste lucruri sunt asigurate. De asemenea, vă mai dau un exemplu interesant. Realizator: Discutaţi cu directorul SRI, Eduard Hellvig? Sorin Grindeanu: Am avut discuţii, sigur. Realizator: Aţi avut discuţii. Sorin Grindeanu: Instituţionale, corecte. Nu am avut niciun fel… Realizator: Care e relaţia premierului cu şeful SRI? Stiţi că şeful SRI in Romania… Sorin Grindeanu: Instituţionale. Realizator: … are o aură de om foarte puternic. Sorin Grindeanu: Instituţionale, nu de alt tip. Vreau să mai dau şi… Detaliem, dacă.. Realizator: Vă rog. Sigur. Sorin Grindeanu: Un exemplu: bugetul Administraţiei Prezidenţiale. Realizator: O să zică că l-aţi scăzut pe motive politice. Sorin Grindeanu: Da. Cu 15% mai puţin decat in 2016, dar e cu 14,6%, domnule Radu Tudor, mai mare decat cel din 2015. Ştiţi cu cat e mai mare decat cel din 2014, cand era domnul Traian Băsescu la Cotroceni? Realizator: Sunt foarte curios. Sorin Grindeanu: Cu 76,5. Realizator: O, un procent foarte mare. Sorin Grindeanu: Da. Despre asta discutăm. Realizator: Deci consideraţi că deşi au existat scăderi – mă rog, procentele nu sunt foarte… 9%, 7%… Sorin Grindeanu: Ce s-a dorit ca… Realizator: Instituţia va funcţiona. Sorin Grindeanu: Asta a fost dorinţa noastră, dincolo de alte dorinţe ale fiecărei instituţii in parte, să asigurăm partea de funcţionare. Realizator: Dacă vă reproşează preşedintele Iohannis că i-aţi tăiat din bani şi vă cere să fie la fel ca anul trecut? Sorin Grindeanu: Ok. Cum s-a funcţionat… cum a funcţionat această instituţie, că nu s-a inventat instituţia prezidenţială de un an de zile sau de doi. Cum a funcţionat in urmă cu doi ani? Cu 76% mai puţin? Realizator: Bănuiesc că cu mai mult se poate şi mai… Sorin Grindeanu: Bun, ca să revin. Să ştiţi că am insistat să facem aceste lucruri, am insistat să le facem, de ce? Pentru că am dorit să finanţăm ceea ce vă spuneam la inceputul emisiunii şi anume programele şi măsurile pe care le avem prinse in ceea ce am promis oamenilor in programul de guvernare. Pot să vă spun că tot ceea ce s-a economisit, scăzandu-se de la bunuri şi servicii, in general, de la bunuri şi servicii, tot ceea ce s-a economisit a mers la Sănătate, asta a fost dorinţa noastră – undeva in jur de 330 de milioane, care au mers pe programul de oncologie. Realizator: Ăsta e un angajament pentru care vă felicit. Să ştiţi că in ciuda performanţelor secvenţiale din cabinetele anterioare, domeniul oncologiei a fost pur şi simplu neglijat, iar Romania nu are tratamente de ţară civilizată pentru pacienţii oncologici. Sorin Grindeanu: Asta am făcut… Realizator: Avem nevoie de aparate de radioterapie in fiecare judeţ… Sorin Grindeanu: Şi nu doar. Să ştiţi că pe anul ăsta ca să… Realizator: Pleacă oamenii in bejenie dintr-un judeţ intr-altul, să se trateze. Nu există un aparat… Sorin Grindeanu: Eu provin dintr-un judeţ de graniţă şi pot să vă spun – Timişul – şi pot să vă spun că e un fenomen in judeţele cel puţin de graniţă şi nu numai. Aşa cum spuneaţi dumneavoastră, să meargă să se trateze la vecini. Dar pe domeniul Sănătăţii s-au finanţat şi se finanţează, conform programului de guvernare şi proiecţiei… proiectului de buget pentru anul 2017, şi alte lucruri. Să ştiţi că acest minister este un minister pe care noi l-am trecut pe locul intai ca şi prioritate. E un minister care merită şi unde s-au făcut şi s-au luat deja măsuri, pe care dumneavoastră le-aţi văzut, măsuri care poate că pe unii i-au supărat aceste măsuri, dar să ştiţi că in momentul in care… Eu am fost extrem de bucuros cand am desfiinţat acele comisii, care hotărau… in guvern, care hotărau pentru acele programe speciale, unde intră şi oncologie… Realizator: Un supracontrol şi o viză şi un aviz. Sorin Grindeanu: … de fapt, erau nişte furci caudine şi se cam hotăra viaţa oamenilor. Nu, s-au simplificat aceste lucruri, astfel incat medicul curant in mod direct să poată să prescrie acele medicamente vitale pentru bolnavi. Realizator: Vreau să vă transmit că sunt ingrijorat de preocupările noului secretar de stat de la Sănătate, Cristian Grasu, de a ataca Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi pe Raed Arafat. Personajul este cunoscut cu preocupări in acest domeniu şi imi doresc ca acest guvern să nu afecteze cu absolut nimic, ba dimpotrivă, dacă se poate să intărească Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi să nu pice in greşeala altor regimuri de a-i crea greutăţi lui Raed Arafat. Sorin Grindeanu: Cristian Grasu e, de vineri, secretar de stat… Realizator: Exact. Sorin Grindeanu: … de vineri după-masă … O să am… Realizator: O parte din opiniile sale sunt … Sorin Grindeanu: O să am o discuţie cu toţi trei. Pe mine nu mă interesează că este vorba de Raed Arafat sau de Cristian Grasu. Mă interesează ca şi funcţionare acest sistem să meargă inainte. Dincolo de persoane, domnule Radu Tudor. Aicea nu vorbim nici de unul, nici de celălalt. Unul poate s-a validat in timp, celălalt vrea să facă mai mult… Realizator: Cu o condiție: să nu distrugem ce s-a creat pană acuma. Sorin Grindeanu: Absolut… Realizator: Pentru că, cu siguranță, avem un departament de situații de urgență care e model in Europa. Sorin Grindeanu: Absolut de acord cu dumneavoastră. Absolut de acord… Realizator: Nu doar că e foarte prețuit de populație Raed Arafat, dar este invitat, este și unul dintre coordonatorii NATO in domeniul intervenției de urgență și aș fi, sincer, ingrijorat, dacă s-ar intampla ceva… Sorin Grindeanu: /…/ clarific situația, mai ales că vineri după-masă a fost… /…/ să vedem. Realizator: Da. Sigur. Vreau neapărat să vă referiți la chestiunea referendumului. Președintele a inițiat procedura, iar un referendum este organizat de Guvern; adică, de cabinetul pe care il conduceți. Ce se-ntamplă, cum priviți chestiunea referendumului, ce resurse alocați și cand il veți organiza? Sorin Grindeanu: Nu știu. Deocamdată, s-au trimis aceste… această inștiințare de la Cotroceni, și către Guvern, și către Parlament, ințeleg că procedura normală e să se… dezbată in Parlament; nu? Realizator: Timp de 20 de zile, da. Sorin Grindeanu: Timp de 20 de zile. O să vedem decizia Parlamentului… Eu pot să vă spun că… așa, ca și… nu ca și persoană fizică… ca prim-ministru – că nu pot să mă separ; nu mai poți să te separi -, n-am nimic impotrivă, in ceea ce se spune in acea intrebare. /…/ Realizator: /…/ scrisoarea care v-a trimis-o președintele? Că /…/ Sorin Grindeanu: /…/ dacă ne dorim… continuarea luptei anticorupție și… incă ceva… Realizator: Așa, la modul general. Sorin Grindeanu: La modul general. Intrebarea, de fapt, este următoarea – sigur, e un scenariu absurd -: ce facem dacă rezultatul referendumului e nu? Realizator: Nu știu dacă și-a pus cineva problema asta… Sorin Grindeanu: Da… Eu vă spun ca și cetățean – indiferent de funcția pe care o ocup; trecătoare, domnule Radu Tudor -… Realizator: S-ar putea să stați mai mult decat vă doriți. Sorin Grindeanu: Că n-avem… n-avem… Toată lumea iși dorește… dar cu… cu… avand parte de ceea ce spuneam in urmă cu cateva zeci de minute, și anume, avand parte de… un sistem absolut perfect… intr-o balanță perfectă; iar eu, ca cetățean, să mă simt sigur și apărat in drepturile fundamentale pe care le am, in fața acestui sistem, și să am credința că nu e mai tare sistemul decat mine, simplu cetățean. Realizator: Da, e o preocupare foarte interesantă din punct de vedere democratic. Deci veți organiza referendum, veți aloca resurse bugetare…? Sorin Grindeanu: Sigur. Realizator: V-ați făcut un calcul, cat o să coste? Sorin Grindeanu: Am văzut undeva… in jur de 20 de milioane de euro… O să vedem. de aceea… Acuma, revenind, să știți că de aceea e mai mic… Am văzut preocupări legate de Ministerul pentru afaceri Interne… Ministerului de Interne, cum că e bugetul acestui minister mai mic. Realizator: Minus 3,3, parcă era menționat. Sorin Grindeanu: Da… Dar există o explicație simplă; față de anul trecut. Anul trecut am avut două randuri de alegeri. Organizarea acestor alegeri… /…/ Ministerului de Interne. /…/ Realizator: deci vom avea referendum… Mă rog… partidul din care faceți parte vrea și el să facă un referendum privind familia… O să fie… Sorin Grindeanu: Mi se pare o temă… bună de referendum, ceea ce a propus PSD-ul… Realizator: Eu, ca să vă spun sincer, aș fi preferat ca banii ăștia a, spre exemplu, 40 de aparate de radioterapie, in fiecare județ al Romaniei… Sorin Grindeanu: Să știți c-avem… Apropo, că n-am apucat… Realizator: Sau pentru mărirea… mărirea indemnizației persoanelor cu handicap. I-am spus-o și președintelui Dragnea. Să știți că e una dintre marile nemulțumiri… Sorin Grindeanu: De acord cu dumneavoastră. Realizator: Programul acesta de guvernare acoperă foarte multe domenii; dar persoanele acestea, cu handicap, sunt nemulțumite de faptul că… retribuția lunară pe care-o primesc ei este atat de mică, incat vă cer și prin intermediul meu… Cele mai multe mesaje le-am primit din partea lor, ei sunt oamenmi cu nevoi speciale și datoria noastră de oameni… cu sănătate deplină este să-i ajutăm pe ei, in primul rand, și v-aș ruga să aveți in vedere acest… Sorin Grindeanu: Da. Realizator: … Acest detaliu. Indemnizația persoanelor cu handicap… Nu cred că efortul bugetar va fi foarte mare, dar, dacă sărim un referendum, s-ar putea să… ii ajutăm /…/. Sorin Grindeanu: … Să avem banii necesari. Realizator: O să luăm acum publicitate și o să revenim in cateva minute. Sunt chestiuni legate de pensii, de salarii, de venituri, angajamentele – spune primul-ministru … Avem 43 de măsuri de adoptat in primul trimestru și am adoptat 27. Dacă sunteți interesat de venituri, de pensii, de salarii, de tot ceea ce se-ntamplă cu economia romanească și cu viața dumneavoastră, rămaneți cu noi! Dialogul cu primul ministru continuă. Luăm o scurtă pauză. Realizator: Am revenit, doamnelor și domnilor! O seară importantă, proteste in stradă, tensiuni interinstituționale, dar noi, la Antena 3 incercăm să aflăm din partea primului-ministru Sorin Grindeanu care sunt intențiile acestui guvern in legătură cu pensiile, cu salariile și cu veniturile romanilor. Imi spunea primul-ministru că din 43 de măsuri pe care și le-a propus acest guvern primul trimestru au fost adoptate deja 27. Și v-aș ruga, domnule prim-ministru, dacă se poate să ne referim la aceste 27 de măsuri care au fost deja adoptate pentru că, spre exemplu, sunt mulți care nu știu incă faptul că foarte multe taxe au fost deja eliminate și au incă nelămuriri in privința modului in care se calculează mărirea pensiilor prin punctul de pensie și prin reducerea impozitului. Sorin Grindeanu: In primul rand, eliminarea celor 102 taxe n-am făcut-o noi, a făcut-o Parlamentul. Vreau să fac o precizare aici, cred eu extrem de importantă pentru diaspora. Știți că una din taxele care s-a… sau unele din taxele eliminate prin hotărarea Parlamentului au fost taxe consulare. In momentul ăsta, toate lucrurile pe care le plăteai la consulate sunt gratuite, cu o singură excepție și anume in momentul in care vrei să renunți la cetățenia romană, acel lucru rămane cu plată. Și cred că e normal să se intample așa. Realizator: Deci, eliberarea de pașapoarte, de titluri de călătorie, de certificate și așa mai departe… Sorin Grindeanu: Absolut tot ceea ce a insemnat taxe consulare sunt eliminate. Totodată, este extrem de important de spus faptul că am prevăzut acele sume care veneau din venituri proprii, aceste sume sunt prevăzute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe astfel incat să acoperim cheltuielile de personal și nu numai și să nu avem sincope. Este o precizare pe care mi-am dorit să o fac pentru că aceste lucruri pot naște anumite distorsiuni și anumite nemulțumiri justificate ale cetățenilor romani sau poate ale personalului din consulate, pentru că lucrurile au fost lăsate doar la un nivel populist, s-au eliminat acele 102 taxe și n-avem grijă ce facem mai departe. Nu. Acele sume care se strangeau, de exemplu, prin taxele consulare, sunt prevăzute in proiectul de buget pe care noi l-am prevăzut. Deci imi doresc ca lucrurile să fie cat se poate de clare. De asemenea, vă spuneam – și am inceput cu aceste 102 taxe – păi, unul din punctele pe care noi ni le-am asumat prin Programul de guvernare a fost eliminarea birocrației. Este un pas. Să știți că in perioada următoare o să ne mișcăm, dacă pot să spun așa, foarte repede pe ceva care pare simplu, dar intampină foarte multă rezistență, că tot vorbeam de rezistența unui anumit sistem sau a sistemelor din fiecare minister – eliminarea ștampilei. Realizator: Aoleu, domnule prim-ministru, m-ați atins aici. De un an de zile, prin toate discuțiile pe care le am, inclusiv, mă scuzați, la poștă, cand mă duc: domnule, ne trebuie ștampila!. De un an de zile s-a dat, dar nu o aplică nimeni, inclusiv instituțiile de stat iți cer ștampilă. Sorin Grindeanu: Știu. O să clarificăm aceste lucruri prin anumite acte normative, pentru că sunt un pic neclare – și e adevărat… Realizator: Cand se dă actul normativ pentru ștampilă? Sorin Grindeanu: Cat se poate de repede. E una din prioritățile pe care le avem in perioada imediat următoare. Realizator: Dar ea a fost eliminată de guvernul Ponta, dar nu se aplică. Sorin Grindeanu: Nu s-a aplicat pentru că s-au găsit, ca de obicei, anumite fisuri in acele norme, astfel incat să nu se aplice. Deci, vom clarifica și acest aspect, apropo de birocrație și nu numai. Dar noi am dat, cum spuneați dumneavoastră, in această perioadă am reușit să atingem 27 de puncte din ceea ce ne-am propus. Unele dintre ele, cum a fost cel de care ne aminteam, eliminarea a 102 taxe, a fost prin Parlament. De asemenea, dacă vă aduceți aminte, tot prin Parlament s-a eliminat CASS-ul pentru pensionari, iar tot ceea ce inseamnă impozit pe venit la pensiile sub 2.000 de lei, tot prin Parlament a fost. Ăsta e un lucru foarte bun și mulțumesc Parlamentului. Și vreau să fac o clarificare /…/. Realizator: Să știți că mulți pensionari incă nu au ințeles că povestea cu mărirea aceasta. Așadar, toți cei care au sub 2.000 de lei vor primi in luna februarie să ințeleg, mai mult la pensie. Sorin Grindeanu: Da. Hai să vă dau un exemplu și mai bun. Realizator: Păi, două componente sau trei. Sorin Grindeanu: Da. De la mama mea, care e pensionară, are pensie 2002 lei. Sau avea 2002 lei. Zice: Măi, Sorine, din cauza a 2 lei… Realizator: Eu nu sunt in plafon… Sorin Grindeanu: Păi asta incerc să vă explic. Sub 2000 de lei este eliminarea impozitului pe venit, iar impozitul se aplică doar la ce este peste 2000 de lei. Adică, in exemplul pe care vi le-am dat pe cei 2 lei. Realizator: Și impozitul peste 2000 de lei cat este? Sorin Grindeanu: Păi toate lucrurile astea /…/. Realizator: 10% sau 16%. Sorin Grindeanu: Da, corect. Toate aceste lucruri răman. Realizator: Deci, impozitul este doar pentru diferență. Sorin Grindeanu: Pentru diferență. Deci, pentru ceea ce este peste 2000 de lei. De asemenea, de la 1 martie, aşa cum ştiţi, noi am crescut pensia minimă de la 400 de lei la 520 de lei – este măsura adoptată in Guvern, e prinsă sursa bugetară, n-avem ce să discutăm. Tot legat de pensii, de la 1 iulie ajungem cu punctul de pensie la 1.000 de lei – este un lucru extrem de important… Realizator: Punctul de pensie este valabil pentru toate pensiile din Romania? Sorin Grindeanu: Da. Deci noi… la 1 iulie, e parte a programului… Realizator: Sunt 5,5 milioane de pensionari… Sorin Grindeanu: E parte a programului nostru de guvernare. In semestrul doi, de la 1 iulie, trebuie să se intample lucrurile acestea. Aşa cum ştiţi, s-a reuşit creşterea salariului minim, de la 1.250 de lei, la … Realizator: 1.450 lei cu nemulţumirile de rigoare din zona privată. Că ii forţaţi pe ei să facă eforturi financiare. Sorin Grindeanu: Eu cred că trebuie să schimbăm un pic filosofia. Nu doar zona privată, să spun, autohtonă, ci şi multinaţionalele; dacă vreţi, să dau un exemplu. Eu cred că danşii işi doresc să aibă, să vină să investească in Romania, nu doar pentru că găsesc oameni care acceptă salarii mici. Eu imi doresc să vină să investească in Romania, pentru că in Romania există resursă umană de calitate, dar care este plătită conform unor standarde. Cred că asta işi doresc şi cei care vin să investească in Romania, iar datoria noastră, ca stat este să creăm toate aceste parghii, astfel incat să ajungem ca această resursă umană să fie plătită conform unor standarde – ca să spun aşa, ca să nu mă exprim altcumva – valabile in UE. Realizator: Vreţi să determinaţi companiile străine să ii plătească mai bine pe romani? Sorin Grindeanu: Imi doresc să poată să ii plătească cat mai bine pe romani – e normal să imi doresc lucrul acesta. Cine ar spune nu? Dar imi doresc să işi dorească danşii să vină să investească la noi in ţară pentru resursa umană deosebită pe care o avem – şi să ştiţi că există domenii, există domenii in care se intamplă acest lucru, de exemplu, domeniul IT-ului, in care se investeşte şi e o pondere importantă pe care IT-ul o aduce la PIB. Vin foarte mulţi investitori străini, multinaţionale, datorită resursei umane extrem de bune, chiar dacă am avut export de creiere… Realizator: Incă mai avem. Sorin Grindeanu: …in acest domeniu. Acum veniţi pe terenul meu, cum ar veni… Realizator: Ca fost ministru al comunicaţiilor şi ca… Sorin Grindeanu: Ca şi informatician, pentru am absolvit Facultatea de Informatică. Se spunea că pe Silicon Valley, la Microsoft, a doua limbă… Realizator: A doua limbă e limba romană. Sorin Grindeanu: Sunt foarte mulţi romani care lucrează, in continuare in Statele Unite, in Canada sau in partea de est a UE. E adevărat. Dar nivelul de salarizare la care s-a ajuns in Romania, in acest domeniu, e adevărat că nu e cel din Statele Unite sau din Canada… Realizator: /…/ incepe să concureze. Sorin Grindeanu: Dar este unul foarte ridicat şi asta dintr-un singur motiv: pe acest domeniu, noi suntem foarte, foarte buni. Avem şcoli foarte bune, avem universităţi, fie de stat, fie private, care produc, dacă pot să spun lucru acesta, o resursă umană foarte bună din acest punct de vedere. Realizator: Deci dacă se măreşte salariul la stat… in momentul de faţă, echilibrul este destul de… Sorin Grindeanu: Nu ştiu, dar eu am văzut, apropo de chestiunea asta, domnule Radu Tudor, că există o preocupare la nivelul UE… l-am văzut pe domnul Juncker spunand că poate n-ar fi rău să existe un salariu minim european, in urmă cu cateva zile, e o propunere… Realizator: O, ce veste minunată! Sorin Grindeanu: E şi nu e, să ştiţi. Trebuie să analizăm foarte bine din acest punct de vedere. Realizator: Păi, dacă stabileşte Comisia Europeană un salariu minim de 750 de euro, vă daţi seama ce bucurie e in Romania? Caţi au 750 de euro? Sorin Grindeanu: Sigur. Realizator: Mă rog, nu ştiu dacă poate suporta bugetul. Sorin Grindeanu: S-au mai mărit… se vor… salariile la administraţiile publice locale… toate acele măsuri de care noi am discutat in această perioadă. Vreau să vă spun măsuri, v-am mai amintit mai devreme de ceea ce inseamnă pe sănătate, ceea am făcut prin desfiinţarea acelor comisii. Să ştiţi că noi am reuşit să mai facem ceva şi daţi-mi voie să vă spun, pentru că ţin extrem de mult la acest domeniu… Realizator: Vă rog să ii anunţaţi pe oameni că sunt interesaţi. Sorin Grindeanu: La acest domeniu, cel legat de sănătate, vreau să vă spun că pentru achiziţionarea multianuală a vaccinurilor pentru copii… Realizator: E o dezbatere amplă. Sorin Grindeanu:… am alocat in acest an 774 de milioane de lei. Realizator: Asta inseamnă puţin peste 150 de milioane de euro. Sorin Grindeanu: Asta inseamnă foarte mult faţă de ceea ce a fost pană acum. Realizator: /…/ cu rujeola şi cu altele. Sorin Grindeanu: Corect. De altfel, creşterea la Ministerul Sănătăţii faţă de anul trecut este de 7,77% pe buget. Realizator: Ăsta este un angajament cu care ar trebui să vă mandriţi, să ştiţi. Sorin Grindeanu: Vreau să vă mai spun ceva: s-au alocat banii necesari şi integral pentru fiecare program de sănătate, astfel incat pe fiecare program să existe cel puţin un medicament compensat 100%. Există resursă financiară şi in bugetul de anul acesta. Este un lucru, de asemenea, care trebuie spus şi care inseamnă efort, un efort pe care noi am inţeles să-l facem chiar dacă poate pe alte domenii, că vorbeam mai devreme, am făcut reduceri, dar Sănătatea trebuie să fie cat se poate de bine susţinută de către buget. Realizator: Să nu mai existe lipsă de medicamente şi probleme in spitale pentru pacienţii romani. Sorin Grindeanu: Corect. Pe ceea ce vă spuneam, sunt 700 de milioane, astfel incat să existe, cum vă spuneam, un medicament compensat 100% pentru fiecare boală. Realizator: Revenind la chestiunea cu pensiile, pentru că vreau neapărat să concluzionez pentru cei de la care primim mesaje numeroase – primim de la salariaţi şi primim de la pensionari. Cu salariaţii, lucrurile par un pic mai simple, pentru că mărirea salariului mediu de la 1250 la 1450, in mod automat, impinge grila salarială un pic mai sus şi un venit mai bun pentru ei. Există, din păcate, in Romania salariaţi la stat care sunt plătiţi sub salariul minim pe economie, adică există in sectoare din Romania oameni care au 1000 sau 1100 de lei; ne-au trimis fluturaşii de salariu – o să vi le trimit şi dvs. să le vedeţi. Sorin Grindeanu: Vă rog. In acest moment, de la 1 februarie…. noi de aceea ne-am dorit, sigur că am făcut paşii…. Realizator: Deci de la 1 februarie orice salariat din Romania…. Sorin Grindeanu: Salariul minim este 1450 de lei. Punct. Realizator: Nimeni nu are voie să caştige mai puţin. Sorin Grindeanu: Da. Pe scurt. Realizator: Aş vrea impreună să facem….. Sorin Grindeanu: Dacă respectă legea, că despre asta discutăm. Cine nu respectă, probabil că o să plătească…. Realizator: Şi cu ministrul Muncii trebuie neapărat să facem un semnal, cei care aveţi de la 1 februarie sub 1450 de lei, daţi-mi un mesaj la ANTENA 3 şi incercăm cu ministrul Muncii şi cu primul-ministru să lămurim aceste chestiuni ca să nu mai fie probleme. In privinţa pensiilor, primul-ministru spune in felul următor: sunt trei elemente care vor duce la mărirea pensiilor in următoarele 6 luni, domnule prim-ministru? Sau mai mult? Sorin Grindeanu: La unele s-a intamplat, cum ar fi eliminarea CASS-ului, eliminarea totală a CASS-ului….. Realizator: La toate pensiile? Sorin Grindeanu: La toate, indiferent de cuantumul pensiei. Realizator: Deci eliminarea CASS-ului pentru 5,5 milioane de pensionari inseamnă că in luna februarie există o primă mărire. A doua mărire vine de la faptul că …. Sorin Grindeanu: S-a eliminat, sub tot ceea ce inseamnă pensie sub 2000 de lei, impozitul pe venit. Tot ceea ce inseamnă impozit pe pensie sub 2000 de lei este eliminat. Calculul se face doar pe diferenţă – dacă ai 2500, pe diferența de 500 de lei, acel 16% faimos. Realizator: Deci asta este a doua mărire. Şi a treia mărire vine din mărirea punctului de pensie. Sorin Grindeanu: De la 1 iulie, la 1000 de lei. Realizator: Deci, in următoarele 6 luni de zile vor fi trei măriri succesive in pensiile dvs. in aşa fel incat, cu un cuantum mai mic – prin eliminarea CASS-ului, mediu – prin eliminarea impozitării sub 2000 de lei şi prin mărirea punctului de pensie. Veţi avea de 3 ori pensia mărită cu diferite procente. Realizator: Şi, de asemenea, să nu uitaţi a 4-a măsură, adoptată deja, creşterea pensiei minime de la 400 de lei la 520 de lei de la 1 martie. Asta cred că, iarăşi, trebuie menţionat. Realizator: Domnule prim-ministru, chestiunea protocoalelor Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu diverse instituţii guvernamentale. Colegul meu Răzvan Dumitrescu a prezentat la emisiunea Subiectiv un protocol pe care DNA il are cu Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Apoi au venit in val mai multe confirmări că există cu mai multe instituţii guvernamentale acorduri prin care DNA are acces la baza de date a acelor instituţii. Chestiunea aceasta va trebui discutată, o veţi aborda cu ministrul Justiţiei…? Cum o priviţi? Sorin Grindeanu: Eu cred că toată această chestiune trebuie clarificată. In primul rand, am inţeles că ministrul Justiţiei o să aibă discuţii cu cei care au spus că au existat asemenea protocoale. Am inţeles că au existat asemenea protocoale, iar lucrul ăsta este confirmat printr-o declaraţie pe care a făcut-o domnul procuror general… Da? Şi nu numai… Eu i-am cerut ministrului Justiţiei să clarifice aceste aspecte. Toate aceste lucruri, de asemenea, cred că ar trebui, in momentul in care sunt clarificate din punctul nostru de vedere şi mai ales al Ministerului Justiţiei, să fie discutate in CSAT. Să vedem cum de s-a ajuns la o asemenea situaţie, astfel incat toate aceste lucruri, care eu cred că excedează cadrul legal din ţara noastră, să fie clarificate. Realizator: Aş vrea să vă referiţi la mult mediatizata dvs. deplasare in SUA. Sorin Grindeanu: Vă rog! Realizator: Un privilegiu pentru orice prim-ministru, să se intalnească cu noul preşedinte american, să stabilească nişte relaţii şi nişte contacte acolo – bănuiesc că nu personale, ci in beneficiul acestei ţări. Şi aici criticii au spus: Domle, s-au dus pe banii parlamentului sau s-au dus fără să reprezinte Romania; preşedintele a introdus această nuanţă, că nu aţi reprezentat Romania. După cum bine spuneţi, in momentul in care sunteţi prim-ministru, sunteţi şi la 4:00 dimineaţa, şi la 6:00 după-amiaza, in orice postură şi in orice formulă. Care a fost esenţa deplasării dvs in Statele Unite şi ce aţi apucat să discutaţi cu preşedintele american? Sorin Grindeanu: Trec peste… eu cataloghez răutate cum că nu ai reprezentat Romania, pentru că nu asta e important, important e că am avut, impreună cu domnul preşedinte Liviu Dragnea, intalniri, unele dintre ele pe care dvs le-aţi mediatizat şi nu doar dvs, toată lumea le-a mediatizat, şi se ştiu amănunte apropo de intalnirea noastră cu Donald Trump, şi nu numai. Pentru că in acea seară au fost prezenţi şi alţi oameni extrem de importanţi in administraţie sau extrem de importanţi pentru echipa domnului preşedinte Trump. Au fost extrem de importanţi in campania electorală şi a fost foarte bine, pe scurt, pentru noi, şi pentru mine, şi pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, că am putut intra in contact direct cu oameni care au reprezentat stalpi pentru preşedintele Trump in campania electorală, o campanie incununată cu succes şi, de asemenea… Realizator: …şi care incep să se regăsească in executivul american. Sorin Grindeanu: …care incep să se regăsească in administraţia americană. Aceste prime contacte pentru noi, indiferent că am fost oficial sau neoficial sau ş.a.m.d., astea sunt lucruri şi nuanţe răutăcioase – sunt extrem de importante nu pentru persoana fizică Sorin Grindeanu sau Liviu Dragnea, sunt extrem de importante pentru noi ca ţară. De asemenea, pot să vă spun că m-am uitat şi am ascultat cu foarte mare atenţie discursul domnului preşedinte Trump şi faptul că inclusiv sloganul pe care l-a avut in campanie, Make America great again!, şi faptul că inclusiv deciziile care poate le-aţi văzut in ultima săptămană, care se referă aproape exclusiv la politica internă şi la modul in care incearcă să-şi transpună şi preşedintele Trump in practică programul cu care a caştigat, poate că ne dă de gandit vizavi de ceea ce avem şi noi de făcut in perioada următoare ca ţară, indiferent cine e preşedinte, cine-i prim-ministru ş.a.m.d. Eu cred că sunt niște repere extrem de importante și niște piloane de care trebuie să ținem cont. Iar această vizită, cred și știu că va fi urmat in perioada următoare și de alte contacte cu administrația, cu miniștrii, o să vedem lucruri pe care noi, mai ales in parteneriatul strategic pe care il avem cu Statele Unite ale Americii trebuie să le aprofundăm și trebuie să le trecem la un nivel mai ridicat. Realizator: Apropo de chestiunea asta, vreau să vă provoc. Sorin Grindeanu: Vă rog! Realizator: Fiind un prim-ministru tanăr, un politician din noua generație a PSD… Sorin Grindeanu: Dar să știți că sunt al treilea ca varstă, a ținut să-mi spună lucrul ăsta domnul Ciorbea in ziua in care am fost votat de Parlament. Cel mai tanăr a fost Victor Ponta in momentul cand a ajuns, al doilea a fost dansul și de abia al treilea sunt eu. Realizator: Glumind un pic, mă rog, mă simt eu mai bătran pentru că e al doilea premier mai mic ca varstă decat mine, am făcut interviu cu Victor Ponta, fac interviu cu dumneavoastră și lurul ăsta mă bucură foarte tare, că am ajuns la varsta in care invitații mei de seamă sunt mai tineri decat mine. Asta inseamnă că aveți o șansă ca, mă rog, o lungă perioadă de acum incolo să faceți lucruri bune pentru Romania. Din poziția asta, din viitoarele poziții pe care le-ați ocupa. Sorin Grindeanu: Lucrurile acestea nu se pot face de unul singur. Realizator: Da, e adevărat. Sorin Grindeanu: Lucrurile acestea pot fi făcute temeinic doar in echipă. Realizator: Domnule prim-ministru, unul din mesajele sau din sloganurile care se strigă impotriva PSD, pentru că am aflat cu surprindere că sunteți de vreo 20 de ani membru PSD… Sorin Grindeanu: Din 1996. Realizator: Foarte interesant. Membru PSD la Timiș de 20 de ani, e chiar un istoric interesant pentru mine. Foarte mulți dintre cei care critică in mod constant PSD și protestatari și cei care scriu pe Facebook și pe diferite site-uri, spun că PSD este impotriva valorilor occidentale, este impotriva NATO și UE. Am citit, mă rog, și o trăznaie că vrea să scoată Romania din NATO, PSD-ul și că, in fine. Retorica asta și ștampila care vă este atribuită este că PSD-ul este antioccidental, mă rog, sloganul acesta PSD-ciuma roșie, care se strigă și acum și s-a strigat și duminica trecută, toate sunt intr-un registru in care ștampilează PSD ca fiind impotriva valorilor europene occidentale, deși, mă rog, eu remarc cu surprindere faptul că acest partid nu valorifică faptul că in mandatul său Romania a intrat in NATO. Sorin Grindeanu: Ăsta era argumentul pe care voiam să vi-l spun. Dacă vă uitați la proiectele majore pe care țara noastră le-a avut in cei 26 de ani de după Revoluție, toate aceste proiecte majore au fost legate de PSD. Faptul că, așa cum aminteați, am devenit țară membră NATO in timpul guvernării PSD. De asemenea, s-au incheiat negocierile cu UE in timpul mandatului nostru. Că am intrat in 2007 este altceva, dar a fost un angajament și o muncă pe care /…/. Realizator: Finalizarea negocierilor a făcut-o guvernul Năstase. Sorin Grindeanu: Guvernul Năstase. E o muncă și o negociere pe care tot noi am făcut-o? Știți, este singurul argument. Eu vreau să vă spun, că ați amintit de Timișoara… Realizator: In mediul anti PSD și Timișoara pe care o iubesc și e in sufletul meu v-am mărturisit incă să intrăm in emisiune că visez noaptea că umblu pe străzi in Timișoara… Sorin Grindeanu: Să știți că incep să am și eu asemenea vise, că n-am mai fost de o lună acasă și chiar mi-e dor. Realizator: Da, așa e, Timișoara e genul de oraș de care ți-e dor. Chestiunea asta rămane ca o ștampilă, că PSD-ul reprezintă zona antioccidentală din politica romanească. Sorin Grindeanu: In momentul in care nu ai argumente de alt tip vii cu asemenea lucruri care, da fapt, cand stai să le analizezi foarte bine… sau un om de bună credință cand stă să le analizeze foarte bine văd că n-au niciun fel de suport. Eu sunt obișnuit cu asemenea lucruri tocmai din cauză că provin dintr-o zonă in care a funcționat foarte mult timp o asemenea retorică. Domnule Radu Tudor, eu la Revoluție am avut 16 ani. Realizator: Eu aveam 18 și eram la Timișoara. Sorin Grindeanu: Da? Deci, mulți dintre colegii mei, din Parlament, din Guvern, sunt oameni care n-au avut nicio legătură cu lucruri să spunem dinainte de 89. Nu că dacă aveai ceva sau vreo legătură… Realizator: Și chiar dacă aveați 30 de ani sau 40 de ani nu inseamna că… Sorin Grindeanu: Corect. Nu inseamna foarte mult. Acțiunile pe care partidul nostru le-a făcut in timp, atunci cand a fost la guvernare, sunt acţiuni care au dovedit contrariul a ceea ce se spune. Dar de ce vă spun că sunt obişnuit cu aceste lucruri? Realizator: Dar in mentalul colectivului anti-PSD rămane această poveste. Sorin Grindeanu: Haideţi să vă spun. Din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri au inceput undeva in 2004, in camania din 2004. Noi atunci am venit după o guvernare foarte bună, o guvernare şi o ofertă, un program de guvernare pentru următorul ciclu electoral 2004-2008, de asemenea foarte bun. De altfel, am şi caştigat alegerile parlamentare, dacă vă aduceţi aminte, in 2004, … Realizator: PSD a fost pe primul loc. Sorin Grindeanu: PSD-ul a luat 37%, Alianţa D.A., cum era in acea perioadă, a luat 32%, deci le-am caştigat. Toate lucrurile, din punctul meu de vedere, au inceput atunci de ce? Atunci a fost ultima dată cand s-au suprapus şi alegerile prezidenţiale… Realizator: Cu cele parlamentare. Sorin Grindeanu: … sau ultima dată cand s-au suprapus. In momentul in care nu ai argumente, mizezi foarte mult şi lucrul ăsta s-a intamplat, mizezi foarte nu pe ceea ce eşti tu in stare să faci, ci cat e de rău adversarul. Noi suntem obişnuiţi cu lucrurile astea noi, la PSD. Noi, de fiecare dată venim şi spunem ceea ce vrem să facem, prin programul de guvernare, acţiunile… Realizator: Vă spun, lucrurile acestea… Sorin Grindeanu: … pe care vrem să le facem. Ceilalţi, in schimb, nu spun ce vor să facă danşii şi au făcut lucrul ăsta repetat, in timp… Realizator: Şi subliniază cat de răi /…/ Sorin Grindeanu: … ci cat de rău este PSD-ul. Au fost amendaţi, au fost amendaţi la alegerile… cand au incercat ultima oară, in decembrie anul trecut, in 2016, cand noi am venit la fel, am venit cu un program de guvernare, am spus oamenilor ceea ce vrem să facem şi am fost votaţi cu un procent extrem de mare. Am ajuns să facem guvernul. Campania pe partea cealaltă, şi vă rog să vă uitaţi, a fost tot timpul de tipul a ceea ce spuneam eu: cat e de rău PSD-ul. Se continuă o politică, care nu a fost inventată acum, in stradă sau acum o săptămană, ci lucrurile astea au fost inventate… Eu cam atunci identific in timp stilul ăsta de politică. Realizator: Ştiţi cu toată presiunea şi cu tot respectul pentru PNL, pentru care am o stimă ca partid istoric şi ca formaţiune care şi la putere şi in opoziţie… Sorin Grindeanu: Pot să vă intrerup? Realizator:… şi-a păstrat, cum să spun, esenţa… Sorin Grindeanu: Să ştiţi că şi eu o am, vin din Timişoara, dar o am pentru acel Partid Naţional Liberal, acela vechi, pe care il ştiu eu din Timişoara… Realizator: E adevărat. Sorin Grindeanu: … acel partid care lua, e adevărat, 12,13, 14, 15%, dar care avea o anumită… Realizator: Indiferent cat ar fi luat, rămane, e singurul partid istoric in Parlamentul Romaniei şi merită respectul cuvenit… Sorin Grindeanu: S-a pierdut, din păcate, această aură, pe care… Realizator: … dar mă intreb ce s-ar fi intamplat dacă PSD ar fi avut un preşedinte cu studii la Moscova. Cred că ar fi luat foc ţara şi, cu siguranţă, ceea ce se intampla acum, pe străzi, era amplificat probabil de o sută de ori. Dar PNL are un preşedinte cu studii la Moscova şi acuză PSD-ul că e antioccidental. Vedeţi, lucrurile acestea – eu, care trăiesc in mediul presei din 1992 – nu am cum să le uit şi nu am cum să le evit din perspectiva dezbaterii. Vreau să invit un bun prieten şi un foarte bun coleg la dezbaterea noastră. Mihai Gadea vine alături de noi, doamnelor şi domnilor. Mihai Gadea: Bună seara. Sorin Grindeanu: Bună seara. Realizator:… in discuţia cu primul ministru… Mihai Gadea: Bună seara, domnule prim-ministru. Sorin Grindeanu: Bună seara. Realizator: Bună seara, Mihai. Bine ai venit. Mihai Gadea: Bucuroşi de oaspeţi? Realizator: Mulţumesc că ai acceptat invitaţia să fii alături de noi. Domnul prim-ministru e puţin emoţionat, stresat… Sorin Grindeanu: Nu, am inţeles… Nu, am inţeles intrebarea. Realizator: Zice Vine Gadea. Mihai Gadea: Aţi inţeles intrebarea. Am inţeles că preşedintele, cand a venit la Palatul Victoria, a pus această intrebare: Bucuroşi de… Sorin Grindeanu: Cam acesta a fost şi răspunsul meu. Realizator: Şi ai venit la invitaţia primului ministru, deci, ca să continuăm… Mihai Gadea: Da, am urmărit cu foarte mult interes, pe de-o parte, ceea ce s-a discutat la această emisiune, pe de altă parte, ceea ce se intamplă in stradă şi mă gandeam la următorul lucru: avem o declaraţie foarte clară, foarte fermă făcută de fostul ministru al justiţiei in faţa CSM-ului, e vorba de doamna Prună, care in faţa CSM-ului spune şi subliniază, spune o dată – vom revedea la Sinteza zilei in seara aceasta, in emisiunea pe care o fac impreună cu Mircea, declaraţia respectivă. Deci domnia sa spune aşa: Am minţit la CEDO. Da, da, am zis bine: am minţit la CEDO. In momentul acesta, şi vom vedea in seara aceasta intr-un interviu cu preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, avem dovada că CEDO se pregătește de această decizie-pilot. Avem dovada că preşedintele CEDO imbrăcat in robă, intr-o situaţie oficială, spune că Romania ar trebui să urmeze exemplul Italiei. Noi avem interviu şi cu Inaltul reprezentant al guvernului italian pentru drepturile deţinuţilor – au fost nevoiţi ca să creeze această poziţie. Dar eu o să incep cu inceputul. Nu credeţi că ar trebui făcută o anchetă cu privire la modul in care Romania a minţit la CEDO? Pentru că aici există două tipuri de minciuni: o dată minciuna oficială pe care o recunoaşte fostul ministru Prună – Romania minte Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe de altă parte e o minciună susținută şi pe care o vedem in aceste zile, au minţit şi oamenii, nu au minţit doar CEDO. Nu credeţi că ar trebui investigat mai in serios cum a minţit ministrul justiţiei Prună Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Sorin Grindeanu: Mai mult decat atat, domnule Gadea, eu imi propun ca in perioada următoare să am o discuţie, să merg la CEDO, şi să am o discuţie cu preşedintele CEDO, pentru că e necesar sa imi fac o imagine reală, chiar dacă, să spunem, in acest moment am foarte multe informaţii, dar e necesar să-mi fac o imagine reală. Am văzut interviul şi am văzut nu interviul, am văzut declaraţia preşedintelui in plen şi recomandarea pe care a făcut-o Romaniei şi Ungariei, dacă nu mă inşel, pentru a adopta modelul italian, spunand un lucru foarte important: că ţine de politica internă a fiecărui stat membru şi recomandand, aşa cum spuneam, modelul Italiei. Această intalnire e absolut necesară. Mai mult decat atat, nu doar – şi am vorbit in cursul emisiunii – nu doar graţierea rezolvă problema, ci un pachet intreg de măsuri pe care Ministerul Justiţiei are datoria să-l prezinte in cel mai scurt timp – şi am spus lucrul acesta in cadrul emisiunii. S-au făcut caţiva paşi, am reuşit in bugetul pe 2017, de exemplu, să prindem bani faţă de ceea venea ca propunere, să spun, obişnuită din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, să mărim banii pe investiţii. De asemenea, se vor derula sau va incepe construcţia, aşa cum ştiţi, şi cred că v-a spus ministrul justiţiei, a două noi penitenciare; am dublat alocarea, suma pentru hrană in penitenciare. Astea sunt lucruri importante care se regăsesc in proiectul de buget pe care noi l-am supus deja şi e pe site, e public. Toate aceste măsuri sau toţi aceşti paşi au fost făcuţi. Deocamdată. Maine există o dezbatere publică – se va incheia; aştept clarificarea titularului de filă – in cazul ăsta Ministerul Jusiţiei, să vină să prezinte un plan coerent pe ceea ce inseamnă măsuri nu doar graţierea, măsuri astfel incat să rezolvăm o problemă mare, cea legată de CEDO. Calculul ăla, cum s-a spus, făcut pe colţul mesei, păi să ştiţi că nu l-am făcut noi, şi ştiţi foarte bine lucrul ăsta. S-a calculat simplu: numărul de deţinuţi din Romania ori 365 de zile, adică atat cat are un an, ori 8 euro. S-a ajuns… Realizator: Fiind suma minimă, după cum spuneaţi. Sorin Grindeanu: Fiind suma minimă, poate să fie 10, poate să fie 12, poate să fie 15. Realizator: Atat a primit Italia. Romania poate să primească mai rău. Sorin Grindeanu: Doamna Prună a şi spus in acel interviu că poate să fie mult mai mult – dacă il urmăriţi pană la capăt, o să vedeţi lucrul ăsta. Realizator: In loc să modernizeze inchisorile şi să le aducă la un standard uman, decent, Romania sau, mă rog, cei care protestează impotriva graţierii, preferă ca ţara noastră să plătească peste 100 de milioane de euro amendă in loc ca de banii ăştia să facem inchisori europene. Mihai Gadea: La ora 21:00 voi difuza interviu cu preşedintele CEDO, in care domnia sa, intrebat fiind care sunt cele mai mari, cele mai grele probleme pe care le are Curtea de rezolvat, din 48 de ţări, domnia sa vorbeşte şi despre problema penitenciarele din Romania şi din Ungaria ca fiind pe lista celor mai urgente şi mai grave probleme. O să vedeţi, in capul listei aşază această problemă. Intrebarea mea era referitoare nu doar la măsurile pe care dumneavoastră vreţi să le daţi, ci referitoare la modul in care Romania a minţit. Pentru că eu cred că este foarte important dacă cineva şi-a permis să mintă in numele Romaniei şi dacă acest lucru…; Pentru că, deocamdată, noi suntem la un nivel de recomandare din partea preşedintelui CEDO, există in declaraţiile preşedintelui CEDO – şi in cea publică şi in interviu, domnia sa vorbeşte despre iminenţa emiterii unei decizii pilot, ceea ce inseamnă că aceea nu va fi o recomandare, aceea trebuie implementată. Această sentinţă, dacă ea va fi indreptată impotriva Romaniei, este obligatorie, o dată plata şi, in al doilea rand, măsurile imediate. Dar intrebarea, şi aici cred că ar fi foarte important să rămanem cu minciuna…; Sorin Grindeanu: Eu sunt cat se poate de direct şi de scurt. Evident că vom vedea ceea ce s-a spus şi ceea ce spuneţi şi cred că s-a minţit. De altfel, a şi spus, in plenul CSM-ului, doamna Prună, dacă nu mă inşel… Mihai Gadea: A spus-o in plenul CSM-ului… Sorin Grindeanu: A spus că a fost nevoită, sau ceva de acest tip, să mintă. Evident că vom vedea şi aceste lucruri şi vom vedea şi ce inseamnă inducerea in eroare, pană la urmă, a CEDO. Pentru că asta nu inseamnă doar inducerea in eroare sau minţirea unui organism de tipul CEDO, ci se vede, pană la urmă, in ceea ce stă la bază, şi anume viaţa in penitenciare. Sigur, poate să pară ciudat ca un şef al guvernului să spună lucruri despre ceea ce, poate, pe scara de valori a multor cetăţeni nu inseamnă foarte mult – viaţa in penitenciare – cand poate că au alte priorităţi. Aş vrea să vă spun că fiecare din priorităţile pe care fiecare dintre noi le avem constituie, pentru mine, preocuparea. Un om cand intră la inchisoare fiindcă a greşit, nu e condamnat la moarte. Am văzut cateva imagini de la cateva penitenciare din Romania… Știţi că ministrul justiţiei, in ultimele zile, a fost in vizită pe la mai multe penitenciare. Probabil că o să le prezinte in zilele următoare. Vorba colegului de platou, domnul Radu Tudor: Gulag. Mihai Gadea: Voi difuza şi eu in seara asta nişte imagini. Sorin Grindeanu: Acesta este efectul ascunderii adevărului pentru CEDO. Mihai Gadea: In 1990, Occidentul, dar şi Romania, vedea pentru intaia dată imaginile din orfelinate. Să ne aducem aminte cat de şocaţi eram cand vedeam in ce condiţii erau, practic, crescuţi acei copii, neavand nici un fel de şansă, copii pe care noi i-am urmărit in timp şi am descoperit cum Petrică, un copil care fusese abuzat sexual impreună cu fraţii lui, care avea piciorul rupt, care nu putea să meargă, este luat de o familie din Statele Unite, iar astăzi este un tanăr eminent şi impecabil. Problema este, poate ne interesează, poate nu, că in societatea romanească creşte acest sentiment al intoleranţei, creşte un sentiment al urii. Aici nu e o chestiune de ceea ce simţim, aici e o chestiune legată de faptul că am semnat tratatul. Tratatul spune foarte clar ce inseamnă drepturile omului, iar un articol 3, care se referă exact la modul in care iţi ţii deţinuţii, e un articol cu privire la tortură şi, in condiţiile in care nu respecţi asta, poate exista sentinţa unei decizii pilot, iar in cazul nostru este iminentă. Bun, aceasta este o discuţie care mie mi se pare foarte importantă, cu privire la adevăr, cu privire la banii pe care trebuie să ii dăm, cu privire la faptul că Romania poate să fie in această situaţie, in zilele imediat următoare. Realizator: Ce facem cu strada? Tu vrei să lămureşti, primul-ministru vrea să lămurească, eu vreau să lămurim toată această chestiune. Eu, unul, nu imi doresc ca tot ceea ce am citit la inceputul anilor 90, zeci de cărţi din literatura penitenciar-comunistă să devină realitate in Romania europeană. Ce facem cu strada care strigă inchisoare, inchisoare? Care spune că nu trebuie eliberaţi deţinuţii? Mihai Gadea: Strada trebuie să fie ascultată, in primul rand. In primul rand, oamenii trebuie să fie ascultaţi, indiferent ce opinie au. Pe de altă parte, in opinia mea, lucrurile trebuie ţinute foarte bine şi trebuie judecate cu foarte mult echilibru. Există o presiune uriaşă. Eu am lansat, in urmă cu o săptămană, o intrebare: caţi dintre dumneavoastră ar dori şi ar crede că este util să se iasă in stradă impotriva abuzurilor din Romania? Răspunsul a fost uriaş. Bun, in seara asta au ieşit mulţi oameni, acum o săptămană au ieşit mulţi oameni… Ce facem insă cu strada? Pentru că ceilalţi, care au votat intr-un fel… Realizator: Strada pune presiune pe decizia guvernului. Mihai Gadea: Da, dar ceilalţi, care stau in casă, care-i majoritatea tăcută şi care in momentul de faţă au ajuns cu indignarea pană la tavan, dacă şi ei ies in stradă, ce se intamplă? Pentru că noi nu cred că ne putem permite chiar orice. Avem un partener strategic care, in momentul de faţă, acţionează intr-o manieră net diferită faţă de ceea ce s-a intamplat pană acum. Preşedintele Trump – a şi spus-o – nu prea vrea să se implice in treburile interne ale altor state, nu vrea – a spus-o foarte clar in discursuri asumate – să se implice in dăramarea altor guverne şi, cumva, a transmis un /…/: fiecare să-şi cam rezolve problemele pe-acasă. Mai mult decat atat: cei care sunt apropiaţi preşedintelui Trump spun aşa: Preşedintele Trump a spus America first! . Şi voi să faceţi la fel: Romania first! Fiecare să-şi pună pe primul loc ţara lui. Ok, dar… Realizator: In momentul de faţă, protestatarii sunt in Piaţa Victoriei. Mihai Gadea: Excelent! Acum, intrebarea mea e in felul următor: dacă lucrurile acestea continuă, dacă ies in stradă şi ceilalţi, care susţin actuala coaliţie, care are un 60%, ce se intamplă? Vreau să pun intrebarea pană la capăt… Realizator: Domnul prim-ministru este cel pus să echilibreze balanţa intre amenda CEDO şi hotărarea-pilot şi protestele din stradă. Mihai Gadea: Păi da, tocmai pentru că primul-ministru al Romaniei este in studioul Antenei 3, intrebarea pană la capăt e in felul următor: dacă incep să iasă in stradă şi cealaltă parte a Romaniei… Acum, vedem, in stradă sunt şi politicieni asumaţi: doamna Raluca Turcan a anunţat, doamna Alina Gorghiu, domnul Nicuşor Dan ş.a.m.d. Am inţeles că sunt la proteste. Acum, intrebarea e aşa: dacă Romania merge pe această zonă de destabilizare in continuare, suntem noi interesanţi pentru partenerul nostru strategic SUA şi pentru Uniunea Europeană? Sau o să spună: Băi, dacă ăştia nu sunt in stare nici să-şi rezolve problemele interne, să se descurce! Nu ne interesează pe noi nici să aplicăm art.5 al Cartei, nici, eu ştiu, alte lucruri. Nimeni nu işi doreşte, dintre partenerii mari, o ţară care să fie o zonă de instabilitate. Sorin Grindeanu: Am spus la inceput emisiunii, repet la fel ca şi dvs.: respect dreptul fiecăruia de a protesta, de a-şi manifesta o opinie, atata timp cat se respectă legea. Dar am mai spus ceva: am avut alegeri, in urmă cu şase săptămani, in 11 decembrie, in care PSD, sau coaliţia guvernamentală, a obţinut un scor spectaculos, oamenii arătand incredere in ceea ce noi am spus că vrem să facem la guvernare, prin programul de guvernare. Aia o să facem. Aţi amintit de Washington. Eu m-am intors de la Washington in ziua in care in Washington era un protest de 500.000 de oameni. Atunci am plecat spre aeroport, sambăta trecută. Realizator: Organizaţiile feministe, care il criticau pe Donald Trump. Sorin Grindeanu: La fel – legal, frumos, s-a ţinut cont de lucrurile astea, dar… Realizator: Discursuri aspre… Sorin Grindeanu: Discursuri abrupte! Dar – spuneam şi la inceputul emisiunii – parcă Romania a devenit o ţară a tonurilor inalte, prea inalte. Şi să ştiţi că – şi vă repet lucrul ăsta – eu cred in libertatea de expresie, dar libertatea de expresie insoţită de bun-simţ. In momentul in care virulenţa, chiar şi verbală, primează, s-ar putea ca binele pe care il clamezi, sau crezi că e bine ceea ce spui tu, să nu mai fie bine şi să se transforme in rău. Lucrurile astea, duse la extrem, şi susţinerea asta extremă niciodată n-au născut fapte sau lucruri bune. De aceea, eu cred că trebuie să ne calmăm… Realizator: Noi suntem foarte calmi, domnule prim-ministru! Sorin Grindeanu: Şi eu sunt foarte calm, din acest punct de vedere. Datoria mea, ca prim-ministru – vorbesc in numele guvernului – e să pun in aplicare programul de guvernare. Şi asta o să fac, impreună cu echipa pe care o conduc. Şi nu vreau să ignor… Am urmărit foarte atent ceea ce s-a intamplat in stradă şi nu vreau să dau senzaţia că ignor aceste lucruri – nici eu, nici colegii mei, fie că sunt in guvern, fie că sunt in parlament. Dar am sesizat, in această perioadă, foarte multe lucruri care chiar nu au legătură cu adevărul. Poate un minus, pe care ni-l asumăm şi eu, şi colegii mei: că nu s-a explicat foarte bine ceea ce dorim să facem. De exemplu, şi l-am spus mai devreme, iniţial au fost lucruri legate nu de amnistie. Cand s-a discutat de amnistie? Realizator: Niciodată. Sorin Grindeanu: Doi: după aceea s-a spus, domnule, este o amnistie mascată. Eu n-am auzit de termenul ăsta juridic de amnistie mascată. Mai mult decat atat, să ştiţi că eu cred că toate lucrurile pe care Ministerul Justiţiei o să ni le propună in perioada imediat următoare – că asta a fost /cerința/ mea către ministru şi către minister – o să le facem cat se poate de transparent, pentru că nu avem de ce să ne ascundem. Și vreau să mai elimin ceva, că a plutit in aer chestiunea asta: domnule Gadea, domnule Radu Tudor, să ştiţi că n-au fost pe ordinea de zi cele două ordonanţe. Realizator: Atunci, haideţi să lămurim chestiunea asta. Mă bucur că Mihai este alături de noi şi că impreună, in trei, putem să lămurim chestiunea aceasta. Eu am presupus că preşedintele a avut informaţii din interiorul guvernului, de aceea a venit neinvitat la Palatul Victoria, a avut de undeva un om in interior, care i-a transmis: vedeţi că, in noaptea asta, Guvernul Grindeanu pregăteşte proiectul de ordonanţă pentru graţiere. Şi a venit neinvitat la Palatul Victoria, in şedinţa de guvern. A venit neinvitat. Este adevărat? Sorin Grindeanu: Ca să clarific tot: in acea dimineaţă, eu am aflat de venirea domnului preşedinte de la aghiotant – că se indreaptă spre noi domnul preşedinte. Dansul, probabil, aghiotantul a aflat de la omologul său din partea cealaltă. După care am avut… Realizator: Este un lucru firesc, dar nu este normal să dea cineva un telefon inainte, să vă spună, domnule prim-ministru…? Sorin Grindeanu: Domnule Radu Tudor, eu n-o să merg la Cotroceni să dau buzna, să urc dealul, fără să mă anunţ, sau să anunţe aghiotantul meu pe aghiotantul domnului preşedinte. Eu am inţeles această colaborare de tip instituţional se pare că intr-un alt mod. Se pare că modul in care eu am inţeles această colaboare a fost speculat politic şi n-am de gand să mai accept decat o colaborare de tip instituţional. Punct. Mihai Gadea: Acest punct, poate, eu ştiu, să insemne şi va interpretat in diverse feluri. Trebuie să… Am o intrebare foarte importantă pentru dumneavoastră. Sorin Grindeanu: Vă rog. Mihai Gadea: Ce credeţi că aşteaptă de la dumneavoastră alegătorii PSD şi ALDE? In aceste zile au fost nişte reproşuri exprimate pe Facebook sau in diverse locuri că, in urma acestui asalt… Deci, dumneavoastră, dacă luăm faptele şi judecăm strict faptele, faptele arată aşa: in urmă cu şase săptămani, am avut alegeri in Romania. Alegerile au fost caştigate categoric, dar absolut categoric, de PSD şi de ALDE. Avem, se caută un pretext, se iese in stradă, cei care ies in stradă ies asumat ca fiind din partea unor partide care au pierdut, desigur şi alţii, dar unii dintre motoarele principale, cei care au chemat, şi aşa mai departe, sunt din aceste zone politice, iar PSD-ul, guvernul, coaliţia guvernamentală in faţa acestui asalt răspunde după cum ştim. Unii dintre cei care v-au votat şi dintre susţinătorii dumneavoastră au impresia că ar fi trebuit să reacţionaţi mai ferm. Era şi este ceva de făcut, este nevoie de mai multă fermitate? Sorin Grindeanu: Eu pot să vă spun ceea ce o să fac in perioada următoare…; Și pot să dau explicaţii faţă de ceea ce m-aţi intrebat. Eu am cerut Ministerului Justiţiei să fie cat se poate de transparent, inclusiv procedural. Sigur că există trei variante: să trimitem proiectele de lege in parlament, să ne asumăm, sau să se dea ordonanţe de urgenţă. Mihai Gadea: Codurile acestea sunt in vigoare prin asumare. Sorin Grindeanu: Ştiu. Ştiu acest lucru. Realizator: Şi au fost modificate pe ordonanţe de urgenţă de Cioloş. Sorin Grindeanu: De asemenea, in urmă cu un an, domnule Gadea, in urmă cu un an, Guvernul Cioloş a modificat codurile penale printr-o ordonanţă de urgenţă. Realizator: Şi n-a mai protestat nimeni. Sorin Grindeanu: Bun. Am cerut să clarifice /…/, să parcurgă toți pașii procedurali corecți, astfel incat să nu avem semne de intrebare. Apropo și de ședința CSAT, in convorbirea pe care-am avut-o cu domnul președinte eu nu am cerut altceva, sau nu am sperat la altceva decat la un tratament egal cu tratamentul pe care l-a avut Guvernul Cioloș, in urmă cu un an. Pentru că, apropo de buget, in urmă cu un, ședința de adoptare a Legii bugetului a fost in data de 9, fără aviz CSAT. In 10 a fost ședința CSAT. Ok, etapă depășită, marți avem CSAT. Din păcate, s-au pierdut cateva zile in care se puteau intampla lucruri in parlament. Revenind: ministrul justiției și Ministerul Justiției iși incheie maine toate etapele – consultare, dezbatere ș.a.m.d. Trebuie să vină in fața guvernului să prezinte o strategie, pe de-o parte, de abordare in problema pe care-o avem ca țară, la CEDO; nu doar grațierea, ci și toate celelalte măsuri pe care le-am discutat. Și, de asemenea, la fel de important, să vedem ce facem cu acele hotărari ale Curții Constituționale. Există hotărari ale Curții Constituționale, obligatorii, care zac, unele dintre ele, de ani de zile in parlament și care trebuiau să modifice codurile penale. Ce facem și din acest punct de vedere? In zilele următoare, Ministerul Justiției va prezenta această strategie in guvern și luăm o decizie fermă. Am preferat acest traseu, ca să respectăm toate procedurile, pentru că trăim in Romania, domnule Mihai Gadea și, sigur… ne ocupă tot timpul lucrul acesta, vreau să fim cat se poate de transparenți, de legali și cu procedurile duse pană la capăt.

