Premierul Sorin Grindeanu a participat la conferința International Health Forum (IHF), organizată de Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR)

Galerie foto Discursul susținut de premierul Sorin Grindeanu la conferința International Health Forum (IHF), organizată de Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Bună dimineața. Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la această nouă ediție a Conferinței Asociației Producătorilor de Medicamente Generice. De regulă, aceste conferințe sunt un prilej de sărbătoare. De această dată, cred că trebuie să facem din acest eveniment un moment zero al relansării discuției despre accesul romanilor la tratament. De ani de zile discutăm despre disponibilitatea medicamentelor pe piață, dacă romanii găsesc medicamente in farmacii, dacă le găsesc in spitale sau trebuie să și le cumpere singuri. Am avut pacienți care au murit din cauza lipsei medicamentelor, tineri sau bătrani care au murit din cauza, așa cum spuneam, lipsei medicamentelor pentru boli grave, in special pentru cancer. Am avut copii care, de asemenea, au murit din cauza nevaccinării și lucrurile acestea s-au intamplat inclusiv in ultima perioadă. Am avut și avem bolnavi cronici, persoane in varstă, care au suferit din cauza lipsei medicamentelor, a unor medicamente simple, dar fără de care nu pot trăi. De ani de zile, producătorii, personalul medical sau asociațiile, sau organizațiile de pacienți au arătat unii către ceilalți, au dat vina unii pe ceilalți sau au așteptat ca fiecare dintre ceilalți să vină cu soluția salvatoare. Acest lucru, in toți acești ani, nu s-a intamplat. Au fost rezolvate in schimb problemele punctual. A existat progres, trebuie să recunoaștem, dar un progres care nu a dus la rezolvarea in intregime a problemelor sistemului. In cele cateva luni care au trecut am făcut cateva lucruri de la instalarea acestui nou guvern: ne-am uitat la prețurile medicamentelor, la modul de introducere a medicamentelor nou apărute pe listă, lista medicamentelor compensate, la mecanismele de prescriere. Ne uităm acum la modalități de incurajare a medicamentelor generice cu preț mic, la medicamentele folositele zilnic de milioane de romani, dar nu putem spune incă, cu mana pe inimă, că suntem măcar aproape de momentul in care fiecare roman poate avea acces la medicamentele necesare pentru orice boală și orice afecțiune. Cred că trebuie să ne asumăm, să rezolvăm problema accesului la tratament al romanilor o dată pentru totdeauna. Nu vom merge să aducem medicamente cu rucsacul și nici nu vom recurge mereu la soluția extremă a achizițiilor speciale, dar pentru a reuși să rezolvăm aceste probleme avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, al industriei. Vrem să veniți alături de noi, să ne ascultăm reciproc şi să găsim soluții, să-i ascultăm şi pe medici şi pe pacienţi şi să le inţelegem nevoile. Nu vom reuși să rezolvăm aceste probleme decat impreună. De altfel, am şi avut o primă intalnire cu asociaţia dumneavoastră in urmă cu două-trei săptămani, domnule preşedinte. Soluțiile din trecut, sau ca să fiu mai exact, soluţia fostului guvern la problemele sănătăţii a fost să facă un site, unde romanii să se poată plange de medicamentele sau vaccinurile care lipsesc uitand să rezolve problemele. Dacă aceasta este soluția la probleme, să nu ne mirăm că ne aflăm in această situație. Trebuie să aducem medicamente pe piață pentru toţi romanii, chiar știu că dumneavoastră, producătorii de medicamente generice vă simțiți uneori neglijați de autorități. Se vorbeşte de cele mai multe ori de tratamente noi, inovative, care salvează vieţile celor care au boli grave. Vorbim, şi asta s-a intamplat şi in ultimele săptămani, de lipsa vaccinurilor. Vorbim de finanțarea programelor majore de sănătate, dar uităm deseori că trei sferturi din medicamentele din Romania sunt cele ieftine, cele generice, cele care in special sunt folosite de către oamenii săraci, de bolnavii cronici, de bătrani. Vă asigur că acest lucru incercăm să il schimbăm. Avem foarte multe lucruri de rezolvat impreună. Trebuie să revizuim complet politica de prețuri, pentru a ne asigura că nu risipim banul public. Dar trebuie să ne asigurăm de asemenea că medicamentele nu dispar de pe piaţă, pentru că nu putem face economii pe care să le plătim cu sănătatea romanilor. Ştim că trebuie să investim mai mult pentru medicamente, dar inainte de a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că banii pe care ii avem sunt cheltuiţi in mod eficient. Nu e vorba doar de finanţare şi de asigurarea acesteia. Trebuie să reasigurăm şi un cadru in care producătorii de medicamente se bucură de aceleaşi condiţii concurenţiale. Trebuie să oferim aceleaşi condiţii, fie că e vorba de producători de medicamente inovative, fie de medicamente generice, fie că sunt producători romani sau producători străini, dar trebuie să ţinem cont şi de contribuţia economică şi socială a fiecăruia dintre aceştia şi de interesul bineinţeles suprem al cetăţeanului. Ştiu de povara taxei clawback asupra producătorilor de medicamente generice. V-am inţeles mesajul şi in urmă cu trei săptămani şi sunt total de acord că povara acestor contribuţii financiare trebuie impărţită in mod echitabil in industrie, spre folosul pacientului şi a economiei deopotrivă. Eu cred că trebuie să invăţăm din experienţa ţărilor europene cu o istorie in acest domeniu, iar dacă soluţia este introducerea unui calcul diferenţiat al taxei clawback nu vom ezita să o aprobăm de urgenţă. Ministerul Sănătăţii impreună cu alte ministere – Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice – caută o soluţie in acest moment pe care sper să o găsim impreună şi cu dumneavoastră, dar in acelaşi timp trebuie să vorbim şi de exporturile paralele, de politici şi de practicile comerciale ale producătorilor şi importatorilor de medicamente, ale distribuitorilor şi farmaciilor. Trebuie să vorbim de licitaţii şi de spitale. Degeaba ne plangem de fondurile publice alocate consumului de medicamente, atat timp cat nu avem un sistem care să ne asigure că le folosim eficient pe cele pe care le avem deja. Repet: trebuie să ne asigurăm că orice roman are la dispoziţie medicamentele necesare, atunci cand are nevoie de ele, fie că e vorba de prevenţie, de vaccinuri, fie că e vorba de medicamente oncologice sau de medicamente pentru bolnavii cronici. Ştim care sunt marile probleme. O politică de preţuri mereu in schimbare gandită aproape de fiecare dată de contabili, un sistem de achiziţii bulversat de fosta guvernare şi gandit pe termen scurt, o taxă clawback aplicată inechitabil. Vă invităm şi vă invit să lucrăm impreună, pentru a rezolva aceste probleme, dar trebuie să vorbim şi despre lucruri pozitive. Romania are o istorie şi o tradiţie indelungată in industria farmaceutică. Sunt pe deplin conştient de contribuţia pe care fabricile de medicamente generice din Romania o au asupra dezvoltării economice. Ştiu că cei mai mulţi dintre dumneavoastră sunteţi responsabili nu doar pentru aprovizionarea cu medicamente, ci şi pentru miile de angajaţi pe care ii aveţi. Vă incurajez să investiţi şi mai mult in dezvoltare, să vă extindeţi capacităţile de producţie şi să creaţi noi locuri de muncă. Imi doresc ca pe viitor să vorbim mai puţin despre exporturi paralele şi mai mult de exporturi directe ale fabricilor romaneşti de medicamente. Vă asigur cu toată tăria că guvernul pe care il conduc vă va sprijini fără nicio rezervă in eforturile dumneavoastră. Sper ca evenimentul de astăzi să fie un punct de plecare, iar următoarele ediţii să fie un prilej de sărbătoare şi perfecţionare a rezultatelor pe care le-aţi obţinut sau le-am obţinut impreună. Vă doresc mult succes! Mulţumesc! Declarații susținute de premierul Sorin Grindeanu după conferința International Health Forum (IHF), organizată de Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) [Check against delivery] Reporter: Care vor fi efectele deficitului pe 2016 anunţat de Eurostat, ieri? Sorin Grindeanu: Am primit şi eu această informație aseară, cand, de fapt, am şi anunţat-o. Astăzi o să primesc detalii. Ceea este clar este că avem acest deficit pe anul 2016 la 3% sau, să spunem, depăşind un pic 3%, asta in condiţiile in care, anul trecut, nu s-au făcut mari investiţii, nu putem vorbi de salarii, de pensii ş.a.m.d., ba chiar, de la inceputul anului, ascultăm cu toţii, cel puţin partea guvernamentală, poveţe şi sfaturi din partea acelora pe care i-am tot numit apostoli ai austerităţii, care spuneau cum o să depăşim deficitul bugetar. Iată că danşii, anul trecut, din păcate, din păcate, şi dublat de faptul că nu au făcut absolut nimic, au ajuns in această situaţie sau ne-au adus in această situaţie de a avea 3%, un pic peste 3%. O să avem discuţii cu cei de la Comisia Europeană. Este dramatic, din punctul meu de vedere, pentru noi, mai ales avand in vedere că anul 2016 nu a ieşit in evidenţă decat cu ceea ce am spus tot: zero. Reporter: La inceputul săptămanii au fost distruse zece monumente funerare in Cimitirul Evreiesc. Cum comentaţi? Sorin Grindeanu: Am primit această informaţie. Am luat legătura cu doamna ministru de interne. Condamn asemenea acte. Este inadmisibil. I-am cerut şi cer celor care se ocupă cu ordinea publică să găsească cat mai rapid făptaţii. Şi, incă o dată, condamn cu tărie asemenea acte, care nu işi au rostul in Romania şi in lume. Reporter: Declaraţi aseară că discutaţi in fiecare zi cu domnul Liviu Dragnea. V-a comunicat şi care sunt ceilalţi miniştri faţă de care are nemulţumiri, cu excepţia domnilor Toader şi Viorel Ştefan, faţă de care şi-a exprimat public nemulţumirea? Sorin Grindeanu: Tot aseară declaram şi că remanierile nu le fac la televizor. Şi vă mai spuneam aseară că fiecare din cei care sunt in echipa mea, pe fiecare din cei din echipa mea ii monitorizez, că aşa este normal, astfel incat măsurile şi tot ceea ce le cer, şi nu doar eu, şi ceea ce trebuie să facă să fie indeplinit. Aşa că nu doar doi, trei, patru, cinci, ci toţi membrii guvernului. Reporter: Aţi avut vreo discuţie cu ministrul justiţiei legată de legea graţierii? Pentru că Liviu Dragnea s-a arătat nemulţumit de amanările pe această lege. Sorin Grindeanu: Eu am avut foarte multe discuţii cu domnul ministru Tudorel Toader in această perioadă, incercand să inţeleg ceea ce doreşte să facă in acest domeniu, dar – şi subliniez – neintervenind absolut deloc. In această perioadă, pe ceea ce inseamnă proiectul legii de punere in acord a modificărilor la Codul penal şi Codul de procedură penală date de deciziile Curţii Constituţionale, ne aflăm in fază de dezbatere publică, aşa cum ştiţi, sunt ridicate pe site aceste lucruri, s-au luat puncte de vedere de la diverse insituţii, fie că vorbim de CSM, de DIICOT, de DNA, Ministerul Public, in general, şi numai. Trebuie epuizată această perioadă, pentru că aşa spune legea. Totodată, poate că ritmul cu care sunt eu obişnuit şi cu care au fost obişnuiţi colegii mei din guvern, cel puţin in aceste prime trei luni, este unul mai alert faţă de cel cu care poate a fost obişnuit pană acum domnul Tudorel Toader. De aceea am avut aceste discuţii şi nu vreau să fiu inţeles absolut deloc greşit. Şi am discuţii constante cu dansul, astfel incat lucrurile să fie făcute aşezat, bine, transparent, respectand toate regulile pe care dorim să le respectăm, consultand toate instituţiile publice şi intr-un ritm care poate este mai alert cateodată decat ritmul Curţii Constituţionale, ca să dau un exemplu. Reporter: Domnule premier, spunea Liviu Dragnea că nu este foarte fericit de această propunere care a fost făcută pană la urmă la Ministerul Justiţiei. Sunteţi de acord? Sorin Grindeanu: Eu nu comentez chestiuni de acest tip. Am venit cu acea propunere, analizele, dincolo de X, Y, Z din echipa mea guvernamentală, analizele le fac ca şi prim-ministru şi nu le fac decat in funcţie de ceea ce trebuiau să ia ca măsuri aceşti titulari de portofolii. In momentul in care am o concluzie, o prezint coaliţiei şi luăm decizia. Aceasta este procedura normală şi nu fac lucrurile astea la televizor şi făcand spectacol. Reporter: Aţi avut mai multe discuţii cu ministrul sănătăţii referitoare la criza vaccinurilor. Nu s-a schimbat mare lucru. Sorin Grindeanu: Am avut inclusiv ieri discuţii cu marii producători, Big Pharma, dacă pot să spun aşa, din acest domeniu. Există in acest moment pe circuit in Parlament o lege şi i-am rugat să devină partenerii noştri, dacă vorbim de partea cu vaccinurile şi discuţia de ieri, i-am rugat să devină partenerii noştri astfel incat cel puţin să eliminăm parte din minusurile pe care le vedem şi le trăim acum, cum ar fi: in toţi aceşti ani au fost diverse lipsuri pe piaţă, de diverse tipuri de vaccinuri; un alt exemplu, de prea multe ori, in loc să avem un sistem predictibil, prin care să ştim din timp ce achiziţionăm, modalitate, transparenţă, această predictibilitate ducand la un plan bine definit şi bugetat, şi de minister, dar, totodată, şi de producători, se ajunge in situaţia in care facem, aşa cum s-a intamplat, achiziţii speciale, care nu sunt de dorit şi care in niciun caz nu oferă transparenţa necesară de care avem nevoie. Nu vreau să acuz nimic, dar lucrurile acestea vreau să le inlăturăm. Acesta a fost rostul discuţiei mele de ieri cu marii producători. Am avut o inţelegere ca, fiind in dezbatere publică acest nou proiect de lege, in următoarea săptămană să vină cu amendamente şi danşii, astfel incat, in perioada imediat următoare, să stabilim acest cadru, care să fie cat se poate de predictibil, care să asigure stocurile necesare şi care să evite situaţii neplăcute, aşa cum, din păcate, avem in ultimii mulţi ani in Romania. Reporter: Acum lipsesc toate vaccinurile, inclusiv vaccinul ROR nu se găseşte in zece judeţe, deşi avem epidemie de rujeolă. Sorin Grindeanu: Este o situaţie in care s-a ajuns tocmai din această cauză, pentru că nu s-a creat acest cadru predictibil, din cauză că se continuă cu achiziţii speciale, care lasă loc şi care duc la situaţii de acest tip. Eu imi doresc, nu mai avem foarte mult timp, ca atata timp cat ne aflăm in această perioadă de dezbatere publică, – şi am găsit, şi le mulţumesc, chiar le mulţumesc, am găsit deschidere din partea danşilor, au propuneri foarte bune, Ministerul Sănătăţii de asemenea -, o să continui intalnirile cu cei din această industrie zilele următoare, astfel incat, in momentul in care venim cu proiectul, să fie unul in concordanţă cu necesităţile pieţei. Vă mulţumesc.

