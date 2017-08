Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai companiei Bell Helicopter

Galerie foto Miercuri, 3 august, la sediul Guvernului Romaniei, prim-ministrul Mihai Tudose, impreună cu ministrul apărării naţionale, Adrian Ţuţuianu, ministrul economiei, Mihai Fifor, şeful Statului Major General, generalul Nicolae Ciucă şi şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Laurian Anastasof, au purtat discuţii cu reprezentanţii companiei Bell Helicopter. După convorbiri, ministrul apărării naţionale, Adrian Ţuţuianu, a semnat scrisoarea de intenţie de preţ şi disponibilitate privind achiziţionarea de elicoptere de atac, urmand a fi adresată guvernului SUA. Intalnirea de la sediul Guvernului a fost precedată de o discuţie tehnică la sediul Ministerului Apărării Naţionale. In perioada următoare, vor avea loc discuţii aprofundate intre reprezentanţii Ministerului Economiei şi cei ai Bell Helicopter privind infiinţarea unei societăţi mixte, dar şi a transferului tehnologic şi de know-how care să permită producţia elicopterelor pe teritoriul Romaniei. Această decizie va avea un impact direct considerabil asupra dezvoltării economice a țării noastre, fiind, in acelaşi timp, şi un generator de securitate in zonă. Menţionăm faptul că decizia privind achiziţionarea de elicoptere de atac se fundamentează pe planul de inzestrare aprobat recent de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. ***

