Premierul Mihai Tudose: Îi încurajez pe investitori să se implice activ în pregătirea practică a tinerilor

Tinerii cu varsta de pană la 23 de ani, care au absolvit cel puțin invățămantul gimnazial și care doresc să obțină o calificare profesională, se pot inscrie in perioada 29-31 august – sesiunea de toamnă – in sistemul de invățămant profesional dual, organizat in parteneriat cu operatori economici. Școlarizarea are o durată de trei ani și include stagii de practică in cadrul companiilor economice partenere. Elevii beneficiază de bursă lunară de 200 de lei, precum și de bursă suplimentară, transport, cazare și masă asigurate de operatorii economici in mod gratuit. Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, sunt 3509 locuri organizate in 127 de clase. In sesiunea de vară au fost admiși pentru aceste locuri de școlarizare 1774 de elevi, iar pentru sesiunea de toamnă sunt disponibile 1735 de locuri. Susținerea și dezvoltarea invățămantului profesional dual este răspunsul Guvernului la numeroasele solicitări venite din partea agenților economici care au nevoie de personal bine pregătit. La Brașov și in alte localități, acest concept, Școala fără Șomeri, s-a dovedit unul de succes. Pregătirea forței de muncă este una dintre parghiile pentru susținerea ritmului de creștere economică. De aceea, este momentul să ne asumăm impreună, Guvern și mediul de afaceri, dezvoltarea invățămantului profesional dual și să ii incurajăm pe investitori să se implice in pregătirea practică a tinerilor, viitorii lor angajați, consideră premierul Mihai Tudose. Cele mai solicitate calificări din oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 sunt cele de mecanic auto, confecționer produse textile, operator mașini cu comandă numerică, strungar, sudor, brutar-patiser, comerciant-vanzător. Mai multe informații privind oferta educațională pentru invățămantul profesional dual se regăsesc pe site-urile inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București sau la sediile acestora.

