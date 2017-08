Premierul Mihai Tudose a discutat problemele din sistemul penitenciarelor cu reprezentanții sindicatelor

Galerie foto Drepturile salariale ale personalului din penitenciare, necesarul de posturi pentru sistemul penitenciar și statutul special al funcționarilor publici din acest sistem au fost printre subiectele abordate in cadrul intalnirii avute astăzi de premierul Mihai Tudose cu reprezentanții sindicatelor lucrătorilor din penitenciare. Reprezentanții sindicatelor au evocat necesitatea majorării salariilor și suplimentarea personalului, primul-ministru afirmand că Guvernul are in vedere creșterea salarizării personalului de la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și realizarea unui plan referitor la necesitățile de personal tehnic și de supraveghere in teren, in concordanță cu standardele de sistem existente. Tot in cadrul acestei intrevederi, premierul Tudose a exprimat susținerea guvernului privind o serie de măsuri ce trebuie luate pentru buna funcționare a unităților ce fac parte din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, discuțiile au vizat și necesitățile de investiții in infrastructura penitenciarelor, precum și posibilitățile de finanțare a acestora. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Justiției, Tudorel Toader, și consilierul de stat Felix Rache.

