Participarea premierului Sorin Grindeanu la Comitetul interministerial pentru Brexit

Galerie foto Premierul Grindeanu: In negocierile pentru Brexit, prioritatea noastră este protejarea drepturilor romanilor din Marea Britanie Premierul Sorin Grindeanu a coordonat astăzi prima reuniune a Comitetului Interministerial pentru Brexit, desfășurată la Palatul Victoria, in cadrul căreia s-a analizat modul in care Guvernul pregătește mandatul Romaniei pentru negocierile dintre UE 27 și Marea Britanie. – Prioritatea noastră este ca acest proces să aibă un impact cat mai mic asupra romanilor care trăiesc, muncesc sau invață in Marea Britanie, să ne asigurăm că drepturile lor vor fi protejate, a afirmat șeful Executivului. Totodată, premierul a subliniat că Romania are ca obiectiv in cadrul negocierilor pentru Brexit păstrarea alocărilor bugetare pentru politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună pentru exercițiul financiar 2014-2020, consolidarea cooperării Uniunii Europene-Marea Britanie post Brexit. – Romania și Marea Britanie răman aliate in cadrul Parteneriatului Strategic in care sunt angajate cele două țări. Indiferent de locul pe care il va avea UK in interiorul sau in afara UE, dorim consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale, a menționat prim-ministrul. Prima intalnire a Comitetului Interministerial pentru Brexit a avut loc in contextul reuniunii extraordinare a Consiliului European din 29 aprilie, convocată pentru adoptarea liniilor directoare pentru negocierile cu Regatul Unit. Premierul Grindeanu a cerut să fie informat lunar, in cadrul ședinței de Guvern, cu privire la evoluția negocierilor dintre UE 27 și Marea Britanie. De asemenea, prim-ministrul a solicitat ministerelor reprezentate in Comitetul Interministerial să transmită ministrului delegat pentru Afaceri Europene date cu privire la impactul Brexit pe fiecare sector de activitate, urmand ca procesul de analiză să fie continuat la nivelul echipelor de lucru. La reuniunea Comitetului Interministerial au participat: vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, ministrul Agriculturii, Petre Daea, secretari de stat și reprezentanți ai ministerelor. Informații suplimentare: In contextul Brexit-ului, la nivelul Guvernului, a fost adoptat un Memorandum in ședința din 22 martie, prin care s-a constituit un mecanism inter-ministerial care are scopul să fundamenteze mandatul general și mandatele sectoriale ale Romaniei și să urmărească procesul de negociere a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acest mecanism este organizat astfel: Consiliul inter-ministerial pentru Brexit – care oferă liniile politice pentru definirea pozițiilor Romaniei, mandatul general și mandatele sectoriale, urmand să fie aprobate de Guvern. Acest Consiliu este condus de primul-ministru și coordonat de ministrul delegat pentru afaceri europene, iar din componența lui fac parte mai multe ministere. Comitetul de pilotaj – care urmărește procesul de negociere UE-UK Comitetul de coordonare a afacerilor europene – care asigură o informare constantă a tuturor ministerelor și oferă cadrul necesar pentru dezbateri ocazionale Grupuri de lucru inter-ministeriale, organizate la nivel tehnic. Primele trei grupuri de lucru urmăresc fundamentarea poziției Romaniei pe următoarele trei domenii de negociere: libera circulație a persoanelor, implicațiile la nivelul bugetului UE, relațiile externe și de securitate. *** [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Bună ziua! Am hotărat să convoc azi prima reuniune a Consiliului Interministerial pentru Brexit, pentru că, după cum știți, la finalul acestei săptămani, pe 29 aprilie, Consiliul European va adopta liniile directoare ale mandatului pe care Comisia Europeană il va avea in negocierile cu Marea Britanie. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l subliniem este că rămanem prieteni și aliați cu Marea Britanie, indiferent de locul pe care țara il va avea, in afara sau in interiorul UE. Un mesaj important, pe care țin să-l dau la inceputul acestei intalniri. In același timp, prioritatea noastră numărul unu este ca acest proces să aibă un impact cat mai mic asupra romanilor care trăiesc, muncesc sau invață in Marea Britanie, pentru că drepturile lor trebuie a fi protejate. Iar negocierile in acest sens trebuie duse in echipă cu cei de la Comisia Europeană.Pe langă asta, și am tot spus aceste lucruri, sunt alte două direcții pe care cred că Romania trebuie să le urmărească in cadrul acestor negocieri. Lucrurile acestea le-am tot spus, doresc să le reamintesc și să le subliniez. Și anume: păstrarea alocărilor bugetare aferente politicii de coeziune și politicile agricole comune pe exercițiul bugetar 2014-2020 și, bineințeles, consolidarea cooperării UK – Uniunea Europeană post-Brexit, in domeniul securității și, de asemenea, in cel al relațiilor externe. Sunt cateva linii directoare pe care am vrut să le amintesc la inceputul reuniunii noastre de astăzi şi după aceea, sigur, se va intra in amănunt – și am să ii rog și pe doamna ministru Birchall, şi pe ceilalți reprezentanți de la Ministerul Afacerilor Externe să intrăm in detaliu, astfel incat această primă ședință să se transforme nu doar intr-una, să spunem, de start ci efectiv de lucru. Mulțumesc reprezentanților presei pentru prezență.

