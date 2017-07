Pariurile sportive în România și Europa

Dacă ne bazăm pe datele colectate și analizate în ultimii 3 ani jumătate, putem spune că jocul și pariurile sportive au atins niște cote cu adevărat importante, atât în formula live, adică fizic la casele de pariuri, cât și în formula online. În concomitență cu mondialul din Brazilia, moment care marchează o supremație a jocului de tip fizic, lucrurile s-au schimbat în pariurile online.

Crește posibilitatea de a paria live la un eveniment, așa cum se ameliorează și modifică funcția cotizatorului – profesioniștii care stabilesc cât valorează un singur meci în comparație cu altul și cum să pariezi pe un joc câștigător și pe cel pe care toți îl consideră un meci clou. La momentul actual am arhivat acest campionat de fotbal, care s-a terminat ca fiind unul dintre cele mai interesante în Liga I și Liga II. În special, trebuie de menționat câștigul campionatului de către echipa Viitorul Constanța, fondată de Hagi, fost jucător în națională în 2009. Această echipă a trecut de la a fi considerată una micuță, pentru un campionat de importanță minoră, la a deveni cea mai importantă echipă din arena fotbalului românesc. Vorbim așadar de o echipă care a fost capabilă să pună în discuție titlul echipei Steaua București, care de mai multe ori a reușit să treacă de hotarele țării, reușind să ajungă de două ori în finală la Champions și câștigând una dintre ele. Datorită bonusului de binevenit pe 888sport.ro acum puteți să pariați pe fotbalul profesional românesc. De fapt nu e vorba doar de cifre, însă în domeniul pariurilor cifrele contează.

Este un val mare care din 2014 nu s-a mai micșorat. Anul trecut cu Europenele în Franța și Cupa America au fost întrecute toate recordurile de pariuri, însă nu există doar fotbal. În România de obicei se pariază pe Formula 1, tenis, baschet și, la general, pe toate sporturile cele mai urmărite. Este și clar că cea mai mare atenție este totuși îndreptată spre fotbal. Champions League din acest an a fost urmată de un număr mare de pariuri. Același tip de logică poate fi aplicată la orice competiție, unde interesul jucătorilor este sporit. Cu cât mai mult rezultatul este neclar, cu atât mai mult se pariază și se urmărește evenimentul cu interes. Este un sistem simplu și care nu dă greș, care în Europa are loc în fiecare an. Și suntem gata să pariem că același lucru se va întâmpla și la începerea următorului sezon, în august, care va umple stadioanele din Europa, după care cele din Rusia. Calendarul următorului sezon va fi foarte plin de evenimente, chiar dacă sezonul sportiv se va termina foarte rapid, la jumătatea lunii mai ai anului următor, și promite a fi entuziasmant.

