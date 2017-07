Painea fara gluten ajunge pe lista neagra a Vaticanului

Este strict interzis ca painea folosita pentru impartasanie sa fie fara gluten. Asa au decis autoritatile de la Vatican care exclud acest tip de paine desi sunt mai deschise atunci cand vine vorba de cea la producerea careia au fost folosite organisme modificate genetic.

Conform BBC, intr-o scrisoare ulterioara transmisa catre episcopi, Cardinalul Robert Sarah, a transmis ca paine pentru impartasanie poate totusi sa aiba un continut redus de gluten. În acelasi timp a transmis ca graul folosit ar trebui sa fie suficient de bogat in proteine astfel incat sa nu mai fie nevoie de folosirea aditivilor.

Cardinalul Robert Sarah spune ca noile reguli erau absolut necesare pentru a asigura calitatea painii folosite in ceremoniile religioase, in conditiile productiei industriale si a desfacerii in supermarketuri si chiar pe internet.

De asemenea, apar reglementari si in ceea ce priveste vinul care trebuie sa fie 100% natural si pur, fara alte substante si aditivi.

Toate bisericile catolice din lume vor trebui sa se conformeze acestor reguli.

