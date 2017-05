Mumii studiate in Ungaria ascund secrete ale Tuberculozei

Mumii din secolul al XVII-lea analizate in Ungaria de catre o echipa de oameni de stiinta ar putea dezlega unele mistere ale sistemului imunitar al omului. Cele 265 de mumii pastrate la Muzeul de storie Naturala al Ungariei din Budapesta i-ar putea ajuta pe oamenii de stiiinta sa descopere noi modalitati de tratare a tuberculozei.

Ingropate intre 1731 si 1838 in cripta unei biserici Dominicane din orasul unguresc Vac, mumiile pastrate prin procedee traditionale aau fost uitate de catre istorici timp de multe decenii, fiind redescoperite in 1994 in timpul renovarii bisericii. In cripta, erau asezate in sicrie de pin, multe dintre aceste sicriee avand o serie de inscriptii, printre care si cranii. Procesul de mumificare care a permis conservarea timp de trei secole a fost favorizat de catre microclimatul din cripta manifestat prin temeraturi scazute si un nivel constant de umiditate si ventilare. Scandurile asezate sub cadavre au absorbit eficient fluidele eliminate de mumii asa ca, in loc sa se descompuna, acestea s-au uscat pur si siimplu, permitand astfel o conservare foarte buna.

Cercetatorii au descoperit la multe dintre aceste mumii, printre care se numara o serie de personalitati marcante ale comunitatii din Vac, asemeni preotilor, fondatorul primului spital din Vac, chirurgi, medici sau directorul scolii pentru surzi din oras, au o cauza comuna a mortii, tuberculoza. Urmele lasate de boala pe ramasitele lumesti ale celor ingropati indica foarte clar manifestarea tuberculozei.

Cercetarea amanuntita a acestei boli, in vederea descoperirii unui tratament eficient este preocuparea multor comunitati medicale din lume. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aproximativ 1,5 milioane de oameni si-au pierdut viata in anul 2010 din cauza TBC-ului, in contextul in care au fost raportate 8,8 milioane de cazuri. Mai mult, la nivel global, 2 miliarde de oameni prezinta o forma de tuberculoza in forma latenta.

Studiul mumiilor din Ungaria ar putea duce la descoperirea unui tratamennt adaptat perfect bolii. Oamenii de stiinta au reusit sa identifice si sa reconstruiasca istoria mediacala a multor indivizi ingropati la Vac de-a lungul perioadei de peste 100 dee ani. Astfel s-au facut o serie de corelatii intre dezvoltarea tehnologiilor medicale si manifestarea tuberculozei, care, chiar daca la un moment dat disparuse aproape complet datorita unor medicamente revolutionare, a revenit brusc, manifestand o rezistenta sporita la tratament.

Cercetatorii incearca sa coreleze influentele medicammentelorr asupra sistemului imunitar si evolutia genetica a omului cu dezvoltarea tuberculozei, astfel incat sa inteleaga mai bine modul de manifestare al acesteii boli, in vederea adaptarii tratamentului la specificitatile acesteia.

