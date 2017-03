Mucenicii intregesc meniul gospodinelor in ziua de 9 martie Nu exista zi de 9 martie in fiecare an, in care sa nu lipseasca aroma, mirosul si gustul deosebit al mucenicilor. Mucenicii sunt la mare cautare in aceasta zi speciala. Fie ca ii achizitioneaza de la cofetariile din oras sau ii prepara in propria gospodarie dupa… The post Mucenicii dupa o reteta traditionala din Moldova appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Mucenicii dupa o reteta traditionala din Moldova

Comments

comments