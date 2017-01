Mesajul premierului Sorin Grindeanu cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Am remarcat cu bucurie că prima mare sărbătoare laică a anului este chiar ziua de astăzi, Ziua Culturii Naționale, o dată care se suprapune in mod fericit cu numele lui Mihai Eminescu. La fel cum luna ianuarie din calendarul religios incepe cu sfințirea apelor pentru primenire și bună așezare, tot așa, ziua de astăzi e menită să ne reconecteze, incă din primele zile ale Anului Nou, cu rădăcinile noastre de identitate culturală. De asemenea, mi-am reamintit cu nostalgie de vremurile in care bunicii iși invățau nepoții, incă din primii ani de viață, versurile lui Eminescu. Eu insumi am invățat primele poezii ale lui Eminescu, tot așa. Cultura este vie și este Viață. Cultura a stat mereu la porțile Spiritului și ne-a adus Bucurie și Libertate, chiar in cele mai grele clipe pentru acest popor. De aceea, să nu lăsăm să treacă ziua de astăzi fără să permitem Frumosului să ne incante in toate formele lui, fie că e vorba de cărți, teatru, muzică, film, pictură, sculptură sau orice altă formă artistică de expresie creată in acest spațiu cultural! Să ne celebrăm și să ne iubim oamenii de cultură, artiștii, pentru felul in care au ales să iși implinească misiunea pe pămant! Sorin Grindeanu, Prim-ministru al Romaniei

