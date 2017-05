La multi ani, copilarie! Daruri, jocuri, bucurie – eveniment de 1 iunie cu si pentru copiii din centre de plasament

Ziua Copilului va fi sarbatorita si in acest an de Asociatia United Hands Romania in cadrul unui eveniment dedicat copiilor din centre de plasament din Constanta, Agigea si Techirghiol. Va fi organizata astfel o zi speciala pentru peste 100 de copii, invitati sa participe la activitatile sportive si de relaxare de pe plaja, dar si la partea a doua a evenimentului, organizata alaturi de Complex Hotelier Dunarea din Eforie Nord, unde copiilor li se va servi si masa de pranz.

Alaturi de voluntarii Asociatiei United Hands Romania si insotiti de educatori din centrele de plasament, copiii vor petrece o zi cu jocuri, distractie si bucurie, iar la final vor primi cadouri. Nu vor lipsi soldatii americani de la Black Sea Rotational Force 17.1 din Mihail Kogalniceanu – parteneri traditionali ai evenimentelor organizate de Asociatia United Hands Romania, dornici mereu sa se implice in beneficiul copiilor institutionalizati din tara noastra.

Asa cum a obisnuit, Asociatia United Hands Romania a mobilizat constantenii in cadrul unui eveniment organizat pe Facebook – Oferind Bucurie. Drept rezultat, in doar o saptamana, toti cei peste 100 de copii angrenati in eveniment si-au asigurat cate un pachet cu cadouri surpriza, daruri adaptate varstei fiecarui copil.

“Ne-a bucurat dorinta de implicare a constantenilor in acest demers caritabil. “Cererea” a fost atat de mare, incat am decis sa extindem campania si pentru alti copii din centrele de plasament, pe langa cei care vor veni la eveniment. Asadar, dincolo de limitele logistice ale evenimentului, si mai multi copii vor primi ulterior cadouri. Pana la finalul lunii mai, in continuare ii invitam pe constanteni sa pregateasca daruri pentru copii, pe care sa le aduca la sediul Asociatiei, pe Str. Amzacea nr. 21, in Constanta”, explica reprezentantii United Hands Romania.

Pentru a aduce bucurie cat mai multor copii, cei ce doresc pot pregati o cutie (de pantofi sau orice altfel de cutie, cat mai frumos decorata) pe care sa fie mentionat daca este un cadou pentru fata / baiat (F / M) si ce varsta (intre 7 si 14 ani). De exemplu: F 12 pentru o fata de 12 ani. “Va recomandam sa nu ezitati sa alegeti copii de 10-14 ani, exista multi in centrele de plasament, iar la eveniment participa mai degraba cei de varste mai mici. In pachete puteti include carti de colorat, carti pentru copii, dulciuri, jucarii, seturi parfum / cosmetice pentru copii, orice altceva considerati potrivit (chiar si hainute, inclusiv pijamale, lenjerie, accesorii etc.). Voluntarii nostri se vor asigura ca fiecare cadou va ajunge la un copil care astfel va avea o zi plina de bucurie! Ca de obicei, toate actiunile noastre sunt prezentate ulterior si pe Facebook”, mai spun cei de la United Hands Romania.

Evenimentul este posibil prin prisma colaborarii cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, care se implica mereu in organizarea de activitati in beneficiul copiilor din centrele de plasament. “Salutam astfel de “traditii” ce aduc bucurie copiilor, cat mai des posibil. Eforturile noastre pe cale institutionala au rezultate si mai bune atunci cand ni se alatura societatea civila si comunitatea in sine, caci astfel de evenimente demonstreaza cat de dornici sunt constantenii in a-i ajuta pe copiii din centre sa aiba nu doar o zi frumoasa, ci si de a creste gradul de succes in integrarea acestora in societate. Viitorul lor se construieste prin demersuri ce tin in mod direct de educatie, dar si de socializare. Bucuria, starea generala pozitiva, experienta apropierii de voluntari si de comunitate sunt si ele elemente importante in construirea corecta a personalitatii viitorilor adulti”, spune Mihaela Ristea, Director Executiv al Directiei de Protectie a Copilului din cadrul DGASPC Constanta.

La evenimentul “La multi ani, copilarie! Daruri, jocuri, bucurie” de pe 1 iunie 2017 vor participa copii de la Centrul de plasament Delfinul din Agigea, Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Evrica, Centrul de plasament Antonio, Centrul de plasament Ovidiu, Centrul de plasamet Micul Rotterdam, Centrul Sparta Rotterdam din Techirghiol. Actiunea este posibila gratie sponsorilor si partenerilor: Black Sea Rotational Force, DAGSP, Metropolitan, Selgros, Euxin Marine, Club Dunarea, Ultramon, Decathlon, Papuc Endes, Alex Gorbanescu Grafic Design.

Un element inedit il reprezinta prezenta trupei de dans Fresh, constituita exclusiv din copii de la Centrul de plasament Delfinul din Agigea. Sapte copii pasionati de dans vor fi beneficiari ai evenimentului, dar in acelasi timp vor avea statut de “vedete”, contribuind in mod direct la distractia colegilor. Trupa de dans Fresh va pregati momente de zumba latino, coregrafia fiind realizata de educatori voluntari tot de la centrul Delfinul. “In mod direct si alaturi de ONG-uri partenere, sprijinim copiii sa-si dezvolte pasiunile, indiferent ca este vorba despre dans, pictura, teatru sau alte activitati. Drept rezultat, tot mai multi copii participa la evenimente importante, in tara si in strainatate, avand posibilitatea de a bifa experiente deosebite si de a-si largi chiar orizontul de optiuni pentru viitor”, subliniaza Ana Grecu, Sef al Centrului de Plasament Delfinul, din Agigea.

Avand misiunea asumata de a imbunatati calitatea vietii pentru cei aflati in suferinta sau care se afla in diverse situatii de risc, Asociatia United Hands Romania sprijina toate persoanele ce au nevoie de ajutor, indiferent de rasa, religie, nationalitate sau pozitie sociala. United Hands colaboreaza cu persoane si organizatii din toate mediile culturale si etnice, fiind una dintre organizatiile non-guvernamentale ce a reusit sa aiba continuitate in proiecte realizate in Constanta si in zona Dobrogea in ultimii 17 ani.

Comments

comments