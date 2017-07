Întâlnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentanți ai Organizației Mondiale a Comerțului

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a avut o intrevedere cu directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului, Roberto Azevedo Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului, Roberto Azevedo, despre politicile de stimulare a investițiilor asumate de Guvern, in perspectiva promovării lor cu prilejul celei de-a 11-a Conferințe Interministeriale a OMC, care va avea loc in luna decembrie, la Buenos Aires. Romania merge in direcția bună, chiar dacă ritmul nu este mereu cel pe care ni-l dorim. Dorim să impărtășim din exemplele noastre de succes și, la randul nostru, suntem deschiși să invățăm din experiența partenerilor noștri, a subliniat șeful Executivului, cu referire la evoluțiile pozitive ale principalilor indicatori economici. Directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului, Roberto Azevedo, a apreciat viziunea Guvernului Romaniei de susținere a micilor investitori și stimulare a inițiativei private, prin programele lansate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Romania a făcut pași importanți și apreciez viziunea Guvernului in acest sens, a afirmat directorul general al OMC, invitand partea romană să impărtășească bunele practici in cadrul organizației. Prezent la intrevederea de la Palatul Victoria, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a menționat dorința Romaniei de a deveni mai vizibilă la nivel global, prin inițiative menite să sprijine internaționalizarea companiilor romanești. ***

