Întâlnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentanți ai Ambasadei Regatului Spaniei în România

Galerie foto Task Force și Plan Național de Combatere a Sclaviei moderne, printre măsurile stabilite in cadrul intrevederii cu reprezentanţii Ambasadei Regatului Spaniei la București Prim-ministrul Mihai Tudose a stabilit cu reprezentanţii Ambasadei Regatului Spaniei la București mai multe măsuri pentru intensificarea cooperării bilaterale in scopul prevenirii și combaterii cazurilor de exploatare prin muncă a romanilor aflați la muncă in Spania. Decizia a fost luată in cadrul intrevederii care a avut loc astăzi, la Palatul Victoria, la care au participat, de asemenea, ambasadorul Romaniei in Spania, Gabriela Dancău, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și reprezentanţi ai ministerelor Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Muncii și Justiției Sociale. La nivelul ministerelor menţionate va fi creat un Task Force pentru problematica abuzurilor la care sunt expuși muncitorii romani și a sclaviei moderne, sub directa coordonare a prim-ministrului, Ministerul Romanilor de Pretutindeni urmand să aibă rol de minister integrator. Delegația spaniolă a fost condusă de d-na Tada Bastida Eizaguirre, prim-secretar și insărcinat cu afaceri, șef al Secției Consulare din cadrul Ambasadei Regatului Spaniei la București. Dorim să extindem și să imbunătățim cooperarea cu autorităţile spaniole, avand in vedere numărul mare de romani aflați in Spania și cazurile concrete semnalate in ultima perioadă. Măsurile pe care le avem in vedere vizează combaterea și prevenirea unor astfel de cazuri, informarea persoanelor cel mai expuse unor astfel de riscuri, dar și acordarea de asistență pentru victimele exploatării prin muncă sau ale traficului de persoane, a declarat premierul Mihai Tudose. Comunitatea de romani din Spania numără la ora actuală peste un milion de persoane care deţin rezidență, cărora li se adaugă circa 400 de mii de muncitori sezonieri, aceștia din urmă fiind cei mai expuși fenomenului de exploatare prin muncă și traficului de persoane. Alte măsuri stabilite in cadrul intrevederii sunt elaborarea unui Plan Național de Combatere a Sclaviei moderne, care să integreze strategiile existente, precum și Strategia Națională impotriva Traficului de persoane, prevăzută in Programul de Guvernare, pentru a fi aprobată in trimestrul al IV-lea al anului curent. De asemenea, Guvernul are in vedere crearea unui Fond de finanţare, la inceput prin linii bugetare distincte in bugetul fiecărui minister dintre cele menţionate și resurse umane alocate specific. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, a subliniat necesitatea unei abordări pro-active a acestor tematici și a cooptării asociațiilor de romani din Spania in eforturile comune ale autorităților romane și spaniole. La nivelul Ministerului Romanilor de Pretutindeni va funcționa o direcție specializată care să asigure componenta de informare-prevenire pe linia asociațiilor care activează in diaspora, precum și in relația cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale active in domeniu, din ţările in care există comunități mari de romani și in care pot să apară cazuri de sclavie modernă. Nu in ultimul rand, Ministerul Romanilor de Pretutindeni va lansa săptămana viitoare un proiect-pilot de comunicare și informare in Botoșani, Suceava și Neamț, trei dintre județele de proveniență ale celor mai mulţi dintre romanii plecați la muncă in Spania. Reprezentanții Ambasadei Regatului Spaniei la București și-au exprimat regretul pentru cazul de exploatare prin muncă a unor romani din Spania, adăugand că a fost un caz punctual și că nu trebuie pierdut din vedere cat de bine s-au integrat ceilalți romani aflați in Spania.

Comments

comments