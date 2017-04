Întâlnirea de lucru a premierului Sorin Grindeanu cu marii investitori români

Comments

[Check against delivery] Sorin Grindeanu: Dați-mi voie să vă mulțumesc că ați răspuns invitației de a participa la această intalnire. Vă asigur că nu v-am chemat să vă țin discursuri, că sunt convins că sunteți sătui de acest lucru. Azi trebuie să discutăm și imi doresc să discutăm deschis despre economie, despre fiscalitate, despre politici publice. Am avut pană acum mai multe intalniri și cu reprezentanți ai unor companii cu capital străin. Acum vreau să vă ascult și pe dumneavoastră și să ajungem impreună la niște concluzii, astfel incat să intărim mediul de afaceri autohton și să-i asigurăm premisele unei dezvoltări sănătoase in continuare. E foarte important dacă vom reuși să facem acest lucru, deoarece capitalul romanesc reprezintă 47% din businessul din Romania. Sunteți cei mai mari angajatori și plătiți cel mai mare impozit pe profit din țara noastră. Avem nevoie, așa cum spuneam, de politici publice, care să stimuleze capitalul romanesc și să asigure un cadru transparent, stabil și imi doresc să fie cat se poate de predictibil, in care companiile dumneavoastră să se dezvolte și să aducă valoare adăugată pentru stat și, bineințeles, și pentru angajații romani pe care ii aveți și nu doar romani, iar din punctul meu de vedere, prioritatea zero, in acest moment, este să dăm drumul la investiții și aici vreau să pun un accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii. Cred că a venit timpul să facem lucruri concrete – am mai spus de multe ori că de prea multe ori s-au desenat cu carioca pe tablă, pe hartie, unde vreți dumneavoastră, tot felul de trasee de autostradă și s-au desenat, s-au șters, s-au tras mai in sus, mai in jos, mai la stanga, mai la dreapta. Lucrurile astea s-au făcut in toți acești ani. Din păcate, efectul e cel pe care il vedem cu toții. Vreau să vă subliniez faptul că prioritatea pe care o avem, cea legată de infrastructură, este esențială și pentru guvernul pe care il conduc și este esențială și pentru dumneavoastră ca și companii, ca și dezvoltare ulterioară a dumneavoastră. In al doilea rand, sunt conștient, vreau să vă spun de faptul că niciun om de afaceri nu poate să-și facă un plan coerent in lipsa unui cadru fiscal stabil și predictibil. Am tot scăzut taxe, am tot scăzut impozite, dar mulți dintre dumneavoastră cred că sunteți bulversați de tot felul de proiecte apărute in spațiul public. Nu vreau să mă ascund după deget și spun direct că toată discuția despre inițiativa privind schimbarea metodei de impozitare, această discuție nu ne-a făcut bine. Am luat deja măsuri ca astfel de inițiative să fie mai bine discutate și evaluate in interior, inainte de a se ieși cu ele in spațiul public. De asemenea, imi doresc să așezăm pe baze noi relația dintre instituțiile statului sau, ca să fiu mai exact, instituțiile de control și mediul de afaceri. De aceea, am ținut foarte mult să avem această … adoptată sau, deocamdată este in dezbatere, e trimisă, e in consultare publică această lege a prevenției pe care noi o considerăm extrem de importantă și am spus lucrul ăsta și il subliniez astăzi. Interesul nostru nu este să inchidem firme, ci ca aceste firme să funcționeze corect, astfel incat să poată contribui la PIB-ul Romaniei. Eu, inainte de a invita presa să părăsească sala, aș dori să vă asigur că in persoana mea și a echipei veți găsi niște parteneri și imi doresc astfel de intalniri – și vom face lucrul ăsta – să aibă loc periodic, astfel incat să putem și să analizăm progresele inregistrate și tot ceea ce discutăm și stabilim ca și foaie de parcurs. Mulțumesc presei!

