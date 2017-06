Halucinant! A cheltuit o avere pe un super computer doar pentru a juca banalul Tetris

Asemeni gemerilor pasionati care investesc sume impresionante in cele mai performante sisteme, James Newman a cheltuit o avere si a investit multe ore de lucru pentru a-si construi propriul super computer. Masinaria construita de inginerul software in varsta de 55 de ani a costat 51.000 USD.

Acum, super computerul este mandria barbatului care isi lauda creatia spunand ca este unica, fiind complet diferita de orice alt calculator construit acasa. Newman a reusit sa construiasca un super procesor care ocupa o camera intreaga din casa sa.

Costructia a durat cinci ani, cu un timp mediu de lucru de aproximativ trei ore in fiecare seara. Desi la inceput nu planuia sa cheltuie o suma atat de mare, odata ce s-a apucat de lucru, planurile s-au schimbat pe masura ce Newman si-a crescut ambitiile.

Barbatul recunoaste ca este norocul lui in finalizarea proiectului este ca nu a are o nevasta. Mai in gluma, mai in serios, el spune ca daca ar fi fost casatorit la inceputul proiectului, cu siguranta nevasta l-ar fi parasit de mult.

În ciuda eforturilor, super computerul este „super” doar prin dimensiuni, fiind de un milion de ori mai lent si are o memorie nesemnificativa fata de un desktop conventional disponibil astazi. Totusi, inginerul spune cu mandrie ca poti sa joci Tetris pe impresionanta masinarie, scrie HuffingtonPost.com.

