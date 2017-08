Guvernul și Coaliția pentru Dezvoltarea României vor analiza pe grupuri de lucru sectoriale temele de interes public

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Mihai Tudose și membrii Guvernului au trecut in revistă cu reprezentanţii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei principalele subiecte de interes public asupra cărora vor avea un dialog in perioada următoare. In cadrul intalnirii care a avut loc joi, 3 august a.c., la Palatul Victoria, s-a stabilit ca discuțiile să continue in formatul grupurilor de lucru sectoriale, pentru eficientizarea modului de lucru și pentru o mai bună coordonare a deciziilor care țin de mai multe ministere. Vă asigur că voi participa la toate aceste grupuri de lucru in măsura in care agenda imi va permite, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului și-a exprimat intreaga deschidere pentru acest dialog și pentru găsirea soluțiilor optime și a punctat, impreună cu miniştrii prezenţi la intalnire, măsurile implementate deja de guvern sau avute in vedere in ceea ce priveşte temele concrete discutate. Reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei au evocat ca priorități problematica forței de muncă, dezvoltarea infrastructurii și fiscalitatea. S-a discutat despre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, operaționalizarea invățămantului profesional in acord cu nevoile pieței, Legea dialogului social, implementarea sistemului inteligent de urmărire și dirijare a traficului, prioritizarea lucrărilor de infrastructură pe triunghiul Craiova – Pitești – Ramnicu-Valcea, sistemul de aplicare a TVA și taxarea muncii. Alte subiecte abordate au vizat absorbția fondurilor europene, proiectul Fondului Suveran de Investiții, domeniul agriculturii, in care s-a discutat despre managementul riscurilor in agricultură, legea cadastrului și legea comasării. In ceea ce privește sănătatea, s-a discutat despre soluțiile fiscale și de finanţare pentru imbunătăţirea accesului pacienților romani la tratamente, reprezentanţii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei exprimandu-și disponibilitatea de a colabora cu Guvernul in derularea unor campanii educaționale și de informare inclusiv pe tema vaccinării. Alte domenii de interes in discuțiile care au avut loc la Palatul Victoria au fost sectorul energiei, turismului, mediu, antreprenoriat, comunicații și IT.

