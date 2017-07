Guvernul României a depus dosarul de candidatură pentru relocarea Agenției Europene pentru Medicamente

Guvernul Romaniei a depus astăzi, 31 iulie 2017, la sediul Comisiei Europene, dosarul de candidatură pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente, in contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Pregătirea candidaturii a fost realizată de un grup de lucru interinstituțional, din care fac parte Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor Externe. – Depunerea dosarului de candidatură inseamnă un obiectiv atins, in stadiul actual al procedurilor care vizează relocarea sediului Agenției Europene a Medicamentului. Am incredere in șansele Romaniei de a se califica pentru această selecție, pentru că dispunem de o expertiză substanțială in sectorul medical. Informațiile din dosarul de candidatură susțin cu elemente concrete argumentele noastre că Romania este pregătită să-și asume o astfel de responsabilitate, a declarat premierul Mihai Tudose. Locația propusă de Romania se află in zona de nord a Bucureștiului, chiar in spatele stației de metrou Pipera. Agenția Europeană pentru Medicamente ar urma să fie găzduită de o clădire nouă, care va avea o suprafață de aproximativ 27.000 de metri pătrați, cu un centru de conferințe ce poate găzdui 720 de participanți și o excelentă infrastructură IT and C. Informații suplimentare Agenția Europeană pentru Medicamente, una dintre cele mai mari și importante agenții europene, iși are in acest moment sediul la Londra. Este un organism descentralizat al Uniunii Europene, care are ca principală responsabilitate protecția și promovarea sănătății publice, prin intermediul evaluării și supravegherii medicamentelor destinate uzului uman. Comisia Europeană va examina proiectele și va trimite propria evaluare Secretariatului General al Consiliului pană la 15 septembrie 2017, urmand ca hotărarea finală să fie luată in marja Consiliului Afaceri Generale din noiembrie 2017. Decizia ar urma să fie formulată in baza unor runde succesive de vot secret, fiecare stat membru avand un număr egal de voturi. Statul membru care va fi selectat pentru găzduirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente nu va mai putea candida pentru relocarea Autorității Bancare Europene. Romania deține o expertiză consistentă in domeniul medical, aflandu-se in partea superioară in ceea ce privește numărul de absolvenți de școală medicală, iar, incepand din 2007, 14.000 de romani specializați in medicină și farmacie lucrează in țările Uniunii Europene. De asemenea, in București iși au sediul numeroase instituții de profil, inclusiv laboratoare și companii farmaceutice (Institutul Național de Cercetare Cantacuzino, Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, Institutul Național Victor Babeș, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu) care au ca obiectiv gestionarea efectelor majore in situații de criză care pot afecta sistemul național de sănătate.

