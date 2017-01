Discursul susţinut de Prim-ministrul Sorin Mihai GRINDEANU la învestirea în Parlament

Sorin Mihai Grindeanu: Domnule preşedinte al Senatului, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Prea Fericirea Voastră, Inalt Prea Sfinţia Voastră, stimaţi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, domnilor preşedinţi ai Curţii Constituţionale şi ai Curţii de Conturi, doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, doamnelor şi domnilor candidaţi pentru funcţia de ministru, domnule prim-viceguvernator, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc pentru participarea la această şedinţă comună pentru dezbaterea programului de guvernare şi listei miniştrilor pentru Guvernul Romaniei. Aş dori ca in deschidere să le mulţumesc celor care m-au propus in această funcţie şi care mi-au fost alături in alcătuirea echipei guvernamentale şi a programului de guvernare pe care le supun astăzi dezbaterii dvs. Vreau să precizez, de asemenea, de la inceput, faptul că prima propunere a PSD pentru funcţia de prim-ministru, doamna Sevil Shhaideh, ar fi fost o variantă excelentă pentru conducerea guvernului şi e bine că dansa va fi alături de mine in echipa viitorului executiv pe care o supun la vot astăzi, in Parlament. Salut in mod deosebit echilibrul domnului preşedinte Liviu Dragnea, care, in ultimele săptămani, s-a comportat ca un adevărat om de stat punand interesul naţional mai presus de interesul său personal sau al partidului pe care il conduce. S-a evitat astfel o criză politică foarte nocivă pentru ţara noastră, iar astăzi Romania poate avea un guvern care să inceapă imediat punerea in aplicare a programului votat de romani la alegerile din 11 decembrie. Chiar in această seară, dacă vom primi votul dvs. de incredere, voi convoca prima şedinţă de guvern, astfel incat să devenim operaţionali in cel mai scurt timp. Ca şi in alte şedinţe anterioare de investire a Guvernului, subiectul principal al dezbaterilor din parlament este Romania şi modul in care noua echipă de guvernare işi propune să conducă ţara in următorii patru ani. S-a vorbit in astfel de momente de felul in care ne dorim să arate Romania la finalul mandatului pe care Guvernul il primeşte din partea Parlamentului. S-a vorbit despre Romania puternică, despre Romania prosperă sau despre Romania corectă, despre Romania fără birocraţie sau despre Romania eficientă. Eu vă propun astăzi insă o altă ţintă care, in opinia mea, le include pe toate celelalte menţionate anterior. Eu vă propun Romania normală. Vă propun şi imi propun ca la finalul mandatului pe care mi-l incredinţaţi astăzi, dacă veţi vota in favoarea Guvernului, să avem o ţară normală in care oamenii să trăiască bine şi să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi de care se bucură marea majoritate a cetăţenilor europeni. Acesta cred eu că ar trebui să fie obiectivul principal al viitoarei guvernări. Imi doresc o ţară normală, in care lucrurile să fie aşa cum e normal să fie. Imi doresc o ţară in care anormalul să fie o excepţie, şi nu o regulă, cum pare a fi astăzi in foarte multe domenii de activitate. In opinia mea, primul semn de normalitate este ca politicienii aleşi in funcţii publice să respecte ceea ce au promis in timpul campaniei electorale şi să pună in practică toate măsurile pentru care au primit votul şi increderea cetăţenilor. Aceasta este relaţia normală intre cei aleşi şi cei care au ales. De aceea, in programul de guvernare pe care l-am supus atenţiei şi votului parlamentului veţi regăsi toate măsurile prezentate in timpul campaniei electorale de preşedintele PSD, dl. Liviu Dragnea. Aceste măsuri au fost votate de romani şi e normal ca ele să se regăsească in programul de guvernare al partidelor care au obţinut majoritatea in noul Parlament. Este normal să existe o răspundere politică a partidelor caştigătoare in alegeri şi e la fel de normal ca această răspundere să se reflecte in programul de guvernare susţinut de aceste partide. Imi doresc o Romanie normală, in care creşterea economică să se regăsească in bunăstarea cetăţenilor ei. Scopul tuturor acţiunilor noastre, a celor aflaţi in serviciul public este bunăstarea celor care ne-au votat şi care plătesc taxe şi impozite. Intr-o ţară normală, bunăstarea cetăţeanului trebuie să fie la baza oricărei decizii şi la capătul oricărui act de guvernare. Nu venim la guvernare pentru a face statistici frumoase pe hartie, iar creşterea economică nu are nicio valoare dacă nu se regăseşte intr-un fel sau altul in buzunarele romanilor. Intr-o ţară normală, Guvernul trebuie să urmărească salarii mari pentru cetăţenii săi, nu salarii mici in speranţa că astfel vor veni mai mulţi investitori străini. Intr-o ţară normală, scopul guvernării e in primul rand bunăstarea propriilor cetăţeni şi abia apoi succesul investitorilor străini. Vrem investiţii străine in Romania, insă investiţii care să ofere locuri de muncă bine plătite pentru romani. Investiţiile străine nu sunt un scop in sine, ci un mijloc prin care ne propunem un trai mai bun pentru romani. Din acest motiv, in programul nostru am propus o schimbare radicală a viziunii economice in privinţa atragerii investitorilor străini. Vrem ca investitorii străini să găsească in Romania o forţă de muncă bine calificată, nu o forţă de muncă prost plătită. Vrem ca investitorii străini să găsească in Romania un cadru fiscal predictibil şi o fiscalitate redusă pe muncă, şi nu taxe foarte mari pe salarii foarte mici. Avem in program măsuri bune pentru oamenii de afaceri şi propunem un cadru fiscal prietenos şi predictibil pentru orice investitor. Ţinta noastră e ca in clasamentul statelor europene cu cele mai mici taxe pe muncă Romania să urce, de pe locul 21 in prezent, pe locul 6 la inceputul anului viitor. Putem face acest lucru şi sunt convins că această măsură va aduce multe beneficii deopotrivă pentru angajaţi şi pentru angajatori. In acelaşi timp, insă, avem in vedere o creştere a salariului minim pe economie la 1.450 de lei in acest an şi pană in 2020 la 1.750 de lei. Totodată, avem un pachet serios de măsuri care include reducerea taxelor şi impozitelor pe muncă concomitent cu stimularea afacerilor, astfel incat să avem o creştere a salariului mediu pe economie de la 2.815 lei la 3.950 de lei in 2020. Intr-o ţară normală, cei care au muncit o viaţă intreagă şi au contribuit la dezvoltarea economică au la bătraneţe o pensie decentă. Prin urmare, dacă ne dorim o Romanie normală, trebuie neapărat să creştem punctul de pensie, astfel incat acesta să ajungă in 2021 la 45% din valoarea salariului mediu pe economie, respectiv 1.775 de lei, cu o primă creştere la 1.000 de lei in anul 2017. De asemenea, putem creşte veniturile populaţiei prin scăderea taxelor aferente acestor venituri. Un impozit mai mic pe caştigul obţinut inseamnă mai mulţi bani care ajung in buzunarul cetăţeanului. In acest sens, avem in vedere ca una din primele măsuri importante ale noului guvern să fie scutirea de impozit pentru toate veniturile mai mici de 2.000 de lei pe lună, indiferent dacă vorbim de pensii, salarii sau de venituri din activităţi independente. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018 ne propunem ca impozitul pe veniturile mai mari de 2.000 de lei să scadă de la 16 la 10% din diferenţa care depăşeşte această sumă. Imi doresc, de asemenea, o Romanie normală in care tinerii să nu mai plece la muncă in străinătate pentru a caştiga un venit decent pentru familia lor. Imi doresc ca tinerii absolvenţi să rămană şi să muncească aici, in Romania, să aibă un venit decent, să plătească aici contribuţii pentru pensionarii noştri, nu pentru cei străini, să susţină prin munca lor sistemul nostru de sănătate şi sistemul nostru de educaţie, nu pe cele aflate in alte state. Provin dintr-un judeţ de graniţă şi am colegi de generaţie care fie au plecat, fie incă se mai gandesc să plece la muncă in străinătate. Este un fenomen foarte grav, care afectează economia noastră şi destramă familiile de romani. Stoparea acestui fenomen trebuie să fie o prioritate naţională. Vreau ca tinerii să rămană acasă, să poată fi alături şi să poată avea grijă de părinţii şi bunicii lor. Romania va fi o ţară normală cand tinerii care ies de pe băncile şcolii vor găsi suficiente motive să rămană aici, cand işi vor găsi un loc de muncă bine plătit in ţară şi cand statul ii va susţine să-şi intemeieze o familie aici in Romania. Acesta este motivul pentru care am cuprins in programul nostru de guvernare multe măsuri care au ca ţintă stoparea exodului tinerilor din Romania. Avem un program ambiţios pentru susţinerea infiinţării a zece mii de firme pe an, astfel incat tinerii să poată să inceapă o afacere in Romania şi să ofere locuri de muncă altor tineri care termină o şcoală. Am inclus de asemenea in viziunea noastră de guvernare programe de ucenicie şi de stagii care să permită tinerilor să inveţe bine o meserie care să le asigure apoi un loc de muncă stabil şi bine plătit in Romania, iar dacă vom dezvolta o forţă de muncă bine calificată am convingerea că investitorii străini, dar şi cei romani vor fi interesaţi să dezvolte afaceri in ţara noastră. Avem programe care să asigure tinerilor o tranziţie cat mai bună de la şcoală la piaţa muncii, cu stimulente acordate firmelor care ii angajează pe tinerii ucenici sau care transformă internshipul intr-un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Tot pentru a stopa plecarea tinerilor din ţară, am prevăzut programul Primul salariu, care să acorde tinerilor absolvenţi de studii superioare garanţia unui salariu de incadrare de minimum 2.500 de lei, iar pentru tinerii rezidenţi care au absolvit o facultate de medicină vrem să le garantăm ca primul salariu să pornească de la 1.200 de euro şi zero impozit pe venit. Stimaţi colegi, sunt convins că inţelegeţi foarte bine ce inseamnă o Romanie normală, sunt convins că sunteţi de acord cu mine că intr-o ţară normală cetăţenii nu stau la cozi interminabile pentru a plăti nenumărate taxe şi dări la stat. Nu, aşa ceva nu se intamplă intr-o ţară normală. Salut decizia Parlamentului de adoptare a legii eliminării celor 102 de taxe, care in opinia mea reprezintă cel mai amplu demers de reducere a birocraţiei din Romania, iar dacă vrem ca Romania să devină o ţară normală atunci trebuie să mergem mai departe şi să punem sistemul administrativ in slujba cetăţeanului, să forţăm autorităţile de stat să implementeze plata online a taxelor, astfel incat pană la 1 ianuarie 2018 toate taxele care nu pot fi plătite online să fie automat desfiinţate. In viziunea mea, o Romanie normală inseamnă ca cetăţenii să aibă acces la servicii de sănătate normale şi civilizate in spitale normale şi curate. In programul de guvernare pe care vi l-am supus atenţiei am inclus numeroase măsuri pentru realizarea acestui obiectiv. Menţionez aici construcţia Spitalului republican Carol Davila, unde romanii să poată avea acces la servicii medicale de inaltă calitate. Am prevăzut, de asemenea, construcţia a opt spitale regionale cu o capacitate ridicată de diagnostic şi tratament, astfel incat in toate regiunile ţării romanii să aibă acces la servicii spitaliceşti de bună calitate. Avem de asemenea in vedere dotarea spitalelor cu aparatură performantă. Intr-o ţară normală, cetăţenii trebuie să aibă acces la medicamente, indiferent de afecţiune şi indiferent de costuri. Nu putem pune plafoane pe dreptul la viaţă. Programele naţionale trebuie bugetate astfel incat să asigure tratamentul adecvat pentru toţi pacienţii in funcţie de nevoile acestora. De asemenea, am prevăzut in programul de guvernare ca pentru fiecare afecţiune să existe un medicament compensat 100%, pe langă celelalte medicamente din lista compensatelor, astfel incat fiecare roman, indiferent de nivelul veniturilor, să aibă acces la tratamentul necesar. Intr-o ţară normală, fiecare cetăţean are acces la o ambulanţă care să poată interveni in timp util cand se impune o intervenţie de urgenţă, iar in programul de guvernare pe care vi l-am supus atenţiei veţi găsi măsura dotării cu o ambulanţă a fiecărei comune din ţara noastră. Imi doresc şi vă propun să construim impreună o Romanie normală in care fiecare copil să aibă acces la o educaţie care respectă normele de bază de igienă şi de dotare. De aceea, am introdus in programul de guvernare modernizarea a 2.000 de şcoli, incepand cu cele care in prezent nu indeplinesc condiţiile minime de autorizare. Intr-o ţară normală, părinţii trebuie să aibă posibilitatea de a-şi inscrie copiii la creşă sau la grădiniţă, unde să fie in siguranţă şi să beneficieze de educaţie din partea unui personal calificat. De aceea, am inclus in programul nostru de guvernare construirea a 2.500 de creşe şi grădiniţe care să acopere toată cererea din Romania. Intr-o ţară normală, dascălii sunt bine plătiţi şi respectaţi, pentru că ei pregătesc noile generaţii de care depinde viitorul unei naţiuni, iar eu cred că dacă vrem ca Romania să fie o ţară normală trebuie să oferim salarii mai bune celor care lucrează in sistemul de invăţămant şi salut decizia Parlamentului de a adopta legea prin care salariile din acest sector sunt majorate cu 15%, iar, aşa cum am promis in timpul campaniei, mai avem in vedere o majorare a salariilor tuturor bugetarilor cu 20%, deci şi pentru dascăli, incepand cu 1 iulie. Stimaţi colegi, in opinia mea, o ţară normală inseamnă să poţi circula pe drumuri normale, iar orice stat normal işi dezvoltă infrastructura de transport, pentru că aceasta este baza de dezvoltare economică şi reţeta cea mai sigură de reducere a decalajelor de dezvoltare intre regiuni. Adevărul este foarte simplu – prosperitatea economică vine mereu pe calea ferată sau pe căile rutiere care leagă o ţară sau o regiune de alte ţări sau de alte regiuni. Intr-o imagine de ansamblu a dispunerii in teritoriu a polilor de dezvoltare din Romania, se poate observa cu uşurinţă că zonele cele mai dezvoltate sunt cele care au cele mai multe conexiuni la infrastructura rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Romania insăşi trebuie să aibă cat mai multe conexiuni la reţelele europene şi internaţionale de transport pentru a avea o dezvoltare normală şi susţinută in deceniile următoare. Este normal, deci, să ne propunem să realizăm cat mai repede o autostradă care să traverseze Romania de la Vest la Est. Este absolut normal să ne propunem să avem cate o autostradă care să lege toate regiunile istorice şi apreciez faptul că şi alte partide şi-au propus acest obiectiv in programele lor. Avem, deci, o bază comună de la care putem incepe un dialog constructiv. Romania va fi o ţară normală atunci cand proiectele mari de infrastructură nu vor mai fi blocate de contestaţii interminabile la licitaţiile publice şi cred că este absolut necesar să avem o legislaţie nouă cu privire la atribuirea lucrărilor pentru proiectele de interes strategic. Intr-o Romanie normală, fermierii romani ar trebui să aibă şanse egale in competiţia cu cei europeni. Da, stimaţi colegi, imi doresc o Romanie normală, in care fermierii romani să aibă şanse egale cu cei europeni, iar asta inseamnă plata la timp a subvenţiilor astfel incat agricultorii romani să nu suporte costuri suplimentare pentru dobanzi la credite contractate. Intr-o ţară normală, se investeşte in sistemul de irigaţii pentru ca fermierii şi producţia agricolă să nu mai depindă de capriciile vremii. Agricultura continuă să reprezinte o componentă foarte importantă in Produsul Intern Brut şi in creşterea economică a Romaniei. Deci, dacă vrem să avem o economie sănătoasă, trebuie să avem o agricultură sănătoasă, cu un sistem de irigaţii care să asigure o producţie consistentă, indiferent de nivelul de precipitaţii. Imi doresc o ţară normală in care produsele alimentare consumate de cetăţenii romani să vină in special din producţia internă, pentru că avem, slavă Domnului!, un pămant bogat care ne poate oferi hrană sănătoasă pentru toţi cetăţenii acestei ţări. Consider profund anormal ca o ţară ca Romania să importe 50.000 de tone de tomate şi să exporte numai trei. Este anormal ca in Romania importurile de carne de porc să fie de peste 100 de ori mai mari decat exporturile; importăm 230.000 de tone şi exportăm numai 20.000. Nu e normal să fim in această situaţie şi ne-am propus prin programul de guvernare să oferim sprijin fermierilor romani pentru aceste două produse – tomatele şi carnea de porc -, astfel incat să acoperim cea mai mare parte a consumului intern cu produse sănătoase realizate aici, in Romania. Romania normală inseamnă investiţie, investiţii in industria de apărare. Orice stat normal investeşte in propria securitate, orice stat normal işi ia măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei naţionale, iar noi, ca membri NATO, trebuie să ne respectăm angajamentele şi să facem investiţiile in industria de apărare. Am prevăzut in programul nostru alocare de minim 2% din PIB, insă, ca orice ţară normală, trebuie să direcţionăm cea mai mare parte a acestor resurse financiare către industria autohtonă de apărare. Romania normală inseamnă o justiţie dreaptă şi independentă. Nu in ultimul rand, o Romanie normală inseamnă un stat de drept echilibrat şi funcţional. Intr-o ţară normală balanţa dreptăţii trebuie să fie mereu in echilibru. Intr-o ţară normală domneşte legea, iar justiţia este cu adevărat independentă. Dacă ne dorim o Romanie normală, trebuie să asigurăm independenţa totală a judecătorilor care să impartă dreptatea in litera şi spiritul legii şi după propria conştiinţă, fără nicio presiune din partea nimănui. Intr-o ţară normală, cei vinovaţi sunt pedepsiţi, iar cei oneşti sunt apăraţi. Lupta impotriva corupţiei şi a celor care fură trebuie să fie foarte fermă, dar la fel de fermi trebuie să fim şi in protejarea drepturilor fundamentale ale omului, astfel incat orice cetăţean corect să se simtă protejat de lege in faţa oricărui posibil abuz. Stimaţi colegi, am parcurs aici doar cateva din măsurile cele mai importante prevăzute in programul nostru de guvernare. Toate celelalte detalii le-aţi putut analiza in documentul integral pe care vi l-am pus la dispoziţie. Prin această scurtă prezentare am dorit să vă conving că acest program de guvernare nu ţinteşte la ceva ce nu poate fi atins şi nu promite nimic ce nu poate fi realizat. Nu e nimic măreţ şi, cu atat mai puţin, nu e nimic spectaculos. Nu e nicio gogoaşă electorală, nu e nicio exagerare. Tot ceea ce vă propun prin acest program este să facem Romania o ţară normală in care să trăim normal şi să ne bucurăm de un trai decent şi civilizat. Normalitatea este esenţa programului nostru de guvernare şi e de datoria noastră, a oamenilor politici, a celor aleşi de cetăţeni să punem ordine şi randuială in această ţară, in toate domeniile de activitate, iar primul semn de normalitate trebuie să inceapă chiar de aici, din Parlament, intre noi, cei care am fost aleşi – pentru că intr-o ţară normală oamenii politici muncesc pentru cei care i-au ales şi nu se ceartă intre ei. Intr-o ţară normală, politicienii au un dialog civilizat, chiar dacă-l poartă de pe poziţii diferite. De aceea, mesajul meu către dvs, către intreaga clasă politică este unul de deschidere şi de dialog in beneficiul cetăţenilor şi pentru interesul naţional al Romaniei. Timp de un deceniu, politica in Romania a fost dominată de vrajbă, de incrancenare şi de nenumărate conflicte intre diversele tabere politice. Răfuielile politice din această perioadă au afectat grav funcţionarea unor instituţii publice fundamentale, iar, in final, cei care au suferit cel mai mult au fost tot cetăţenii. Vă propun aşadar ca, incepand chiar de astăzi, la acest inceput de an şi de guvernare, să ieşim din această logică a conflictului, să cultivăm dialogul intre instituţii şi intre partide, intre putere şi opoziţie, intre stanga şi dreapta şi intre toate celelalte tabere care au divizat Romania in ultimii ani. Putem reprezenta partide diferite, cu orientări politice diferite şi e normal să gandim diferit. Este un semn de sănătate pentru democraţia noastră. Dar, in acelaşi timp, consider că această diferenţă de gandire trebuie exprimată intr-un mod civilizat, prin respect reciproc. Imi doresc ca dezbaterea politică să fie purtată cu argumente raţionale, şi nu in numele vrajbei personale, iar, atunci cand in joc este bunăstarea romanilor sau interesul naţional, trebuie să avem capacitatea de a trece peste aceste diferenţe, să găsim o cale de colaborare şi să fim uniţi ca romani, ca popor, ca naţiune. Imi doresc să am o relaţie normală şi civilizată cu preşedintele Romaniei, cu toate instituţiile statului, dar şi cu partidele din opoziţie. Aşadar, stimaţi colegi din PNL, PMP sau USR, vă spun că sunt un om care preţuieşte dialogul, iar cei care mă cunosc mai bine ştiu foarte bine că nu spun vorbe goale. Am prieteni buni in alte partide politice, alături de care am putut mereu să găsesc o cale constructivă pentru binele celor care ne-au votat. Domnul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, este doar unul dintre cei cu care am putut avea un dialog şi am colaborat foarte strans pentru binele comunităţii timişorene, chiar dacă am reprezentat partide politice diferite şi chiar adversare in alegeri. Aşadar, stimaţi colegi din opoziţie, vreau să imi incep mandatul de prim-ministru cu o invitaţie la dialog şi colaborare. Intotdeauna i-am respectat pe cei aleşi in funcţii publice, pentru că fiecare dintre dvs ii reprezentaţi pe cei care v-au votat. Fără a fi ironic, vreau să vă spun că acest guvern nu va fi guvernul meu, nici guvernul PSD, nici guvernul ALDE, nici guvernul altcuiva, va fi Guvernul Romaniei, iar dvs, cei din opoziţie, in calitate de reprezentanţi ai celor care v-au ales, veţi avea mereu un loc rezervat la masa discuţiilor şi colaborării cu acest guvern, desigur in măsura in care veţi dori şi dvs să cultivaţi un dialog sincer şi constructiv in beneficiul celor pe care ii reprezentaţi, iar primul proiect la care vă invit să colaborăm este Romania normală, despre care v-am vorbit in prima mea intervenţie de la această tribună in faţa noului Parlament constituit după alegerile din 11 decembrie. Vă mulţumesc.

Comments

comments