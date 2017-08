Dezvoltarea cooperării economice, pe agenda întrevederii vicepremierului Ion Marcel Ciolacu cu ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, Péter Szijjártó

Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație condusă de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, cu care a discutat despre perspectivele de dezvoltare a cooperării bilaterale, cu accent pe latura economică, domeniul energiei și agricultură. Oficialul roman a evidențiat cu acest prilej contextul favorabil creat in acest sens de evoluția economică pozitivă a Romaniei din ultima perioadă și oportunitățile pe care le oferă proiectele regionale majore de interes comun, cum ar fi proiectul de transport al gazelor naturale Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria (BRUA). Există perspective importante de cooperare intre Romania și Ungaria, ca țări vecine și membre ale Uniunii Europene și ale NATO. Este o oportunitate pe care o putem valorifica in beneficiul ambelor state, a declarat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu. Alte subiecte abordate in cadrul intrevederii au vizat consolidarea relațiilor diplomatice și colaborarea in domeniul culturii.

