Declarații de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu și ministrul Justiției, Florin Iordache, la sfârșitul ședinței de guvern

​[Check against delivery] Sorin Grindeanu: Azi am avut o şedinţă de guvern ordinară, aşa cum dvs. aţi fost anunţaţi din timp. Daţi-mi voie să vă spun din start că o să fac cateva consideraţii şi, din cauză de timp, pentru că, un pic inainte de ora 13:00, aşa cum aţi fost anunţaţi, o să plec spre Statele Unite ale Americii, aşa că o să accept trei intrebări, dar intrand pe ceea ce s-a intamplat astăzi… Noi am avut o ordine de zi pe care am dezbătut-o şi am aprobat-o, tot ceea ce a fost prins pe ordinea de zi. Totodată, am avut şi o premieră. Conform prevederilor constituţionale, Art. 87 din Constituţie, preşedintele ţării are dreptul de a prezida şedinţele de guvern. Asta s-a intamplat astăzi. Dincolo de acest lucru, vreau să vă spun că noi am adoptat acte normative extrem de importante pentru noi, pentru programul de guvernare pe care o să-l punem in practică, am inceput să adoptăm acele măsuri prevăzute in programul de guvernare, astăzi am continuat. Pot să vă dau un exemplu. Primul punct pe ordinea de zi a fost o ordonanţă de urgenţă care reglementează de asemenea un punct la care ne-an angajat, şi anume, prima chirie. Săptămana trecută am avut in primă lectură această ordonanţă de urgenţă şi, tot pe ordinea de zi, de asemenea extrem de important, acte normative care reglementează limitele in care fiecare minister se va incadra pentru a păstra şi adopta, aşa cum ne-am inţeles, săptămana viitoare, legea bugetului. In toate aceste zile, ministrul finanţelor, impreună cu mine şi cu dna vicepremier Sevil Shhaideh, am avut discuţii cu fiecare minister in parte, astfel incat să terminăm legea bugetului pană săptămana viitoare. Astfel, in 25 ianuarie, in jurul datei de 25 ianuarie, să putem să o trimitem către Parlament. Lucrurile au fost discutate cu fiecare minister in parte, au fost aprobate limitele de buget pe fiecare minister in parte, păstrand ceea ce am spus tot timpul, şi anume: deficitul sub 3% şi, bineinţeles, 2% pentru Apărare; sunt lucruri care reprezintă angajamentele Romaniei şi de care ne vom ţine. Astea sunt, in mare, lucrurile pe care am vrut să vi le transmit, subliniind incă o dată: astăzi pe ordinea de zi s-au discutat lucrurile comunicate din timp şi aşa intram in şedinţa de guvern. Reporter: Bună ziua! Aţi spus că a fost o ordine de zi care a fost respectată, insă vreau să vă intreb dacă există in lucru in acest moment acele proiecte de ordonanţă de urgenţă: unul de graţiere şi unul de modificare a Codului Penal. Sorin Grindeanu: Pe ordinea de zi nu a existat şi nu se discuta… Şi vreau să fiu foarte clar, cu prezenţa sau neprezenţa dlui preşedinte Klaus Iohannis. Nu erau trecute pe ordinea de zi ceea ce spuneţi dvs. şi ceea ce am văzut că a creat foarte multe discuţii in ultimele zile. Dar pot să vă mai spun ceva, şi ca să fim clari, conform Constituţiei avem voie să dăm graţiere şi amnistie? Scrie in Constituţie că avem voie… Reporter: Legea vă obligă să puneţi in dezbatere publică proiect Sorin Grindeanu: O să vă răspuns complet la intrebare. Scrie că avem voie să facem lucrurile astea? Da. Deci, nu sunt impotriva legii. Avand in vedere că inclusiv ieri am avut discuţii cu ministrul justiţiei, dansul incepand de la audieri, şi poate o să vă detalieze aceste lucruri, a spus ceea ce işi doreşte in mandatul de ministru al justiţiei şi care este politica pe care o vom avea pe acest domeniu, eu cred că tot aşa de constituţional cum a venit domnul preşedinte Klaus Iohannis să prezideze şedinţa de guvern, tot aşa de constituţional, respectand legea, să dăm ordonanţe de urgenţă in toate domeniile in care ne lasă legea. Nefiind pe ordinea de zi, comunicată din timp către dvs., cu prezenţa sau fără prezenţa… Reporter: Nu, nu. In timp ce vorbeaţi, rectific, in timp ce vorbeaţi şi spuneaţi că este publică, atunci a venit pe e-mail ordinea de zi. Sorin Grindeanu: Ok. Reporter: Se poate dovedi. Sorin Grindeanu: Eu vă spun ce aveam pe ordinea de zi de ieri. Nefiind pe ordinea de zi pe care am avut-o de ieri in mapa de lucru, nu puteam să adoptăm lucruri pe puncte suplimentare. Simplu. Cu prezenţa sau fără prezenţa preşedintelui. Reporter: Nu că ar fi o premieră. Dar revin la intrebare: există in lucru aceste două proiecte? Vă rog. Florin Iorache: Mă lăsaţi să vă răspund eu. Deci, Ministerul Justiţiei a elaborat două acte normative, care sunt in dezbatere publică şi care sunt …, numai puţin… Păi, da…, aceste două acte normative au fost finalizate ieri. Au fost trimise spre consultare, repet spre consultare, CSM, Inaltă Curte, Parchet General şi cele două acte normative vizează graţierea şi nu amnistia, graţiere care nu vizează fapte de corupţie, fapte grave şi care vizează recuperarea prejudiciului, iar cel de-al doilea act normativ vizează hotărarile Curţii Constituţionale care stabileşte pentru anumite fapte să fie mai bine precizat. Deci, cele două acte normative, pe care Ministerul Justiţiei şi le-a asumat prin prezenţa mea şi prin semnătura mea, au fost transmite tuturor celor interesaţi. In momentul in care vom avea avizele de susţinere sau de nesusţinere, cu modificări sau nu, vom relua discuţia şi vom intra in guvern. In acest moment, repet, Ministerul Justiţiei şi-a asumat cele două acte normative. Ceea ce apare in spaţiul public, că există un proiect mare de modificare a Codului Penal sau a Codului de Procedură Penală sunt nişte proiecte pe care şi le-a asumat şi sunt in dezbatere la parlament. Singurul lucru pe care şi l-a asumat Ministerul Justiţiei este acela de a pune in concordanţă deciziile Curţii Constituţionale cu legislaţia in vigoare şi, in plus, acea ordonanţă mai vizează şi transpunerea unei directive care vizează liberul acces la justiţie. Acestea sunt cele două acte pe care dvs., incepand de astăzi, pentru că ieri au fost finalizate, le puteţi vizualiza. Vă mulţumesc. Reporter: Ca să fie foarte clar, conflictul de interese şi abuzul in serviciu vor fi sau nu dezincriminate? Sorin Grindeanu: Am să vă răspund eu, pentru că am văzut azi dimineaţă şi tocmai de aceea, văzand azi-dimineaţă aceste lucruri, ca să vă intăresc ce vă spuneam mai devreme, nu au intrat pe ordinea de zi. Vă intăresc acest aspect: nu se dezincriminează, nici măcar in propunerile – şi o să vedeţi – propunerile – am inţeles de la domnul ministru că in această dimineaţă, cum a fost trimis către mine, către guvern, au fost trimise către CSM şi către celelalte instituţii aceste propuneri şi o să vedeţi că nici conflictul de interese, sigur, o lectură rapidă am făcut şi nici abuzul in serviciu sau ce spuneaţi nu se dezincriminează, dar se clarifică aceste lucruri din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, se clarifică aceste lucruri in concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale. Eu vreau să vă spun că orice decizie a Curţii Constituţionale este obligatoriu. Nu ne putem face că nu o avem. Această clarificare, pe care Ministerul Justiţiei o face acum şi o transmite spre public, spre dezbaterea publică, este viziunea Ministerului Justiţiei. Lucrurile sunt cat se poate de clare, dar, subliniez, nu se dezincriminează nici in propunerile venite azi-dimineaţă. Vă rog, altă intrebare. Am spus trei… Reporter: Mai am o ultimă intrebare: spuneaţi că aţi trimis proiectele spre consultare, dar au fost elaborate prin consultare? V-aţi consultat cu cineva in afara Ministerului pentru a le elabora? Florin Iordache: Ministerul Justiţiei le-a elaborat şi le-am trimis spre consultare tuturor celor de la asociaţii profesionale… Reporter: Cand le-aţi trimis spre consultare? Florin Iordache: Astăzi dimineaţă, dacă ieri le-am terminat, doamnă. Aseară le-am terminat. Reporter: Aţi avut in intenţie ca aceste proiecte să intre pe ordinea suplimentară…? Florin Iordache: Nu, doamnă. Reporter: … inainte să apară informaţia că va veni preşedintele Klaus Iohannis aici? Sorin Grindeanu: Eu cred că am clarificat. Reporter: Nu. N-aţi… Nu, nu, nu. Nu, o dată… Sorin Grindeanu: Nu a existat niciun fel de intenţie de a fi pe ordinea de zi aceste proiecte cu sau fără prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. N-a schimbat prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis absolut nimic. E clar? Reporter: Nu, pentru că preşedintele Klaus Iohannis s-a referit in mod intenţionat la aceste proiecte la inceputul şedinţei de guvern. Sorin Grindeanu: Ce pot să spun eu? Il intrebaţi pe domnul Klaus Iohannis, nu pe mine, eu vă spun… Reporter: Domnul Klaus Iohannis nu a venit aici pentru a prezida o şedinţă ordinară, in care nu s-ar fi luat in calcul aceste două proiecte de acte normative, ordonanţă de urgenţă. Sorin Grindeanu: Nu eu trebuie să vă răspund la această intrebare. Este dreptul constituţional al domnului preşedinte de a… Reporter: Discuţia dintre dvs. şi preşedintele Klaus Iohannis in ce a constat, exact? Bănuiesc că nu aţi vorbit despre acte normative obişnuite, banale, care s-au aflat pe ordinea de zi transmisă presei cu foarte mare intarziere, abia după ce a inceput şedinţa de guvern. Sorin Grindeanu: Imi cer scuze că s-a intamplat acest lucru. Noi aveam ordinea de zi şi o aveam inainte… Reporter: O aveaţi doar dvs., da. Sorin Grindeanu: Şi toţi membrii guvernului şi puteţi verifica acest lucru. Discuţia nu a fost legată de ceea ce spuneţi dumneavoastră, a fost o intrebare a domnului preşedinte, dacă se află aceste proiecte pe ordinea de zi. L-am asigurat că nu se află aceste proiecte pe ordinea de zi şi că toate lucrurile de care vă spuneam mai devreme vor fi parcurse. Adică, ceea ce vă spunea domnul ministru al justiţiei, au fost trimise in această dimineaţă spre CSM şi spre toate celelalte instituţii, aceste propuneri ale Ministerului Justiţiei. Reporter: Cand vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei? Florin Iordache: In cursul zilei de astăzi, cu siguranţă. Reporter: Eu aş vrea să vă intreb dacă nu a fost cumva prima intrebare a preşedintelui, asta cu cele două ordonanţe, pentru că presupun că ăsta este şi motivul şi, dacă aţi aflat cumva de sosirea lui, cand aţi aflat? Aţi fost anunţat că vine astăzi la şedinţă? Sorin Grindeanu: Am aflat in momentul in care se apropia de guvern intr-un mod informal, să spunem… Reporter: Cu un SMS? Sorin Grindeanu:… de la cei care asigură paza şi aşa am fost informat, dar haideţi să fim clari: e dreptul constituţional al preşedintelui de a veni şi de a prezida şedinţa de guvern. Reporter: Aşa e, dar o colaborare instituţională nu presupune totuşi un anunţ, un telefon, un comunicat in prealabil? Sorin Grindeanu: Nu pe mine trebuie să mă intrebaţi lucrurile acestea. Dacă m-aş duce neanunţat la Cotroceni, probabil că ar trebui să mă intrebaţi. Nu eu am mers neanunţat. Reporter: Domnule Iordache, dacă in proiectele pe care le-aţi trimis spre avizare in această dimineaţă figurează modificarea abuzului in serviciu, definiţia abuzului in serviciu in Codul Penal şi, dacă da, vă rog să ne spuneţi in ce constă această modificare a definiţiei. Florin Iordache: Modificarea este făcută in concordanţă cu decizia Curţii, studiaţi-o şi detalii suplimentare vă pot da. Mulţumesc. Sorin Grindeanu: Noi, clarificarea… Haideţi să fim mai clari. Eu, văzand această propunere a Ministerului Justiţiei, vă repet, in această dimineaţă, impreună cu cele două colege de guvernare sunt prezente aici, pentru că şi dansele sunt avizatoare dacă vom ajunge să facem acest lucru, sunt avizatoare pe un asemenea act normativ. Repet, sunt două propuneri ale Ministerului Justiţiei. Una, legată de graţiere, care nu include fapte de corupţie şi toate celelalte lucruri legate de violenţă, de crimă organizată… O să le vedeţi detaliat. Florin Iordache: Spălare de bani. Sorin Grindeanu: Şi a doua, transpunerea unei directive europene in legislaţia noastră, directivă din februarie anul acesta… Florin Iordache: 2016. Sorin Grindeanu: In februarie 2016, imi cer scuze, in ultimul an, care priveşte drepturile cetăţenilor la un proces echitabil. Clarificări legate de decizii ale Curţii Constituţionale… Eu ştiu şi cred că şi dumneavoastră că deciziile CCR sunt obligatorii in această ţară. Avem aceste clarificări din punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, le-au trimis spre dezbatere către celelalte instituţii. O să vedem in perioada imediat următoare decizia pe care o vom lua. De asemenea, cred că trebuie clarificat şi un alt lucru şi poate detaliază domnul ministru al justiţiei. Noi suntem in această perioadă, apropo de graţiere, excluzand toate acele lucruri de care vă spuneam sau acele infracţiuni, suntem sub imperiul unei decizii-pilot CEDO. Florin Iordache: In acest moment, gradul de incălcare la nivelul penitenciarelor din Romania este peste 150%. Romania, in luna mai, este sub imperiul unei decizii CEDO care ne poate obliga, datorită faptului că in cele 40 de penitenciare şi locuri de deţinere, in toate aceste 40 de locuri, avem hotărari de condamnare a Romaniei, pentru relele tratamente şi pentru condiţiile inumane pe care le au aceşti oameni, iar Romania nu poate face peste noapte să acopere cele aproape 9.000 de locuri cat avem in acest moment un excedent de deţinuţi in aceste locuri de deţinere. Şi, in aceste condiţii, ţinand cont de o politică penală coerentă, putem da o lege a graţierii care să nu vizeze faptele grave, faptele care vizează corupţia, spălarea de bani şi alte infracţiuni foarte grave, astfel incat din estimările pe care le-a făcut Ministerul Justiţiei in jur de 2.300, 2.500 de persoane pot beneficia de această lege a graţierii. Repet, este in consultare publică, dar poziţia Ministerului Justiţiei este că in acest moment Romania trebuie să dea o lege a graţierii. Sorin Grindeanu: O ultimă intrebare, vă rog. Reporter: Două clarificări, in primul rand domnul prim-ministru m-a invitat să particip să prezidez – aceasta este declaraţia pe care a făcut-o preşedintele Iohannis. Dumneavoastră tocmai aţi spus că a fost o vizită neanunţată. Lămuriţi-ne odată pe acest aspect. Şi a doua intrebare, din moment de beneficiaţi de o majoritate confortabilă in parlament, de ce nu proiect de lege pe ambele problematici, astfel incat să nu mai existe aceste dezbateri şi temeri din partea ONG-urilor sau alte instituţii ale statului roman, DNA, DIICOT, CSM? Sorin Grindeanu: Incepand cu a doua intrebare a dumneavoastră, şi e ultima la care mai răspund astăzi, noi acest lucru il facem in perioada următoare. Ministrul justiţiei a venit cu viziunea sa legată de aceste două probleme. Reporter: Deci luaţi in calcul şi o transformare a acestor ordonanţe in proiecte de lege in urma consultărilor cu instituţiile? Sorin Grindeanu: Din cate ştiu eu, se pot face aceste lucruri in două moduri: ori prin ordonanţă de urgenţă ori prin parlament. Florin Iorache: Proiect de lege. Sorin Grindeanu: Să ştiţi că n-a inventat guvernul Grindeanu ordonanţele de urgenţă legate de Codul Penal. Eu cred că inclusiv guvernul tehnocrat a dat ordonanţe de urgenţă pentru modificare Codului Penal in ultimul an, da? Deci, haideţi să lămurim lucrurile. Doi, există aceste două posibilităţi date de lege. Ministrul justiţiei de la inceput şi-a spus viziunea in ceea ce insemnă justiţia. E un prim pas, e o propunere. In acest moment, mergem spre ceea ce am discutat pană acum, spre consultarea celorlalte instituţii, şi nu numai, urmand ca după aceea să vedem ce decizie luăm. Şi răspunzand la prima dumneavoastră intrebare, şi ultima, şi vă rog frumos să mă inţelegeţi, că sunt contratimp. Asta nu mă face să pun girofaruri şi coloane oficiale, n-am făcut-o niciodată pană acum şi n-o să o fac nici de acum incolo, şi tocmai de aceea nu vreau să pierd avionul. Eu v-am spus un articol din Constituţie, conform căruia preşedintele Romaniei, şi art.87 din Constituţie, are dreptul să prezideze şedinţele de guvern. Punct. Vă mulţumesc.

Comments

comments