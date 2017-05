Acizii grași esențiali omega 3 sunt de o importanță vitală pentru sănătatea noastră, a întregului organism. Din punct de vedere anatomic, corpul uman nu poate sintetiza acești acizi, ci trebuie să îi procure din alimentație. Cele mai bune surse sunt peștele gras, nucile, semințele și avocado. The post De ce avem nevoie de acizii grași esențiali omega 3? appeared first on Cosimo.

