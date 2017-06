Dupa un scandal monstru Cristian Boureanu vs Politia Romana ramane o singura intrebare si nu ma refer la cine loveste mai bine. Via 4ochi.ro ma intreb daca Cristian Boureanu este agent rus care si-a pierdut cumpatul si s-a dat in vileag? Dupa ce am urmarit un video publicat de Media Fax am ramas “interzis” parca ma uitam la un film din al doilea razboi mondial, un soldat capturat de inamic se imbarbateaza cu un cantecel patriotic si nu ma refer la “Treceti Batalioane Romane Carpatii” , “Noi suntem Romani”, “Acolo unde este tara mea” ci ma refer la Katyusha.

O Katyusha, un cantec la care orice roman ii stie versurile! Ha?

Toamna cand se scutura salcamii

Au plecat cazacii la razboi

Si-au lasat buchete albe-n gara,

Dragoste si-ntoarcere-napoi.

Peste drumuri se plimba katiusha

Ochii ei albastri straluceau

O intreb “fetito cum te cheama?”

Buzele ei rosii imi sopteau

Sunt rusoaica, ma numesc katiusha

Si-am venit aici la voi pe front

Ca asa mi-e data soarta mie

Sa iubesc baietii care mor.

