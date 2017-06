Copii, bucurie, plaja, mare, soare si… dans – o zi perfecta de 1 iunie, cu cadouri si prietenie la Eforie Nord

Pentru al 7-lea an consecutiv, Asociatia United Hands Romania a organizat un eveniment special de Ziua Copilului la Complex Hotelier Dunarea din Eforie Nord, gazda si partener principal, in beneficiul copiilor din centre de plasament din judetul Constanta. Distractia a inceput pe plaja inca de dimineata: peste 100 de copii au sosit dornici de joaca pe nisip, in prima zi de vara. I-au intampinat voluntari ai Asociatiei United Hands, ai Lions Club Constanta Balkanica si soldati americani de la Black Sea Rotational Force 17.1 din Mihail Kogalniceanu, toti acestia prieteni ai copiilor, dispusi sa le provoace cat mai multa bucurie.

“Ne-am simtit toti copii, chiar daca unii am avut si ceva atributii si responsabilitati. Indiferent de varsta, este important sa pastrezi spiritul ludic, sa apreciezi joaca si sa zambesti mult, sa te bucuri de lucrurile simple. Pe plaja din Eforie Nord, copiii din centre de plasament nu au avut “etichete” de copii institutionalizati, ci au fost copii si atat; copii perfecti, iubiti, carora li s-a permis sa alerge desculti pe nisip, sa faca tumbe, sa se joace cu mingile, sa sara in casuta gonflabila special instalata… Practic, dincolo de implicarea activa a voluntarilor in fel de fel de activitati sportive si recreationale, am dorit sa le oferim senzatia de libertate de ziua lor, de 1 iunie: plaja a fost doar a lor, nu le-am impus un program fix de activitati, ci si-au ales singuri jocurile prefearate, alternand cu plimbari pe malul marii si chiar incercand apa cu picioarele, in cea mai calda zi de pana acum din acest an. Desigur, totul s-a intamplat sub supravegherea noastra atenta, avand si ajutorul educatorilor insotitori. Copilaria este invariabil asociata spiritului liber – fara griji, zambete multe, fericire pura”, spun reprezentantii Asociatiei United Hands Romania, care se declara fara ezitare niste “copii mai mari”.

Dupa pranz, copiii au ajuns la Complex Hotelier Dunarea, acolo unde intreaga echipa de bucatari si ospatari din restaurantul unitatii pregatea ultimele detalii pentru o masa cu totul speciala. Cu ajutorul sponsorilor, copiii au avut tratament demn de persoane sarbatorite: mese pregatite pentru un eveniment de gala, preparate culinare din ingrediente atent selectionate, retete ce au asigurat gust si aspect desavarsite.

“Mereu ii consideram invitati VIP pe copiii pe care ii primim cu drag la acest eveniment devenit deja o traditie anuala. Suntem atenti la fiecare detaliu si dorim sa le oferim o experienta memorabila. Stim ca merita din plin un astfel de tratament si i-am rasfatat cu mai multe feluri de mancare si mai multe deserturi, inclusiv inghetata, sa ne asiguram ca satisfacem toate preferintele! Nici nu concepem un mod mai bun de a intampina vara pe litoral decat o astfel de zi de gala in beneficiul unor copii minunati, aflati temporar in afara unor familii, dar carora dorim sa le provocam cat mai multe bucurii!”, subliniaza Raluca Zaharia, Manager al Complexului Hotelier Club Dunarea din Eforie Nord.

Toti copiii au primit cadouri si dulciuri, in urma unei campanii online in care comunitatea s-a mobilizat exemplar: constantenii au pregatit cutii cu cadouri pentru fiecare copil prezent la eveniment, pentru ca ziua sa fie cu adevarat una superba.

Evenimentul “La multi ani, copilarie! Daruri, jocuri, bucurie” a fost posibil gratie excelentei colaborari, extrem de indelungate, dintre Asociatia United Hands Romania si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, institutia care protejeaza copiii aflati in centrele de plasament. Aceasta colaborare este mai mult decat un protocol, este o forma prin care, de cat mai multe ori pe an, se reuseste implicarea copiilor in experiente puternic pozitive.

“Copiii din centrele de plasament au nevoie de protectie sub diverse forme, inclusiv iubire, prietenie, socializare, apropierea de voluntari si implicit de comunitate. Copiii trebuie sa inteleaga ca ei sunt importanti, ca multor oameni buni le pasa de ei, ca viitorul este promitator, viata este frumoasa si aduce cu sine o multime de bucurii. Cel mai eficient mod prin care poti estompa unor copii ranile sufletesti este sa le oferi experiente pozitive care sa le faca indepartate si lipsite de contur pe cele nedorite, traite de ei din pacate in trecut. Practic, le oferim culoare si caldura care sa inlocuiasca, prin actualitate si intensitate, cat mai mult din ceea ce este gri si rece”, explica Mihaela Ristea, Director Executiv al Directiei de Protectie a Copilului din cadrul DGASPC Constanta.

Desi toti copiii au fost “vedete”, sase copii din Centrul de plasament Delfinul din Agigea s-au facut remarcati si au atras aplauzele tuturor. Este vorba despre Trupa Fresh: Daniela, Miruna, Jan, Alexandru, Luminita si Sibel, pregatiti si coordonati de Iomer Chenan. Copiii au dansat pe cateva melodii chiar pe ringul de dans al restaurantului de la Complexul Hotelier Club Dunarea din Eforie Nord, momente de zumba latino apreciate de intreaga audienta, aproape 150 de persoane. Trupa Fresh pune accentul pe pasiune, copiii repeta seara la centru, de cate ori au ocazia. Dansul este doar una dintre activitatile artistice in care sunt implicati copiii de la Centrul de plasament Delfinul, pe langa teatru, pictura sau muzica.

Merita remarcata implicarea Lions Club Constanta Balkanica, ce a contribuit la succesul evenimentului. Lions Club Constanta Balkanica a asigurat cadouri pentru 20 dintre copiii participanti plus dulciuri pentru toti copiii angrenati in acest eveniment. In acelasi timp, voluntarii Lions Club Constanta Balkanica au fost prezenti in toate etapele evenimentului, implicandu-i pe copii in diverse activitati.

“In deplina concordanta cu scopul Asociatiei Internationale a Cluburilor Lions, am dorit sa ne implicam pentru bunastarea civica, sociala si morala a comunitatii din Constanta. Pe scurt, am contribuit la obiectivul imediat al acestui eveniment: o zi minunata pentru copiii din centrele de plasament. Privind insa pe temen lung, astfel de mici bucurii de moment reprezinta pasi importanti pentru formarea corecta a personalitatii copiilor, viitorii adulti din societatea noastra. Vom sustine mereu astfel de initiative in beneficiul comunitatii”, precizeaza Anamaria Zechiu Ciorogaru, Presedinte Lions Club Constanta Balkanica.

La evenimentul “La multi ani, copilarie! Daruri, jocuri, bucurie” de pe 1 iunie 2017 au participat copii de la Centrul de plasament Delfinul din Agigea, Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Evrica, Centrul de plasament Antonio, Centrul de plasament Ovidiu, Centrul de plasamet Micul Rotterdam, Centrul Sparta Rotterdam din Techirghiol. Actiunea a fost posibila gratie sponsorilor si partenerilor: Black Sea Rotational Force, DGASPC, Lions Club Constanta Balkanica, Metropolitan, Selgros, Euxin Marine, Club Dunarea, Ultramon, Decathlon, Papuc Endes, Alex Gorbanescu Grafic Design, Unilever Food Solutions, Bonduelle, McCain, Agrirom, FRoSTA, Coca-Cola, Algida Romania, Mgc Topoloveni, Dr. Oetker, Patico Delicatese, Gecam SRL, Telsmit SRL Marathon Distribution SRL, Dorina Revici Photography.

Avand misiunea asumata de a imbunatati calitatea vietii pentru cei aflati in suferinta sau care se afla in diverse situatii de risc, Asociatia United Hands Romania sprijina toate persoanele ce au nevoie de ajutor, indiferent de rasa, religie, nationalitate sau pozitie sociala. United Hands colaboreaza cu persoane si organizatii din toate mediile culturale si etnice, fiind una dintre organizatiile non-guvernamentale ce a reusit sa aiba continuitate in proiecte realizate in Constanta si in zona Dobrogea in ultimii 17 ani.

