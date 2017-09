Conferință pe tema pregătirii mandatului României la președinția Consiliului UE, organizată la Palatul Victoria de participanți la programul de internship al Guvernului

Palatul Victoria a găzduit marți, 12 septembrie, Conferința finală: Preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de către Romania in perioada ianuarie-iunie 2019, organizată la inițiativa unui grup de șapte participanți la ediția a V-a a Programului oficial de internship al Guvernului Romaniei. La eveniment au fost invitați ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, reprezentantul cu insărcinări speciale pentru pregătirea Președinției romane a Consiliului UE din Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Bădescu, directorul Institutului European din Romania, Gabriela Drăgan, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, precum și tineri care și-au exprimat interesul de a participa la această dezbatere, cu prilejul sesiunilor anterioare de informare organizate din cadrul acestui proiect, mediatizat prin rețelele de socializare. In mesajul său, ministrul delegat a evidențiat preocuparea constantă a actualului guvern de a crea oportunități pentru tineri și le-a transmis participanților la eveniment invitația de a se implica in proiectele care vor fi demarate in contextul preluării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. – Ne dorim ca proiectul Președinției Romaniei la Consiliului Uniunii Europene să reunească, sub egida interesului comun, intreaga societate in ansamblul ei. Pentru a asigura o Președinție de succes, care să imbunătățească imaginea țării noastre, este nevoie să implicăm cat mai mulți actori relevanți pe parcursul procesului de pregătire și in timpul exercitării mandatului. In acest sens, vom lansa in perioada imediat următoare o platformă de consultare publică, comunicare și dezbateri. Vom crea, de asemenea, cadrul legal prin care voluntarii și stagiarii vor putea ajuta la organizarea evenimentelor in timpul Președinției. Tinerii pot juca un rol important, printr-o implicare activă in dezbaterile care au loc pe această temă. Dorim să le oferim oportunitatea de a deveni o voce in stabilirea priorităților acestui mandat- , a declarat Victor Negrescu. Ministrul delegat a subliniat importanța existenței unui consens politic și instituțional cu privire la Președinție, precum și necesitatea imprimării unui ritm accelerat in cadrul procesului de pregătire. – Romania e in grafic in ceea ce privește calendarul pregătirii Președinției prevăzut de Consiliul Uniunii Europene. Intregul Guvern lucrează intens la organizarea acestui moment important pentru viitorul parcurs al țării noastre in Uniunea Europeană- , a punctat Victor Negrescu. Informații suplimentare Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene – una din cele șapte instituții ale Uniunii. Țara noastră face parte din trio-ul de Președinții care mai include Finlanda și Croația. Președinția rotativă prezidează la Bruxelles reuniunile Consiliului Uniunii Europene (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), reuniunile COREPER (intalnirile reprezentanților permanenți ai țărilor membre la Bruxelles) și aproximativ 200 grupuri de lucru. De asemenea, Președinția Consiliului Uniunii Europene conduce negocierile a sute de dosare legislative, organizează intalniri cu Parlamentul European, alte intalniri formale la toate nivelele. Conform uzanțelor, pe perioada mandatului său, Președinția Consiliului Uniunii Europene va organiza in Romania evenimente, posibile Summit-uri, reuniuni informale ale Consiliului Uniunii Europene, intalniri ale inalților funcționari și ale experților din statele membre Uniunii Europene, conferințe și seminarii. Despre Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, ediția a V-a, se derulează in perioada 17 iulie – 18 septembrie 2017 și oferă unui număr de 100 de tineri oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administraţiei publice centrale. Dincolo de activitatea zilnică in cadrul administrației centrale, internii au ocazia să participe la discuții și mese rotunde in prezența unor inalți oficiali ai statului roman, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Comments

comments