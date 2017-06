Colaborarea bilaterală în domeniul apărării și în cadrul NATO, pe agenda întrevederii premierului Sorin Grindeanu cu ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon

Galerie foto Prim-ministrul Sorin Grindeanu l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon, care efectuează o vizită in Romania. La intrevedere au fost prezenţi, de asemenea, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Paul Brummell. Cele două delegații au discutat despre dezvoltarea cooperării in domeniul apărării, atat in plan bilateral, cat și in cadrul NATO și al politicii europene de Securitate și apărare, mai ales in contextul amenințărilor teroriste din ultima perioadă de genul celor care au afectat și Marea Britanie. Dorim să dezvoltăm colaborarea noastră și vom promova in continuare și relația cu NATO ca mijloc de intărire a securității continentului, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Șeful Executivului a reamintit, de asemenea, faptul că Romania a alocat 2% din PIB pentru apărare și intenționează să mențină la același nivel finanţarea acestui domeniu. Ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon, a afirmat, la randul său, că Marea Britanie este interesată să coopereze cu ţările Uniunii Europene in domeniul securității și apărării, chiar și după Brexit. De asemenea, oficialul britanic a apreciat contribuția militarilor romani in cadrul misiunilor NATO.

