Cel mai rar si exclusivist pasaport din lume poate este emis doar pentru trei persoane

Doar trei membrii ai unui ordin cavaleresc medieval au dreptul sa detina pasaportul care le deschide toate granitele. Ceilalti membrii ai ordinului trebuie sa aiba in calatoriile lor internationale pasapoarte emise de tarile de origine.

În principiu, un pasaport este cu atat mai valoros cu cat permite posesorului sa calatoreasca in cat mai multe tari fara viza. La acest capitol, pasaportul german, detinut de milioane de oameni, permite accesul fara viza in 176 de tari din 218.

Pasaportul Ordinului Suveran Militar de la Malta este cu atat mai pretios cu cat poate fi detinut doar de trei persoane, spre deosebire de alte pasapoarte care pot fi detinute de milioane de oameni.

Doar trei pasapoarte ale ordinului circula in acelasi timp, iar acestea sunt aferente cele mai inalte functii ale celui mai vechi ordin care a supravietuit istoriei. Cele trei functii care se bucura de privilegiile pasaportului special sunt: marele maestru, marele maestru adjunct si cancelarul.

În prezent Ordinul Suveran Militar de la Malta isi pastreaza latura militara doar in nume, organizatia fiind implicata astazi in activitati de caritate care vizeaza, in special cauze medicale. Ordinul are 13.500 de cavaleri, 80.000 de voluntari si 25.000 de angajati.

