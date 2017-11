Britney Spears se implică în ajutorarea copiilor bolnavi de cancer, aceaste fiind una dintre operele sale de caritete. Vedeta a participat la deschiderea campusului care îi poartă numele a fundației „Nevada Childhood Cancer Foundation” pentru care a și donat 1 milion USD. Astfel, Britney Spears își lasă amprenta în Las Vegas printr-o operă caritabilă de… The post Britney Spears donează 1 milion USD pentru copiii bolnavi de cancer appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Britney Spears donează 1 milion USD pentru copiii bolnavi de cancer

Comments

comments