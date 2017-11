Banca Mondială asigură asistență Guvernului României pentru construcția autostrăzii Ploieşti-Braşov

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Tatiana Proskuryakova, manager de ţară, pe tema proiectelor de infrastructură rutieră. Reprezentanţii instituției financiare internaționale au comunicat decizia Băncii Mondiale de a susţine implementarea proiectului autostrăzii Ploieşti-Braşov. Premierul Mihai Tudose a apreciat decizia Băncii Mondiale de a se alătura eforturilor Guvernului Romaniei in domeniul construcției de autostrăzi, anunțată de Tatiana Proskuryakova, șefa delegației Băncii Mondiale. Salutăm decizia Băncii Mondiale de a sprijini modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, domeniu prioritar pentru Guvern. Dorim ca acest proiect de importanță strategică, finanțat de Banca Mondială, să reprezinte inceputul unei schimbări de paradigmă in zona investițiilor din infrastructura rutieră, a declarat premierul Tudose. In cadrul intrevederii au mai fost stabilite măsurile necesare pentru demararea proiectului autostrăzii Ploiești-Brașov, cu asistență asigurată de Banca Mondială. In acest sens, vor fi inființate un comitet de coordonare, la nivelul Secretariatului General Guvernului, condus de vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, și o unitate de implementare a proiectului, la Ministerul Transporturilor, responsabilă de componenta tehnică. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care va coordona implementarea tehnică a proiectului, a declarat că instituția pe care o conduce se va implica total in realizarea acestui obiectiv. La intrevedere au mai participat din partea Guvernului vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor, Felix Stroe, ministrul finanțelor publice, Ionuț Mișa, secretarul general al guvernului, Roxana Bănică, secretarul de stat in ministerul transporturilor, Maria Magdalena Grigore, și consilierii de stat, Daniela Mocanu și Felix Rache.

Comments

comments