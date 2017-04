Aparatele de aer conditionat, printre produsele de sezon

Cand ne gandim la produse “de sezon” in contextul primaverii si a verii, ne gandim probabil mai degraba la capsuni si alte fructe (in categoria alimentara) sau la tricouri si haine lejere (in categoria nealimentara). Insa exista multe alte produse de sezon, de exemplu produse pentru plaja, jucarii de vara, mobilier outdoor si… aparate de aer conditionat. In categoria electroIT, probabil acesta este produsul simbol al verii, al caldurii, al caniculei care se atinge in destul de multe zile din iulie – august.

Pentru ca temperaturile extreme sa nu te surprinda, este bine sa te asiguri din timp de confortul termic din locuinta. Poti gasi un aparat aer conditionat ieftin pe internet, in magazinele online cu profil electroIT. Ca orice produse de sezon, este in prim-plan si este insotit adesea de promotii. Si asta pentru ca, in acest domeniu, volumul de vanzari face diferenta in materie de pret.

Mai exact, retailerii obtin preturi mai bune de la importatori si distribuitori, caci cumpara stocuri mai mari de produse (discount de volum). La randul lor, isi permit sa vanda mai ieftin pentru ca au siguranta unor vanzari mai mari. In plus, se activeaza si starea de concurenta intensa in piata, iar magazinele cauta sa iasa in evidenta cu preturi mai mici, bonusuri (eventual montaj fara costuri), deal-uri cat mai bune.

“Vrei sa-ti achizitionezi doar un model ce face parte dintre cele mai bune aparate de aer conditionat, atunci ar trebui sa tii cont de cateva caracteristici simple si foarte importante. Iti spunem noi care sunt acestea, astfel incat, tu sa reusesti rapid si fara nicio problema sa faci cea mai buna investitie, care va fi alaturi de tine pentru cat mai multe veri de acum inainte”, se mentioneaza pe recomandari-specialisti.ro, una dintre sursele de incredere online in materie de recomandari de shopping, cu diverse aplicatii.

Cert este ca nu trebuie sa te grabesti atunci cand alegi aparatul de aer conditionat, pentru a te asigura ca iti satisface toate cerintele. Trebuie sa pui accent pe eficienta in functionare (puterea de a oferi aer rece), dar si pe eficienta energetica (se recomanda spre exemplu clasa A++, disponibila in prezent la un cost mai mult decat rezonabil). Tipul de aparat de aer conditionat, zgomotul produs, sistemul de filtrare – iata alte cateva elemente ce trebuie studiate cu atentie.

