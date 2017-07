Galerie foto Alocuţiunea premierului Mihai Tudose la Ceremonia de deschidere a Programului Oficial de Internship al Guvernului – ediţia 2017 Bună ziua! Am să incep prin a vă anunța că după voi avea o discuţie foarte dură cu colegul nostru. De ce sunt numai 100? De ce nu sunt mai multe locuri? Anul trecut au fost mai multe locuri. Data viitoare, să creştem, fiindcă inţeleg că sunteți 100 din 3.200 şi ceva…;Nu ştiu nicio facultate, nicio universitate care să aibă 30 pe loc şi vă mulţumesc pentru faptul că aţi insistat. Afară sunt nişte oameni cu #rezist, dumneavoastră sunteți cu #insist. Nu am să vă ţin mult, am să incerc să fiu concis, am să vă rog să stăm mai mult de vorbă cand terminați, eventual cu cei care supraviețuiesc experienței guvernamentale administrative, nu o să vă fie uşor, o să vă schimbe complet viaţa, o să vedeţi de ce lucrurile funcționează altfel decat ar trebui de cele mai multe ori şi principalul rol, scop al părții guvernamentale in ceea ce vă privește este ca dumneavoastră să aduceți un suflu nou, să criticați, să insistați, să puneți intrebări, să dați soluții, să insistați cu soluțiile acolo unde se poate, fiindcă, din experiența trecută, ințeleg că nişte colegi de-ai dumneavoastră chiar au livrat nişte soluții foarte bune, nu vă spun in ce domenii, ca să nu vă canalizez pe toţi in domeniul acela. Toţi colegii mei au primit rugămintea să vă trateze cel puţin ca pe egalii noștri. Meritați acest lucru, sunteți 100 de tineri superbi care in loc să folosiți vacanța pentru odihnă sau in alte scopuri mai ludice, aţi preferat să veniți in administrație, nu o să vă fie uşor. Vă sugerez să nu fie prima intrebare la ministere sau pe unde veţi fi gen şi noi la cat plecăm acasă. Nu! Stați cat puteți, repet, sacaiți-i, enervați-i pe colegii mei, inclusiv pe mine. Vă spun că astăzi, din foștii dumneavoastră colegi, am doi colegi noi care lucrează la partea de comunicare, sunt caţiva colegi de-ai dumneavoastră care lucrează in administrație şi culminand cu o fostă colegă de-a dumneavoastră dintr-o generație de acum doi ani, care este la uşă, la mine la cabinet, pe partea din interior, evident, a uşii, fiindu-mi de un real succes. Aş dori şi mi-aş dori să vă văd pe cat mai mulți, şi după internship pe aici, ajuntandu-ne in continuare şi dandu-ne acel suflu nou de care avem nevoie cu toţii, şi la nivel central, la nivel de aparat guvernamental central, dar şi prin toate ministerele şi agențiile. Colegii mei vă vor sta la dispoziție, iar unde aveţi reclamații nu vă sfiiți, ca şi in timpul procesului, să mai veniți pe aici. O să am grijă şi să aveţi grijă, Radu, să aibă acces. Eventual, la jumătatea programului, să mai avem o intalnire informală. Sunt convins că vei fi in stare să organizezi o informală cu 100 de inşi – nu? -, fără să ne sacai pe noi să te ajutăm. Da? Vă urez succes şi vă rog frumos să faceți de aşa natură incat să simțim schimbarea pe care dumneavoastră ne-o insuflați, prezența dumneavoastră să lase urme adanci in ceea ce facem şi vom face noi. Mulţumesc mult pentru că sunteţi aici.

