Fie ca vrem sau nu sa acceptam, alergiile de primavara ii pandesc mai ales pe cei cu teren alergic sensibil. Primavara a inceput si primele semne de viata ale noii vegetatii incep sa se arate timide. Razele solare incep sa incalzeasca prietenos plantele, vietuitoarele si pe noi, oamenii. The post Alergiile de primavara, cum se instaleaza si cum se previn appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Alergiile de primavara, cum se instaleaza si cum se previn

Comments

comments