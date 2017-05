Vrei sa afli daca esti psihopat? Fa un test!

Unul dintre cele mai populare teste psihologice, dezvoltat de Philipa Foot, pune subiectii intr-o situatie destul de dificila, oferindu-le dreptul de a decide moartea sau viata unor semeni. Testul implica un tren care se deplaseaza cu viteza catre un grup de cinci oameni. Daca subiectul nu deviaza trenul pe o alta linie, cei cinci subiecti isi vor pierde viata. Decizia se complica deoarece si pe linia secundara se afla blocata o persoana care va fi omorata daca trenul va veni in directia sa. Decizia subiectului este una grea: salveaza o viata si pierde cinci sau salveaza cinci vieti si pierde una singura.

Majoritatea salveaza cele cinci persoane, dar un alt cercetator introduce inca o variabila in test. Subiectul se afla pe un pod deasupra sinelor pe care urmeaza sa treaca trenul, in spatele unui strain. Trenul se indreapta catre persoanele blocate, iar singurul mod de a le salva este impingerea strainului de pe pod, direct sub rotile trenului. Aceasta problematica a fost studiata de Dr. Kevin Dutton de la Universitatea Cambridge intr-un tratat despre psihopati.

90% dintre subiecti nu il imping pe strain in fata trenului chiar daca asta inseamna ca sacrifica alte cinci vieti. Proportia covarsitoare ii determina pe cercetatori sa-i incadreze pe acesti subiecti in categoria oamenilor normali, in timp ce, acei 10% care au decis, fara ezitare sa-l impinga pe strain in fata trenului pentru a-i salve pe cei cinci au fost catalogati ca fiind psihopati.

Diferentele dintre cele doua categorii s-au manifestat si la nivelul activitatii cerebrale in momentul luarii deciziei.

