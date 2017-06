Vizita premierului Sorin Grindeanu la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara

Galerie foto Vizita premierului Sorin Grindeanu la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii – Louis Țurcanu *** Declarații ale premierului Sorin Grindeanu după vizita la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara [Check against delivery] Sorin Grindeanu: O intalnire, astăzi, in primul rand la noua clădire, cu cei responsabili pentru construcţie. Eu i-am rugat să nu mai meargă in acest ritm. Totuşi, din 2013 incepand, pană acum, doar de la guvern au fost alocate 23 de milioane şi au fost cheltuite sub 10 in toţi anii aceştia, din diverse cauze. Acum, s-au dat cele 7 milioane pentru construcţie. Eu sper şi chiar am incredere, inţeleg că e ritmul potrivit, dar sper să se cheltuie, ca să dau şi alţii de la guvern, pentru că e un proiect important nu doar pentru Timişoara, ci e un proiect important pentru regiune. Spitalul de Copii Louis Turcanu este un spital regional, un spital care are nevoie de această clădire, un spital care deserveşte intreaga regiune, aşa cum am spus, şi are medici extraordinari care trebuie să lucreze in condiţii potrivite. O să ii urmăresc, vă spun sincer că o să ii urmăresc cum vor inainta in lucrări, ca să menţină ritmul. Şi, din al doilea punct de vedere, am avut o intalnire cu reprezentanţii medicilor de familie, cei de la DSV, de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, cu toţi cei care au responsabilitate in politica de sănătate din judeţul Timiş. Sunt opt decese in judeţul Timiş in ultimul an la copii, din diverse cauze iniţiale, dar cea finală este următoarea: faptul că nu au fost vaccinaţi. Să spun direct. Suntem pe primul loc in ţară in privinţa cazurilor de rujeolă – judeţul Timiş, de fapt, cele trei judeţe, Caraş, Arad şi Timiş. Nu se poate aşa ceva. Deci, cauzele care au dus aici sunt diverse şi nu vreau neapărat să vorbesc despre ele, dar am ajuns in această situaţie. Eu nu cred că mai putem să ne facem că nu există. Ştiţi că, in urmă cu două săptămani, am inceput o intalnire la guvern, cu /…/ destul de importanţi la nivel naţional, de asemenea, din domeniul sănătăţii, citindu-le cele 26 de nume de copii care au murit. Eu sper ca toată lumea să işi dea concursul, să rezolvăm problema. Inţeleg că nu mai e in acest moment o situaţie de lipsă de vaccin şi eu vă rog pe reprezentanţii mass media, aveţi un rol extrem de important, să sprijiniţi demersurile publice care vor veni pentru informarea cetăţenilor, incat să știe că această campanie de vaccinare nu are legătură cu alte lucruri care se vorbesc, ci, pur şi simplu, aceste lucruri ţin de sănătatea fiecăruia dintre noi. A fost o discuţie foarte bună, s-au tras cateva concluzii, eu sper să avem şi rezultate. Cert este că, din acest punct de vedere, o să dăm şi cateva lucruri care ţin de cadrul legislativ, adică schimbări, unele le-am făcut /chiar/ joi, in şedinţa de guvern, altele vor fi in perioada următoare. Să vedem /cand/ iese din dezbatere publică şi cand va intra legea vaccinării. Sunt lucruri importante, care vor trebui să aşeze acest sistem pe anumite coordonate care să-l facă predictibil. Noi trebuie să ştim din timp şi să dăm comenzi din timp cate doze de vaccinuri avem nevoie pe diverse categorii. Ei, lucrul ăsta nu prea s-a făcut in ultimii ani şi s-a intrat in situaţii de criză, aşa cum au fost şi pe care dvs. le cunoaşteţi. Reporter: /…/ ministrului sănătăţii sau există vreun ministru de a cărui activitate să nu fiţi mulţumit? Sorin Grindeanu: Nu cred c-ar avea vreo importanţă. Dar am crezut că e presă locală, sunt răspunsuri pe care le-am tot dat la Bucureşti. Eu monitorizez activitatea fiecăruia dintre colegii mei din guvern. In momentul in care o să simt nevoia sau am simţit nevoia să ii impulsionez in activitatea lor, am făcut-o. Cand acest lucru nu va fi de ajuns – aşa cum am făcut şi pană acum, am avut discuţii cu cei care susţin acest guvern politic, coaliţia guvernamentală – lucrurile vor fi discutate cat se poate de transparent şi de direct, aşă cum v-am şi spus. Reporter: /…/ săptămana viitoare /…/ cu domnul preşedinte Dragnea /…/? Sorin Grindeanu: Eu mă intalnesc foarte des cu domnul preşedinte Dragnea, vorbesc des, nu e nici un fel de problemă să discutăm orice fel de subiect. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Eu am mai spus lucrul ăsta. Inainte de a obliga pe cineva să facă o acţiune de acest tip in cazul nostru, statul trebuie să facă altceva, să se asigure că are necesarul de vaccinuri. Inainte de a obliga părinţii sau de a-i amenda pe părinţi, de exemplu, dacă ar fi obligatoriu a-i amenda că nu şi-au vaccinat copiii, tu trebuie să asiguri vaccinuri. Noi suntem un stat, la momentul ăsta, in care nu prea avem inceputul, şi atunci lucrul acesta trebuie rezolvat in primul rand, trebuie aşezat cadrul, să-l facem predictibil, să ştim din timp ce ai de făcut şi, după aceea, de discutat. Dar aici vreau să vă spun o chestiune extrem de importantă, /…/, fiecare dintre noi preţuim libertatea, libertatea de a alege, de aceea trăim intr-o ţară democrată. Reporter: Aveţi copii. I-aţi vaccinat? Sorin Grindeanu: I-am vaccinat. Nu m-a obligat nimeni să-i vaccinez, dar eu consider că am făcut foarte bine că i-am vaccinat. Libertatea mea este deplină atata timp cat nu atinge libertatea dvs. Dacă transpunem lucrul ăsta in ceea ce am discutat pană acum, libertatea pe care o ai de a nu-ţi vaccina copilul, să spunem, poate să aducă atingere libertății mele, dacă duce la o epidemie care imbolnăveşte pe toată lumea din clasă, de exemplu. Sunt lucruri pe care ar trebui să le avem in vedere. Reporter: Cand vor incepe să funcţioneze cele două organisme pe care le-aţi infiinţat ieri /…/? Sorin Grindeanu: Unul dintre ele cred că a şi inceput, celălalt – in cel mai scurt timp. De altfel, m-au anunţat cei de la DSP de aici că, luni, le vor veni toate vaccinurile pe care le aveau pe minus pană zilele trecute şi atunci, zicem, această situaţie, de urgenţă pe moment, a fost rezolvată. Problema e că s-a acţionat şi se acţionează pompieristic, apare cate un focar, te duci şi incerci să-l stingi. De aceea e nevoie de acest cadru, care să facă sistemul predictibil. Reporter: Ieri, preşedintele Liviu Dragnea a avut o schimbare de discurs şi a spus că ar fi de acord acum cu obligativitatea vaccinării, dacă acest lucru se va impune. Care este poziţia dvs.? Sorin Grindeanu: Am spus şi am răspuns mai inainte. Prima oară trebuie să facem următorul lucru: să asigurăm necesarul. In al doilea rand, după ce facem aceste lucruri, trebuie să avem in vedere celelalte aspecte, cele care ţin de libertăţi, de ceea ce vă explicam mai devreme. Dar pană nu rezolvăm tot acest cadru /…/ de obligativitate, iar in acest moment nu este rezolvat cadrul. Reporter: Dacă /…/? Sorin Grindeanu: Aşteptăm. Acreditările au fost trimise, in trei luni s-au trimis către autoritatea de audit toate documentaţiile pentru toate autorităţile de management, astfel incat să fie acreditate acum; repet, pentru toate organismele. S-a lucrat foarte mult, le mulţumesc. In trei luni de zile s-au făcut lucruri pe care trebuiau să le facă alţii in caţiva ani. Am avut discuţii cu cei de la autoritatea de audit, aşteptăm să ne dea ok-ul, astfel incat să se poată porni. Revenind, pentru a stopa aceste focare in acest moment s-ar putea să fie nevoie să avem o formă prin care să obligăm, pentru că altfel, lucrurile se extind. Să ştiţi că statistic, in acest moment, in zona rurală, in Romania se stă cu vaccinarea, ca procent, mult mai bine decat in zona urbană. Noi ar trebui să fim, ca ţară membră a UE /…/, undeva la 95%. Suntem pe la 60%. Şi cauza – in zona rurală lumea merge, işi duce copiii la vaccin – aici, in zona urbană, probabil, fiind prea multă informaţie despre medicină alternativă, de accea s-a ajuns la situaţia asta. Reporter: Nu este şi o problemă care ţine de medicii de familie din mediul urban? Sorin Grindeanu: Ei sunt la capătul acestui lanţ. Peste tot – şi urban, şi rural. Medicii de familie sunt cei care sunt la capăt, aşa cum am spus, şi cei care trebuie să administreze finalul şi anume, vaccinul. Există in acest moment propuneri şi s-au luat măsuri concrete şi s-a şi discutat aici de impulsionarea activităţii medicilor de familie, inclusiv prin ceea ce inseamnă decontările la Casa Judeţeană sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Sunt foarte importanţi in acest lanţ. Şi eu o să primesc in zilele următoare de la danşii, inclusiv de la cei de aici, in care am foarte mare incredere – şi aşa am primit – propuneri astfel incat să mai umblăm la acest cadru legislativ. Reporter: Dle prim ministru, aţi primit o explicaţie pentru care in regiunea de vest sunt atat de multe cazuri, inclusiv decese, din cauza rujeolei, comparativ cu celelalte zone ale ţării? Este procentul de vaccinare mai mic decat in alte zone din ţară, in zona de vest? Sorin Grindeanu: Ceea ce pot să vă spun acum este că adunat, Timiş, Caraş, Arad, cazurile de rujeolă din cele trei judeţe sunt, ca număr, aproape jumătate din numărul la nivel naţional, adică aproape jumătate din cazurile naţionale sunt in Banat. Cauzele sunt diverse şi am stat două ore aici şi unele dintre ele le-am aflat, altele, nu. Pe mine mă interesează in acest moment să incercăm să stingem acest focar, care nu se va stinge peste noapte. Pentru că vorbim de epidemie.

