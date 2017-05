Vizita premierului Sorin Grindeanu în Israel

Galerie foto Intrevedere tete-a-tete a celor doi prim-miniștri Primirea de către președintele Statului Israel, Reuven Rivlin *** Alocuțiunea susținută de premierul Sorin Grindeanu la Muzeul Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului, – Yad Vashem [Check against delivery] Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni, Sunt foarte impresionat de ceea ce tocmai am văzut. Yad Vashem este un depozitar al memoriei colective, adunand in interiorul său atat de multă durere și disperare. Vizita aici este o experiență dificilă dar necesară deoarece comemorarea insăși este o provocare pentru spirit, ne ajută să ințelegem trecutul pentru a educa tinerele generații astfel incat aceste orori să nu se mai intample vreodată. Orașul in care am trăit cea mai mare parte a vieții, Timișoara, oraș simbol al Romaniei, este orașul in care am invățat prima oară despre toleranță și solidaritate și dialog intre culturi. In Timișoara, suntem norocoși să avem o solidă comunitate evreiască cu multe personalități remarcabile care și-au lăsat amprenta asupra culturii europene. Doamnelor și domnilor, In Romania comunistă, era imposibil să vorbești despre Holocaust. Generația mea a avut șansa de-a contribui la decizia politică de a aduce aceste pagini de istorie din nou in fața publicului, recunoscand greșelile și tragediile din trecut și imbunătățind educația. Promisiunea mea este că Romania va fi intotdeauna in prima linie a combaterii antisemitismului, xenofobiei, intoleranței și discriminării. Voi vorbi acum in limba maternă pentru prietenii mei romani. Suntem aici ca să omagiem victimele Holocaustului, pe supraviețuitori și pe cei care au jucat un rol important salvand vieți. Preocuparea noastră pentru memoria Holocaustului trebuie să se reflecte și in modul in care ii respectăm pe cei care au suferit și care mai sunt astăzi alături de noi, in țară sau in străinătate. După cum se știe, Parlamentul Romaniei a adoptat anul trecut mai multe amendamente la Legea de restituire a proprietăților confiscate abuziv de regimurile totalitare, stabilind că supraviețuitorii Holocaustului au prioritate in soluționarea cererilor. De asemenea, Guvernul Romaniei și Consiliul General al Capitalei susțin inființarea unui muzeu de istorie a evreilor și al Holocaustului in Romania, fiind deja atribuită o clădire in acest sens, in centrul vechi al Bucureștiului. Sunt onorat să fac parte din Consiliul Consultativ al acestui proiect. Inființarea muzeului va fi coordonată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania, Elie Wiesel. Mai mult, in luna martie, Romania a dus la bun sfarșit un mandat de un an la președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului; Romania a contribuit direct și semnificativ la adoptarea unei definiții de lucru a antisemitismului in cadrul Alianței, ca semn al marelui angajament politic in combaterea antisemitismului. Aș mai dori să amintesc un element care mi se pare foarte important de evocat in acest loc memorial: lumea intreagă l-a pierdut anul trecut pe marele scriitor născut in Romania la Sighetu Marmației, Elie Wiesel. Acest supraviețuitor al Holocaustului continuă să reprezinte, pentru noi toți, un exemplu de umanitate și un model de apărător consecvent al drepturilor omului. Și pentru că ne amintim trecutul, suntem in zilele noastre perfect conștienți de vremurile tulburi pe care le trăim, unde antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură dăinuie. Este esențial să spunem tineretului secolului 21 adevărul despre această perioadă neagră din istoria omenirii, despre rădăcinile urii, discriminării și intoleranței care au dus la tragedia Holocaustului, astfel incat tinerii să nu-și piardă curajul de a preveni și de a combate astfel de acte in viitor. Actele de curaj și responsabilitate pot face diferența intre viață și moarte. Angajamentul nostru, al națiunilor lumii, trebuie să fie acela de a ne aminti de victimele care au pierit, de a respecta supraviețuitorii și de a educa noile generații in spiritul respectului pentru valorile umane, respectului pentru diversitate și incluziune. Vă mulțumesc! *** COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Grindeanu, vizită oficială in Israel Prim-ministrul Sorin Grindeanu se va afla maine, 4 mai, intr-o vizita oficială in Israel, la Ierusalim, unde va avea o intalnire tete-a-tete cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu. Intalnirea va fi urmată de un dejun oficial oferit de premierul Statului Israel, la care vor participa toți membrii delegației: ministrul Economiei, Mihai Tudose, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc, președinte Grupului parlamentar de prietenie romano-israelian, Gabriel Vlase. Șeful Executivului roman și prim-ministrul israelian vor susține declarații comune de presă și vor participa la semnarea a două documente bilaterale: o declarație de intenție privind reducerea tarifelor internaționale de roaming intre Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din Romania și Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel și o declarație de cooperare intre Ministerul Economiei din Romania și Ministerul Economiei și Industriei din Israel. Cea de-a doua declarație comună vizează cooperarea in domenii precum transportul de energie electrică și gaze naturale, cercetare, dezvoltăre și inovare, tehnologii inalte și investiții. Premierul Grindeanu va fi primit, de asemenea, de președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, și va avea o intrevedere cu Avigdor Lieberman, ministrul israelian al apărării. – Această vizită va fi un bun prilej pentru evaluarea relației bilaterale, avand in vedere că ne propunem dezvoltarea dialogului politic dintre Romania și Israel și parcurgerea unei noi etape, spre o dimensiune strategică a relației romano-israeliene, cu valorificarea domeniului economic- , consideră prim-ministrul Romaniei. Programul premierul Sorin Grindeanu in Israel include vizitarea Muzeului Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului – Yad Vashem, o intalnire cu reprezentanții israelienilor originari din Romania, precum și intrevederi cu Theophilos al III-lea, Patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului și cu arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Romane la Locurile Sfinte. Prim-ministrul Sorin Grindeanu se va intalni și cu Colette Avital, Secretarul General al World Jewish Restitution Organization.

