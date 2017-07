Vizita premierului Mihai Tudose la Primăria Generală a Capitalei

Galerie foto [Check against delivery] Gabriela Firea: Bună ziua! Mulțumesc foarte mult domnului prim-ministru Mihai Tudose pentru vizita la Primăria Generală a Capitalei şi pentru interesul manifestat față de problemele bucureștenilor. Această intalnire a fost de bun augur. Am trecut in revistă cele mai importante proiecte pe care Primăria Generală a Capitalei trebuie să le implementeze cu sprijin guvernamental. Și dați-mi voie să subliniez cateva dintre acestea. Am discutat cu domnul prim-ministru despre faptul că Primăria Generală a Capitalei și-a manifestat intenția, chiar printr-o hotărare de Consiliu General, de a achiziționa la valoarea nominală pachetul de acțiuni deținut de statul roman, prin Ministerul Energiei, de la ELCEN. Domnul prim-ministru și-a manifestat in continuarea interesul ca intr-o ședință viitoare de guvern să se ia această hotărare. Bineințeles, vom discuta toți termenii legali și contractuali. In ceea ce privește aplicarea prevederilor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, un document strategic al Capitalei Romaniei, realizat sub egida BERD, există măsuri care sunt asumate la nivel guvernamental, altele la nivel de municipiu și altele la nivelul județului Ilfov. In ceea ce privește colaborarea pentru măsurile care să rezolve problema traficului, am căzut de comun acord să existe un grup de lucru permanent care să urmărească implementarea tuturor acestor măsuri. Concret, am discutat, de exemplu, despre faptul ca in perioada următoare, potrivit prevederilor legale, Ministerul Transporturilor să inceapă deja procedurile pentru a demara lucrările astfel incat să existe acces pe Centură și către Berceni și Popești, așa cum s-a inceput deja către Domnești. Am discutat de asemenea despre implementarea intr-un timp cat mai scurt a tichetului unic RATB – Metrorex. De asemenea, am discutat despre Autoritatea Metropolitană de Transport, care, așa cum prevede și legislația europeană, trebuie să fie in subordinea municipiului. L-am rugat pe domnul prim-ministru, și a fost extrem de deschis, să ne acorde sprijin astfel incat Comisia Tehnică de pe langă Ministerul Culturii să nu mai blocheze avizele care sunt solicitate de către municipiu, de către Primăria Generală și primăriile de sector, așa cum s-a intamplat pană acum. Am găsit toată deschiderea la domnul prim-ministru și sunt convinsă că in perioada următoare vom avea și alte intalniri, pentru a urmări cele stabilite astăzi. Ii dau cuvantul domnului prim-ministru, Mihai Tudose. Mihai Tudose: Sărut-mana! Mulțumesc. Bună ziua, incă o dată! Noi am promis și ne-am angajat că vom guverna pentru oameni. In București trăiesc intre 10 și 15% din populația Romaniei, deci o mulțime de romani. Am venit astăzi aici și nu am acceptat, chiar dacă am fost un pic răutăcios, vizita doamnei primar general și a primarilor, domnia sa s-a oferit să vină la Guvern, am spus că venim noi aici, eu cu o parte din colegi, tocmai pentru a transmite acest mesaj că Guvernul este aproape de Primăria Capitalei, de primarii de sector. Noi guvernăm pentru oameni, iar oamenii din București, din sectoare, și-au ales reprezentanții, și noi am venit să vedem in ceea ce privește Guvernul ce putem face pentru București. A spus doamna primar o paletă largă de probleme, au fost chiar mai multe, aproape două ore in care credeți-mă că nu a tăcut niciunul dintre cei șapte edili, ba chiar și City-managerul a avut cateva propuneri și idei foarte bune. Ceea ce este important este că am stabilit un mod de lucru, și in general și pe domenii, responsabili de fișe de proiect, intalniri cel puțin lunare la nivel de primar general, prim-ministru, de asemenea, și cu primarii de sector, atunci cand este nevoie, cu termene clare și cu responsabilități, repet, și intre principalele trei probleme foarte, foarte, mediatizate, ELCEN-ul, metroul și Centura, așa cum v-a spus doamna primar general, ELCEN-ul incercăm să finalizăm cat mai curand, ca in iarnă bucureștenii să nu mai aibă probleme din acest punct de vedere. Discuția pe metrou iși va găsi rezolvarea, facem o analiză să vedem in ce măsură este fezabilă această trecere a metroului la Primăria Capitalei, dar in mod cert va trebui ca activitatea metroului, indiferent unde rămane, să fie coordonată de către Primăria Generală a Capitalei, inclusiv cu acele bilete valabile pe orice, să fie integrată in sistemul de transport public din București. Cu Centura este un pic mai complicat, dar și acolo am picat de acord că vom face o analiză, cei de la Ministerul Transporturilor, de la CNI, vor face o analiză impreună cu specialiștii de la Capitală, să vedem cum e mai bine, fiindcă nu este important cine o are, important este să o avem cu toții, să fie, evident in colaborare cu primăria, adică tot ce inseamnă descărcări de pe Centură către București trebuie făcute in colaborare cu Primăria Generală a Capitalei și cu colegii de la sector. Cam atat pe scurt, restul, mai puține vorbe, și suntem bucuroși sau vom fi bucuroși să vă oferim și rezultate in cel mai scurt timp. Gabriela Firea: Dacă se poate, acum, două, trei, intrebări pentru fiecare, deoarece domnul prim-ministru trebuie să ajungă la o altă intalnire. Vă rog! Reporter:Am două intrebări pentru domnul prim-ministru. Prima, dacă confirmați eventualele neințelegeri pe programul, pe noul program de guvernare, cu Liviu Dragnea. Mihai Tudose: Imi pare rău să vă dezamăgesc, nu, nu sunt neințelegeri. Reporter: Iar a doua, dacă aveți in vedere inlocuirea șefului ANAF, pentru incasările slabe la bugetul de stat. Mihai Tudose: Avem in vedere inlocuirea tuturor celor care nu iși fac treaba, dar nu avem nimic astăzi cu ANAF-ul, avem o intalnire programată cu el astăzi, este chemat să vedem despre ce este vorba in ograda domniei sale și să vedem in ce măsură putem implementa cat mai repede acel punct din programul de guvernare cu splitarea TVA-ului. Reporter: Vă rugăm să ne spuneți, doamna primar general, care este situația privind Autostrada A3, care va da in Petricani, se vor termina și cei 3 km, insă această autostradă va da in Șoseaua Petricani, care oricum, traficul este foarte intens, este sufocată. Aveți de gand să faceți un pasaj la Doamna Ghica sau există planuri pentru lărgirea Străzii Fabrica de Glucoză? Care ar fi soluțiile? Gabriela Firea: In ceea ce privește congestia traficului in zona de nord a Capitalei, am introdus in bugetul de investiții pe anul acesta sume consistente atat pentru supralărgirile de care pomeneați – Fabrica de Glucoză și Șoseaua Petricani – și, in cel mai scurt timp, vor fi urcate in sistemul electronic de achiziții aceste licitații. Dorim foarte mult să ajungem și la semnarea acestor contracte și la semnarea ordinelor de incepere a lucrărilor. Bineințeles, dacă nu vor fi contestații foarte multe, care vor ingreuna acest proces. Dar, da, răspunsul este da, sunt priorități noastre și cele exprimate de dumneavoastră. Ne-am dori pentru această zonă, și l-am rugat pe domnul prim-ministru, profit de intrebarea dumneavoastră, ca la nivelul Ministerului Transporturilor, CFR Marfă, CFR Călători, să se ia cateva măsuri pentru imbunătățirea programului și a calendarului mersului trenurilor, in special a celor marfare, astfel incat dimineața, cand se intră masiv in Capitală, și seara, cand se pleacă din Capitală către județul Ilfov, să nu se mai intample, așa cum este acum situația, ca la bariera de la Petricani și la bariera de la Andronache să se stea chiar și o oră in așteptare, deoarece trec de multe ori și cate trei marfare. Am găsit deschidere totală la domnul prim-ministru și mi se pare o măsură de bun simț administrativ, pană la urmă. Nicio capitală europeană nu este tranzitată in timpul zilei, mai ales la orele de varf, dimineața și seara, de marfare. Mihai Tudose: Reglarea traficului feroviar in funcție de traficul urban, ca o soluție temporară, pană la soluția definitivă de pasaj supra, subteran, găsită o soluție, că, totuși, suntem o capitală europeană, nu trece trenul prin mijlocul ei. Gabriela Firea: Vă mulțumim. Mai sunt intrebări? Vă rog. Mihai Tudose: Vă mulțumim frumos! Reporter: Vreau să il intreb pe domnul premier care este universul de timp in care va fi acționată o nouă aeronavă prezidențială și in ce condiții? Mihai Tudose: Nu am luat o decizie despre achiziționarea unei aeronave prezidențiale. Dacă va fi, nu va fi numai pentru președinte, va fi și pentru guvern, și pentru delegații parlamentare, va fi aeronava oficială a Romaniei, nu a cuiva. Vom analiza in ce măsură ne putem permite, eu imi doresc să o avem, să aibă Romania o aeronavă pe care să scrie Romania, dar cum va fi ea achiziționată, cand va fi achiziționată este o altă intrebare, la care i-am rugat pe cei de la Ministerul Transporturilor să găsească un răspuns sau să ne ofere niște variante. Mulțumim frumos. Gabriela Firea: Ultima intrebare. Reporter: Ați confirmat că astăzi va fi o intalnire la guvern, veți fi și dumneavoastră prezent? Mihai Tudose: Păi, v-am spus că eu l-am chemat, cred că măcar din politețe trebuie să fiu și eu, dacă eu l-am chemat. Gabriela Firea: Vă mulțumesc. O zi bună!

