Vizita premierului Mihai Tudose la Chișinău

Galerie foto Intrevedere tete-a-tete cu Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova Conferință de presă comună susținută de premierul Romaniei, Mihai Tudose, și premierul Republicii Moldova, Pavel Filip Pavel Filip: Reprezentanți ai instituţiilor media, doamnelor şi domnilor, imi face o deosebită plăcere să vă salut azi, aici, la Chişinău, şi să vă mulţumesc pentru faptul că aţi decis să faceţi această vizită de lucru la Chişinău, in mai puţin o lună de cand v-aţi asumat responsabilitatea pentru a conduce Guvernul de la Bucureşti, puţin după vizita pe care aţi efectuat-o la Bruxelles. Acest lucru, dragi prieteni, vorbeşte şi despre atitudinea pe care o are Romania faţă de Republica Moldova, acest lucru vorbeşte şi despre relaţia specială, pe care o are Republica Moldova cu Romania, pentru că nu este o simplă relaţie bilaterală intre două state, nu este o simplă relaţie intre două state vecine, dar este o relaţie mult mai profundă, o relaţie de suflet pană la urmă, pentru că vorbim aceeaşi limbă, pentru că avem aceeaşi cultură, pentru că avem aceeaşi istorie. Deşi este prima noastră intalnire, in calitate de prim-miniştri, pentru că nu ne vedem pentru prima dată cu domnul Tudose, am reuşit să depăşim, zic eu, acest cadru protocolar şi să avem un dialog foarte deschis, sincer şi prietenos. Eu sper că această relaţie va cunoaşte o apropiere şi mai mare după această vizită. Ţin să menţionez in acest sens că avem foarte multe proiecte comune, pe care ne dorim să le continuăm impreună. In acest context, aş vrea să mulţumesc, domnule prim-ministru Mihai Tudose, pentru sprijinul pe care Romania il acordă Republicii Moldova permanent pe diverse dimensiuni. Acest sprijin este extrem de important pentru noi. In pofida unor declaraţii tari, care se mai fac de unii oficiali de la Chişinău, Republica Moldova ştie care ii sunt adevăraţii prieteni şi ştie care este adevăratul ei drum. Acest drum este spre Europa şi spre valorile care definesc spaţiul Uniunii Europene. Vorbeam cu domnul prim-ministru că dincolo de culoarea politică a guvernelor care sunt la Bucureşti, atitudinea faţă de Republica Moldova nu s-a schimbat niciodată. De aceea, iată, această atitudine transpartinică ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie preluată şi de către unele formaţiuni politice şi lideri politici de aici, de la Chişinău. Mă bucur că subiectele, cum ar fi: continuarea proiectelor, dar şi parcursul nostru european şi care le-am avut impreună cu domnul prim-ministru şi cu delegaţia Guvernului Romaniei şi au găsit inţelegerea necesară. Astfel, am confirmat interesul nostru comun de a extinde şi de a aprofunda cooperarea bilaterală in domeniul comercial economic şi apropo, vreau să vă spun incă o dată că Romania este principalul partener comercial economic pentru Republica Moldova. Ne bucurăm că tot mai multe produse moldoveneşti se regăsesc in piaţa Romaniei şi ne bucurăm că tot mai multe investiţii romaneşti se regăsesc aici in Republica Moldova. Şi aici am reiterat interesul nostru de a continua investiţiile romaneşti in Moldova, am vorbit despre programul de privatizare pe care il avem aici la Chişinău şi am invitat, incă o dată, companiile romaneşti să facă investiţii in Republica Moldova. Am vorbit şi despre un proiect strategic pentru noi, cum este construcţia gazoductului Iaşi Ungheni Chişinău – este vorba de independenţa şi securitatea, mai bine zis, securitatea energetică a Republicii Moldova şi din acest punct de vedere, am convenit că ne vom mişca foarte repede cu acest proiect. Proiectul tehnic va fi gata in cateva săptămani şi sperăm, cat mai repede, desigur că noi ne-am propus pană la sfarşitul anului 2018, dar luand in consideraţie că lucrurile, uneori, merg mai repede, dar uneori mai intarzie, sperăm totuşi, pană la sfarşitul anului 2018, să avem deja funcţional acest gazoduct. De asemenea, la capitolul energetic am vorbit şi despre interconexiunile pe energie electrică. Noi am convenit că oricum vom avea o conexiune, cel puţin pentru inceput, cu Romania, este vorba de conexiunea pe segmentul Isaccea – Vulcăneşti – Chişinău, astfel incat colegii vor discuta şi celelelalte noţiuni tehnice pentru a avansa in acest sens şi pe acest proiect. De asemenea, am ţinut să mulţumesc foarte mult colegilor noştri din Romania pentru toate proiectele care au fost in derulare pană acum şi continuă să fie. Vorbesc şi despre imprumutul nerambursabil de 100 de milioane. Din acest imprumut, cunoașteți proiectele precum ar fi reconstrucția și reparația grădinițelor, donarea de microbuze, autobuze școlare care sunt foarte importante pentru noi, in contextul reformei din educație și optimizarea școlilor și, astăzi, iar, vom participa la un eveniment frumos cu donarea a 96 de autobuze din partea Bucureștiului și care vor duce elevii spre școală. De asemenea, am scos in evidență și mi-am adus toată gratitudinea pentru implementarea serviciului medical de urgență SMURD, pentru reabilitarea Institutului Mamei și Copilului, pentru renovarea Muzeului de Artă din Chișinău, dar și oferirea anuală a burselor pentru 5.000-5.500 de tineri din Republica Moldova și desigur că este foarte important și am mulțumit și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Vorbesc aici despre construcția Podului de la Ungheni. In concluzie, am avut o intalnire, ca de obicei, foarte bună, iar lucrul poate cel mai important al acestei intrevederi este că a fost reconfirmată continuitatea angajamentelor politice ale țărilor noastre și determinarea de a ne mișca inainte și de a pune in aplicare proiectele noastre comune. Vă mulțumesc pentru atenție! Mihai Tudose: Mulțumesc, domnule ministru! Stimați colegi din presă, am declarat la inceputul mandatului că prima mea vizită ca și premier intr-o țară, la Bruxelles am fost la o instituție, va fi in Moldova, ca o declarație publică despre atașamentul Guvernului față de Moldova, față de Guvernul condus de domnul Filip, față de eforturile extraordinare care au fost făcute de către Moldova și de către cetățenii moldoveni. In ultimii ani, cifrele arată simțitor mai bine decat acum doi ani. Reformele au fost rele, ca orice reformă, dar incep să aducă roade in nivelul de trai, in stabilitate, in funcționarea unor instituții. Romania ințelege să fie aproape și să susțină in continuare Guvernul, cum domnul prim-ministru a menționat mai devreme despre grădinițe, spitale, despre obiectivele din zona culturii, despre obiectivele din zona siguranței cetățeanului pe proiectul SMURD1 și SMURD 2, despre microbuze. Ceea ce face Guvernul din Moldova și tot ceea ce Guvernul de la Bucureşti incearcă să vina in spijinul Moldovei are ca ridicarea nivelului de trai al cetăţeanului. Și in Romania există acest deziderat, la fel ca in Moldova. Privind celelalte subiecte, colegul şi prietenul meu le-a enumerat pe toate. Microbuzele de afară, nu sunt nişte microbuze, ci un gest sau un ajutor pentru accesul la educaţie a unor copii, care, sperăm, că, după ce vor folosi aceste microbuze, se vor inscrie, miile de tineri din Moldova pentru a studia la Bucureşti. Am stabilit, de asemenea, cu domnul prim-ministru, o şedinţă comună de guvern, in toamnă, la Chişinău, şi pană atunci vor fi intalniri lunare la nivel de echipe de miniştri pentru a impulsiona proiectele comune. Rămanem in continuare un avocat al Moldovei pe plan internaţional. Nu ştiu dacă ştiţi, dar la Chişinău sunt patru inalţi oficiali europeni care sunt romani, unii foşti miniştri, care, sunt avocaţii buni ai intereselor Moldovei, şi le mulţumesc şi eu pe această cale, chiar mă uit la unul dintre domniile lor, il văd mai prin spate pe ministru Funeriu. Este un efort comun, dar este nevoie de continuitate si stabilitate, altfel, toate eforturile făcute de către Guvernul din Moldova şi de către Guvernul din Bucureşti pentru a sprijini parcurgerea cat mai repede a drumului către Uniunea Europeană, pe care este inscris Moldova, ar fi fost in zadar. Cum v-a spus domnul prim-ministru, suntem total angajaţi in efortul comun cu Moldova. Reporter: Bună ziua, o să am cate o intrebare pentru fiecare premier. Pentru premierul Romaniei – Domnule Mihai Tudose, cum credeţi că vizita pe care dumneavoastră o faceţi la Chişinău, in acest moment, va contribui la menţinerea acestui parcurs european al Republicii Moldova, in contextul tensiunilor, cel puţin din ultimele 48 de ore, de la Chişinău, şi a avertismentelor foarte severe ale Comisiei Europene? Şi, dacă imi permiteţi, şi pentru domnul prim-ministru al Republicii Moldova, v-aş intreba invers – Ce aşteptaţi dumneavoastră de la Romania, in acest context, momentul in care vă confruntaţi practic cu un avertisment de sistare a asistenţei financiare de la Bruxelles, şi in ce măsură guvernul dumneavoastră credeţi că intampină obstacole in deschiderea Biroului NATO de la Chişinău? Mulţumesc! Mihai Tudose: In primul rand, schimbarea acestui sistem este un drept al parlamentului, este schimbarea unui sistem democratic cu alt sistem democratic – sunt multe ţări in lume care au acest sistem electiv, deci nu este nimic ieşit din comun. Ceea ce este ieşit din comun, şi v-o spun sincer că şi Romania a trecut prin aşa ceva: distorsionarea realităţii de cei neprieteni, care au ajuns cu mesajul la Bruxelles intors complet. Eu am incredere că instituţiile democratice din Moldova funcţionează şi, la intrebarea dumneavoastră ce facem noi ca să ajutăm Moldova, exact acest lucru, spunem acest lucru: Romania şi-a modificat şi ea de cateva ori sistemul de alegeri – ştiţi bine, cu acel vot uninominal…; Am trecut prin aceleaşi experiențe. Apoi, lucrurile s-au liniştit cand s-au convins că ceea ce am făcut nu a ieşit din zona democratică. Vom spune şi am inceput să spunem deja despre ce se intamplă. Poate aici ştiţi, toată lumea invaţă din propriile greşeli, din păcate, in loc să inveţe din ale altora. Guvernul de la Chişinău va trebui de acum să fie mai atent să explice de ce şi cum se intamplă aceste lucruri. Pavel Filip: Eu aş incepe cu oficiul NATO. Vreau să vă spun că noi nu avem nici o dificultate aici, la Chişinău, cu deschiderea oficiului de legătură NATO. Am spus acest lucru in nenumărate randuri, de fapt, şi atunci cand am fost la Cartierul General al Alianţei Nord-Atlantice, că neutralitatea Republicii Moldova nu inseamnă şi izolarea acestei ţări. Noi ne dorim şi vă asigur că vom avea şi in continuare o colaborare bună cu Alianţa Nord-Atlantică. Cat ţine nemijlocit tehnic de deschiderea acestui oficiu, Republica Moldova şi-a indeplinit absolut toate obligaţiile, am acordat acest oficiu. Acum sunt doar nişte chestiuni tehnice, de finalizare a reparaţiei in acest oficiu şi a fost făcută o declaraţie şi de către oficialii de la NATO că, de fapt, nu există nici un impediment şi nici o barieră in deschiderea acestui oficiu, decat doar nişte chestiuni tehnice. Și noi sperăm că, pană in luna august, acestea vor fi epuizate şi vom avea un oficiu de legătură NATO aici, la Chişinău. In ceea ce privește cele intamplate in ultimele 48 de ore, aprobarea sau modificarea sistemului electoral de aici, de la Chişinău, şi unele declaraţii de la Bruxelles: in primul rand, vreau să vă atrag atenţia că aceste declaraţii au fost făcute de către o familie politică, nu de către oficialii de la Bruxelles. Cu părere de rău, s-a reuşit a fi exportată această polemică politică intre formaţiunile politice de la Chişinău pe platforma Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere – şi subscriu la cele spuse de prim-ministrul Mihai Tudose: nu contează ce sistem electoral este, ci e foarte important ca acest sistem electoral să nu incalce normele democratice şi să nu permită abuzuri, atunci cand au loc alegerile sau campania electorală. Iată, aceste lucruri eu vă asigur cu certitudine că vor fi respectate aici, in Republica Moldova. Reporter: Am o intrebare pentru ambii premieri: dacă aţi discutat şi dacă, eventual, aţi şi găsit o soluţie pentru cetăţenii moldoveni care au cetăţenie romană şi care şi-au dobandit această cetăţenie in perioada in care erau minori, iar acum nu-şi mai pot perfecta paşapoartele romaneşti, dacă aveţi o soluţie pentru această problemă? Şi, pentru domnul premier Tudose, o intrebare de la colegii noştri: dacă nu credeţi că aţi incălcat Codul de conduită al executivului, aprobat recent, atunci cand aţi participat la inaugurarea hotelului de la Mamaia, dat fiind faptul că acest document vă interzice să vă folosiţi de numele şi imaginea dumneavoastră in promovarea unor activităţi comerciale. Vă mulţumesc! Mihai Tudose: /…/ Săptămana viitoare, sau cel tarziu două săptămani, miniştrii de interne din Romania şi Moldova vor avea o intalnire de lucru pe mai multe teme, incepand cu punctele de trecere a frontierei /…/. Și subiectul pe care l-aţi pomenit este foarte important, il avem şi noi in agendă. Trebuie găsită o soluţie să rezolvăm problema. La al doilea subiect, iertaţi-mă, incerc să fiu diplomat in răspuns. Evenimentul la care faceţi referire, şi care nu ştiu de ce este subiect la Chişinău, a fost o intalnire cu operatorii in turism care s-a desfăşurat intr-un hotel, că de asta sunt operatori in turism. Restul, puteţi specula cat vreţi! Pavel Filip: Domnul prim-ministru Tudose a răspuns şi in locul meu la intrebarea dumneavoastră. Mihai Tudose: Că impreună am stabilit /…/ adică. Reporter: O primă intrebare către domnul prim-ministru Filip. Vrem să avem un răspuns explicit dacă relaţia dintre statele noastre se va menţine la aceiaşi parametri de colaborare, odată cu numirea noului executiv la Bucureşti. Și intrebarea către domnul Tudose: cum apreciaţi dumneavoastră reforma guvernului de la Chişinău şi, devreme ce s-a pomenit de sistemul electoral, in opinia dumneavoastră credeţi că Republica Moldova are nevoie de reforma sistemului electoral? Pavel Filip: Eu, pare-mi-se am spus şi in declaraţiile iniţiale că, dincolo de culoarea politică a guvernelor de la Bucureşti, am observat in ultimul timp…; Apropo, eu, in mandatul meu de prim-ministru, mă intalnesc acum cu al treilea prim-ministru din Romania şi, după cum vedeţi, relaţiile noastre nu s-au schimbat, ba, de fiecare dată, au devenit mai bune şi mai bune. Și, iată, vă spuneam că această atitudine pe care o are Romania față de Republica Moldova – și că nu-și schimbă atitudinea in funcție de culoarea politică a guvernelor – ar trebui să fie preluată și de către multe partide politice și politicieni de la Chișinău. Pentru că, din păcate, la noi unii politicieni fac declarații in contradictoriu. Eu am certitudinea că relațiile noastre vor rămane bune și in continuare, pentru că este foarte important fundamentul pe care au fost clădite pană acum aceste relații. Or, fundamentul acestor relații: să nu uităm că pornim de la aceeași limbă, aceeași cultură, aceeași istorie, ele nu pot fi rele niciodată. Mihai Tudose: Poporul din Republica Moldova decide, prin reprezentanții săi din parlament, ce sistem de vot și electiv este mai potrivit sau necesar, intr-un anumit moment. Nu pot să emit păreri despre politica in acest domeniu a unui stat independent. Doi: indiferent cum sunt aleși cei aleși, indiferent de ce tip de guvern susțin, ceea ce este important, din punctul meu de vedere – și aici ii dau dreptate domnului prim-ministru – este continuitatea in proiect. Atata timp cat este un proces democratic care generează un parlament funcțional, care este in stare să pună un guvern stabil – și vedem că e stabil /…/, Moldova este in continuare orientată către Uniunea Europeană, are un parcurs european, o situație economică și socială stabilă – lucrurile sunt in regulă. Pavel Filip: Vă mulțumim, o zi bună!

