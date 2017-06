Vizita oficială a premierului Sorin Grindeanu în Croația

Galerie foto Premierul Sorin Grindeanu va efectua luni, 12 iunie, o vizită oficială in Croația, in cadrul căreia va avea intrevederi cu președintele Republicii Croația, doamna Kolinda Grabar, prim-ministrul croat, Andrej Plenkovic, și cu președintele Parlamentului, Gordan Jandrokovic. Din delegația romană va face parte și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall. Temele de interes bilateral și european inscrise pe agenda convorbirilor de la Zagreb vor fi abordate inclusiv din perspectiva dezbaterilor despre viitorul Uniunii Europene, atat Romania, cat și Croația susținand necesitatea coeziunii și solidarității in interiorul Uniunii. Subiectul este de interes pentru ambele țări, inclusiv in contextul in care Romania a inceput deja pregătirea primului său mandat la președinția Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, iar Croația va deține acest mandat la un an după Romania, in primul semestru al anului 2020. Cele două țări și-au propus, totodată, să coopereze pentru aderarea lor la Spațiul Schengen, aspecte evidențiate inclusiv cu prilejul convorbirilor pe care premierul Sorin Grindeanu le-a avut in luna martie a.c., la Palatul Victoria, cu Davor Ivo Stier, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe și Europene din Republica Croația. In cursul vizitei pe care delegația romană condusă de premierul Sorin Grindeanu o va efectua in Croația, va fi semnat Acordul privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, precum și un Memorandum de Ințelegere privind cooperarea intre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și Camera Economică a Republicii Croația. *** PROGRAMUL VIZITEI PREMIERULUI SORIN GRINDEANU IN CROAȚIA ***Ora desfășurării evenimentelor este ora locală 10.00 Primirea oficială la sediul Guvernului Republicii Croația * Ceremonia de semnare in Cartea de Aur a Guvernului Republicii Croația (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb) (Oportunități foto/video) 10.15 Intalnire tete-a-tete cu prim-ministrul croat Andrej Plenkovic (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb) (Oportunități foto/video la inceputul intalnirii) 10.35 Convorbiri oficiale la nivelul delegațiilor romană și croată (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb) (Oportunități foto/video la inceputul intalnirii) 11.05 Ceremonia semnării Acordului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate și a Memorandumului de Ințelegere privind cooperarea intre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și Camera Economică a Republicii Croația (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb) (Oportunități foto/video) 11.10 Declarații de presă comune susținute de premierul Sorin Grindeanu și omologul croat, Andrej Plenkovic (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb, traducere consecutivă) (Acces presă, posibilitate transmisiune live) 11.40 Convorbiri cu președintele Parlamentului Republicii Croația, Gordan Jandrokovic (sediul Parlamentului – Piața Sf. Marcu 6) (Oportunități foto/video la inceputul intalnirii) 12.25 Ceremonie de primire la sediul Președinției Republicii Croația (sediul Președinției Republicii Croația – Pantovcak 241) (Oportunități foto/video) 12.30 Convorbiri cu doamna Kolinda Grabar Kitarovic, președintele Republicii Croația (sediul Președinției Republicii Croația – Pantovcak 241) (Oportunități foto/video la inceputul intalnirii) 14.30-14.45 (T.B.C.) Conferință de presă la finalul vizitei pentru mass-media din Romania (sediul Guvernului – Piața Sf. Marcu 1, Zagreb)

Comments

comments