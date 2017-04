Vizita oficială a premierului georgian, Giorgi Kvirikashvili, în România

Galerie foto Declarația Comună a Prim-miniștrilor Romaniei și Georgiei cu ocazia aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și Georgia, domnul Sorin Grindeanu, Prim-ministrul Romaniei, și domnul Giorgi Kvirikashvili, Prim-ministrul Georgiei, au adoptat următoarea Declarație Comună: – Anul acesta Romania și Georgia celebrează 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. In cursul acestor ani, am fost martorii unei dezvoltări constante a relațiilor noastre. Prietenia stransă și dialogul politic substanțial au condus la o colaborare fructuoasă in plan bilateral și multilateral intre țările noastre, incluzand o cooperare activă la nivelul forurilor legislative și al altor instituții. Incepand cu anul 1992, relațiile bilaterale au cunoscut o dezvoltare susținută, prin vizite și contacte la nivel inalt, consultări la nivel de lucru și derularea unor proiecte de interes comun, precum și prin schimburi economice, sociale și culturale. Avand in vedere legăturile stranse existente, subliniem hotărarea noastră de a extinde in continuare relațiile noastre la un nivel calitativ superior, cu obiectivul creșterii frecvenței contactelor la nivelul celor două societăți și consolidării eforturilor comune in direcția promovării păcii, securității și stabilității in regiune, in beneficiul țărilor și popoarelor noastre. Intențiile noastre se fundamentează pe respectul reciproc pentru principiile fundamentale ale dreptului internațional, suveranitatea și integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, precum și pentru democrație, valorile comune și viziunea asupra unei Europe libere, unite și pașnice. Parteneriatul sincer pe care il impărtășim ne incurajează să ne dezvoltăm in continuare relațiile, spre un nivel strategic. Țările noastre sunt parteneri apropiați din punct de vedere istoric și politic. In același timp, Romania și Georgia reprezintă o punte naturală intre Europa și Asia, prin intermediul Mării Negre. Astfel, suntem hotărați și ne considerăm obligați să explorăm intregul potențial de cooperare existent in domeniile transporturilor, energiei și securității, precum și in ceea ce privește schimburile culturale. Avand in vedere importanța Mării Negre pentru creșterea conectivității, ne vom concentra cu prioritate eforturile asupra dezvoltării și multiplicării rutelor energetice și de transport de-a lungul coridorului Marea Neagră – Marea Caspică, precum și in relație cu vecinătatea extinsă. Romania recunoaște aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei, precum și faptul că Acordul de Asociere nu reprezintă scopul final al cooperării sale cu Uniunea Europeană. In acest scop, Romania va continua să ofere Georgiei sprijin politic și practic. Romania apreciază contribuția semnificativă a Georgiei la securitatea euro-atlantică și participarea sa la misiunile și operațiile NATO, in special in Afganistan. In același timp, Romania este decisă să acționeze in direcția consolidării rolului Parteneriatului Estic și să utilizeze cat mai bine politicile, programele și proiectele dezvoltate cu sprijinul UE, in beneficiul partenerilor săi estici, inclusiv al Georgiei. Georgia apreciază sprijinul ferm și constant al Romaniei pentru aspirațiile europene și euro-atlantice ale Georgiei. Din acest punct de vedere, sunt relevante contribuțiile consistente ale Romaniei, inclusiv sprijinul acordat pentru recenta intrare in vigoare a amendamentului la Regulamentul 539/2001 din 28 martie 2017, prin care s-a oferit cetățenilor georgieni posibilitatea de a călători fără vize in spațiul UE. In calitate de partener de incredere al instituțiilor europene și euro-atlantice, Georgia dorește aprofundarea cooperării sale active, cu scopul de a deveni membru cu drepturi depline al acestora. Alături de partenerii noștri, Romania și Georgia sunt decise să dezvolte cooperarea pentru intărirea securității și stabilității euro-atlantice, cu precădere in zona Mării Negre. Succesul celor 25 de ani de cooperare intre Romania și Georgia ne-a inspirat să ne consolidăm eforturile și să contribuim impreună la procesul de asigurare a păcii și stabilității, pentru un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Adoptată in București, la 26 aprilie 2017. Giorgi Kvirikashvili Sorin Grindeanu Prim-ministrul Georgiei Prim-ministrul Romaniei *** Declarații comune de presă susținute de cei doi premieri [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Permiteți-mi să incep prin a adresa un călduros bun venit premierului Kvirikashvili și membrilor delegației georgiene. Am avut astăzi discuții extrem de deschise și productive, aceste discuții vor continua și in după-amiaza acestei zile şi, bineinţeles, şi pe parcursul zilei de maine, prin intalnirile bilaterale deja programate intre membri ai Guvernului Romaniei şi membri din echipa georgiană. Aş dori să subliniez de la inceput că relaţiile politice dintre Romania şi Georgia au fost intotdeauna foarte bune. In plus, anul acesta este un an care are o conotaţie aparte, pentru că, aşa cum ştiţi, pe 23 iunie, aniversăm 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Romania şi Georgia. Astăzi am adoptat impreună cu premierul Kvirikașvili o declaraţie politică. Este vorba despre un document care evidenţiază un spectru larg al cooperării dintre Romania şi Georgia, dar şi dorinţa noastră de a dezvolta această cooperare către un alt nivel strategic. Sunt convins că putem lucra impreună in acest sens, cu eforturi concertate din ambele părţi. Un obiectiv comun este susţinerea investiţiilor şi creşterea volumului schimburilor comerciale dintre ţările noastre. In acest domeniu, există un potenţial enorm, insuficient folosit in acest moment de către cele două state. Am convenit impreună cu domnul prim-ministru să reluăm cat mai rapid activitatea Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică, prin organizarea unei noi sesiuni alături de un forum de afaceri. Pot să vă spun că această comisie interguvernamentală nu a mai avut loc din anul 2002. Astăzi, am convenit ca, in cel mai scurt, timp să reluăm activitatea din acest punct de vedere. Este extrem de important ca firmele romaneşti să ia in considerare oportunităţile create pentru companiile europene in implementarea Acordului de Asociere pe care Georgia il are cu Uniunea Europeană. Am discutat astăzi şi despre proiecte regionale de interes comun in domeniul transporturilor şi energiei, menite să pună in evidenţă importanţa Coridorului Marea Caspică-Marea Neagră. Pot să vă spun că acest guvern pe care il conduc este interesat in cel mai inalt grad de utilizarea oportunităţilor economice pe care le oferă Marea Neagră, ca punte de legătură intre Europa, Asia şi Caucazul de Sud. Un alt domeniu pe care dorim a-l dezvolta in perioada următoare este turismul, mai ales că de curand a fost ridicată obligativitatea vizelor pentru vizitele de scurtă durată in spaţiul comunitar pentru cetăţenii georgieni, o recunoaştere a eforturilor georgiene, pe care le-a susţinut şi Romania şi pentru care il felicit personal pe domnul prim-ministru. Dincolo de aspectele legate de dezvoltarea relaţiilor bilaterale, am reiterat susţinerea fermă a Romaniei pentru aspiraţiile europene şi euroatlantice ale Georgiei şi am incurajat continuarea agendei ambiţioase de reforme la care s-a angajat Georgia. Romania are toată deschiderea de a impărtăşi din experienţa proprie in domeniul integrării europene. De asemenea, Romania va continua să susţină importanţa aprofundării cooperării practice dintre NATO şi parteneri, in special prin acordarea unui sprijin activ din partea alianţei ţărilor aspirante, mai ales că acestea, şi aici este cazul Georgiei, contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De aceea am susţinut şi susţinem o colaborare tot mai stransă a Georgiei cu NATO. Un alt aspect asupra căruia ne-am aplecat astăzi este cel al securităţii la Marea Neagră şi evoluţiile de ultimă oră. Din perspectiva Romaniei, prosperitatea, securitatea şi stabilitatea Georgiei sunt esenţiale pentru securitatea, stabilitatea intregii regiuni a Mării Negre. Am folosit acest prilej pentru a reitera sprijinul constant pe care Romania il oferă pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei. In incheiere, permiteţi-mi să mulţumesc incă odată premierului Kvirikașvili pentru prezenţa sa la Bucureşti şi a intregii delegaţii şi să il asigur că Georgia va continua să reprezinte pentru Romania o ţară prietenă şi parteneră. Vă mulţumesc. Ghiorghi Kvirikașvili: Vă salut. Mă bucur să mă aflu in Romania, o ţară parteneră şi prietenă deosebită a ţării mele. Astăzi am avut prima intalnire cu domnul Grindeanu, dar sunt ferm convins că colaborarea noastră va continua in viitor pentru binele ţărilor noastre şi popoarelor noastre. Noi avem relaţii speciale cu Romania. Pentru mine are o deosebită importanţă vizita de astăzi, deoarece Romania şi Georgia sărbătoresc anul acesta 25 de ani de relaţii diplomatice. De asemenea, vreau să subliniez că relația dintre ţările noastre se bazează pe tradiţii bogate de ortodoxie şi numără secole. Antim Ivireanul reprezintă simbolul de unitate a Romanie şi Georgiei şi este incă o confirmare a rădăcinilor europene ale Georgiei. In cadrul vizitei şi in cadrul relaţiilor diplomatice de 25 de ani, am adoptat o declaraţie comună, unde incă o dată este subliniată pregătirea noastră pentru a extinde colaborarea succesivă deja existentă intre ţările noastre. Georgia şi Romania sunt două ţări de cultură foarte veche care sunt unite geografic. Marea Neagră ne dă un avantaj deosebit şi ajută la extinderea colaborării in mai multe domenii. Georgia şi Romania reprezintă un pod natural intre Europa şi Asia. Lucrăm intensiv pentru dezvoltarea posibilităţilor, scopul nostru este să adoptăm toate posibilităţile in domeniul transportului şi al energiei. La intalnire am discutat despre extinderea colaborării in domeniul mecanismelor politice, economice, culturale şi umanitare. Salutăm colaborarea succesivă intre diferite ministere şi am discutat despre extinderea acestei colaborări. Este deosebit de activă colaborarea intre domeniile apărării, justiţiei şi internelor. Suntem recunoscători rolului pe care l-a jucat Romania la procesul de eurointegrare a Georgiei. Exemplul vizibil este succesul pe care l-a avut Georgia, in urma susţinerii prietenilor şi partenerilor noştri. Călătoria fără vize pentru cetăţenii georgieni este o condiţie prealabilă pentru viitoarea colaborare. Vrem să mulţumim foarte mult pentru acest sprijin ferm. Noi continuăm reformele in cadrul Acordului de Asociere, ca să implementăm cele mai bune norme şi standardele europene in ţara noastră. Treptat, toate beneficiile in urma asimilării legislative şi instituţionale /…/ devine accesibil pentru toţi cetăţenii. Zi de zi, din ce in ce mai mulţi intreprinzători mici şi mijlocii sunt interesaţi de exporturile de produse georgiene in Uniunea Europeană. Asocierea politică şi integrarea economică in Uniunea Europeană este foarte importantă, şi noi facem paşi pentru asta. Georgia tinde să devină membru cu drepturi depline al familiei europene şi suntem pregătiţi pentru asta să facem şi mai mult. Ne pregătim activ pentru Summitul Parteneriatului Estic, care va avea loc pe 24 noiembrie la Bruxelles, un eveniment foarte important care identifică perspectivele de extindere a colaborării cu ţările partenere. Sperăm ca, impreună cu partenerii și prietenii noștri, printre care și Romania, vom reuși să indeplinim prevederile Parteneriatului Estic. De asemenea, apreciem sprijinul necondiționat și ferm al Romaniei pentru integrarea euro-atlantică a Georgiei. Am discutat despre securitatea Mării Negre și confirmăm incă o dată disponibilitatea noastră, ca țară aspirantă la NATO, in a susține eforturile Alianței in această direcție, pentru consolidarea securității regionale. Aș dori să mulțumesc Guvernului Romaniei pentru sprijinul continuu acordat in ceea ce privește suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Am dezbătut pașii făcuți pentru anexarea teritoriilor georgiene ocupate – Abhazia și Osetia de Est – (…) de către Federația Rusă. A fost subliniată ilegalitatea așa numitelor alegeri organizate pe 12 martie in Abhazia ocupată și pe 9 aprilie la (…) care reprezintă incercarea regimului ocupant de a efectueze operațiuni de epurare etnică (…). Vreau să folosesc această oportunitate și să mulțumesc incă o dată Guvernului Romaniei pentru răspunsurile imediate după alegerile nelegitime menționate, să subliniez importanța susținerii de către comunitatea internațională. Am discutat despre inchiderea așa-numitelor punctelor de trecere de-a lungul liniei de delimitare care au dus la consecințele umanitare grave /…;/. Mulțumesc Guvernului Romaniei pentru contribuția cea mai importantă la misiunea de monitorizare a UE; Romania are 25 de observatori și este o sursă obiectivă de informare. Aș dori să precizez faptul că Guvernul Georgiei parcurge drumul de soluționare pașnică și cuprinzătoare a conflictului. Vreau incă o dată să sublinuez importanța relațiilor economice dintre Romania și Georgia; am decis că, in luna iunie, se va stabili o comisie, la fel cum a spus și prietenul meu Sorin Grindeanu, din păcate, in ultimii 15 ani nu s-a mai intrunit această comisie; acest lucru nu este bun pentru țările prietene Romania și Georgia. Suntem bucuroși ca, in circa o lună și jumătate, va exista și un forum de business, care va fi orientat către scopurile noastre comune /…;/ Marea Neagră care face conexiune căre Rominia și Georgia. Georgia este o țară care să indreaptă către UE și privim cu foarte mult optimism. Suntem ferm convinși că, prin această vizită, reușim să aducem o dinamică nouă relației noastre bilaterale, iar 2017, ca an jubiliar, va fi un an plin de colaborări. Mulțumesc incă o dată premierului Romaniei și tuturor miniștrilor pentru felul in care am fost primiți aici! Intrevedere in plenul delegațiilor Intrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili Primirea oficială a prim-ministrului Georgiei, Giorgi Kvirikashvili

