Vizita de lucru a premierului Sorin Grindeanu la Paris

Galerie foto Intrevederea premierului Sorin Grindeanu cu prim-ministrul Franței, Édouard Philippe COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Sorin Grindeanu: Romania și Franța vor lucra impreună pentru intărirea proiectului european Premierul Sorin Grindeanu a avut astăzi, la Paris, o intalnire bilaterală cu omologul său francez, Édouard Philippe. Prim-ministrul roman l-a felicitat pe premierul Franței pentru preluarea mandatului și a apreciat că reușita in alegeri a președintelui Emmanuel Macron și formarea noului guvern reprezintă o șansă pentru relansarea proiectului european. Cei doi oficiali au discutat despre excelentele relații dintre cele două țări, dar și despre perspectivele de intensificare a cooperării, in special in plan economic. In acest sens, cei doi prim-miniștri au convenit realizarea unor mecanisme interguvernamentale pentru aprofundarea colaborării in domenii precum energia, infrastructura, agricultura sau economia digitală. Guvernul Romaniei mulțumește Franței pentru sprijinul constant acordat țării noastre in proiecte majore. Aș vrea să reafirm angajamentul Romaniei pentru consolidarea relațiilor privilegiate dintre țările noastre și sunt convins că impreună vom lucra foarte eficient pentru intărirea proiectului european, in conformitate cu interesele noastre comune, a declarat premierul roman. Romania este un partener important pentru Franța, pe langă legăturile noastre istorice și culturale, sunt foarte mulți investitori francezi prezenți pe piața romană și observ un interes crescut și din partea altor companii, care-și doresc să investească, a subliniat, la randul său, premierul francez. Prim-ministrul Édouard Philippe a mulțumit și a răspuns pozitiv invitației premierului Sorin Grindeanu de a vizita Romania. De asemenea, cei doi prim-miniștri au discutat și despre pregătirea preluării președinției Consiliului UE de către Romania, precum și despre Sezonul Cultural Romania-Franța 2018-2019. Se apropie un proiect important, Sezonul Cultural Romania-Franța 2018-2019, care va reprezenta o oportunitate imensă de a vorbi despre moștenirea noastră culturală comună, a declarat premierul francez. O alta temă de discuție a fost dimensiunea de securitate și apărare in interiorul UE. Suntem in favoarea avansării unui profil al UE mai consistent in materie de securitate și apărare. Această construcție trebuie să fie complementară cu NATO, a declarat șeful Executivului de la București. In cadrul discuțiilor, prim-ministrul francez a arătat că Franța susține efortul Romaniei de a obține ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare, dar și aderarea la Spațiul Schengen. Vizita premierului Sorin Grindeanu in Franța are scopul să contribuie la intărirea Parteneriatului strategic dintre cele două țări și la consolidarea relațiilor economice, in condițiile in care nivelul schimburilor comerciale se află pe un trend ascendent. La nivelul anului 2016, schimburile comerciale bilaterale au fost de circa 8 miliarde, cu 10% mai mult decat in 2015. *** Declarații ale premierului Sorin Grindeanu, la finalul vizitei de lucru la Paris Sorin Grindeanu: In primul rand, v-aş spune cateva lucruri şi despre ceea ce s-a intamplat ieri, un pas important, şi anume aderarea Romaniei la Agenția pentru Energie Nucleară. E un pas important pentru a atinge obiectivul de a deveni membri in OCDE. Am avut o discuţie şi cu secretarul general al OCDE, domnul Gurria. Suntem pe drumul cel bun, putem să ne atingem acest obiectiv extrem de important pentru ţara noastră. Am dat exemplul acesta şi aseară şi am să fac o comparație: dacă aderarea la NATO ne-a adus nouă, Romaniei, securitate, aderarea la UE ne-a adus prosperitate şi creştere economică, aderarea la OCDE, care reprezintă o ţintă pe care o putem atinge, ne va aduce respectabilitate. Suntem determinați, e una din prioritățile politicii noastre externe. Suntem cu dosarul şi cu tot ceea ce avem de făcut foarte, foarte aproape de linia de finish, ceea ce reprezintă o victorie şi va reprezenta o victorie pentru ţara noastră. Extrem de important. Şi acesta a fost rolul vizitei mele de aseară. Astăzi am avut o intalnire, aşa cum ştiţi, cu primul ministru francez. In paranteză fie spus, şi dansul la inceput de drum – chiar prima vizită pe care a primit-o din partea unui omolog a fost cea de astăzi. Scopul acestei vizite este legat de intărirea parteneriatului strategic pe care il avem cu Franţa. S-au discutat toate punctele şi toate dosarele importante şi din punctul de vedere al Franței, şi din punctul de vedere al Romaniei. Am să vă enumăr cateva dintre ele şi, anume, cum putem contribui impreună la intărirea proiectului comun european – şi e una din ţintele noastre – mai ales din perspectiva faptului că am cerut şi am şi primit ajutor sau vom primi ajutor in ceea ce privește organizarea şi președinția viitoare a Romaniei, a Consiliului European din 2019. Sunt lucruri pe care dorim să le discutăm inainte, pentru a vedea care vor fi prioritățile pe agenda europeană la inceput de 2019. Vă spuneam de acest punct, extrem de important, intărirea proiectului european. De asemenea, s-a discutat despre relațiile bilaterale dintre Romania şi Franța şi s-au discutat foarte multe lucruri legate de intărirea relațiilor economice. Aşa cum ştiţi, intre Romania şi Franța, in acest moment, sau la nivelul anului 2016, au existat schimburi comerciale de aproximativ 8 miliarde de euro, cu 10% mai mult decat in 2015. Deci trendul este ascendent. E loc de mai bine, e loc de a imbunătăți şi a creşte nivelul acestor schimburi economice şi ca să enumăr cateva domenii, ar fi infrastructura, energia, agricultura, economia digitală. Sunt lucruri pe care le-am discutat, am convenit să avem grupuri de lucru comune, interministeriale, intre Guvernul Romaniei şi Guvernul francez, tocmai pentru a intări acest parteneriat strategic. S-a discutat, de asemenea, şi am mulțumit pentru sprijinul pe care Franța ni-l dă pentru atingerea obiectivului de a deveni membru OCDE, ceea ce vă spuneam la inceput şi apreciem acest sprijin, un sprijin pe care Franța l-a dat Romaniei pe parcursul istoriei. Au fost tot timpul alături de noi şi cand am dorit ca să dau cateva exemple, să devenim membri NATO, şi cand am devenit membri ai UE – e ţara care susţine aderarea Romaniei la OCDE. De asemenea, despre Schengen, despre MCV, despre politica comună europeană de apărare. Sunt dosare in lucru pe care le ştiţi cu toții şi ne-am armonizat punctele de vedere. Aş incheia, dar nu e in cele din urmă, schimburile excelente comune culturale dintre Romania şi Franţa şi sezonul cultural romano-francez care se anunţă a fi cel mai important eveniment cultural din ultimii zece ani din această perspectivă. L-am invitat pe prim-ministrul francez să vină in Romania. Impărtășim experiențe comune politice, dacă pot să le numesc aşa. Şi dansul provine din administraţia locală. In viitorul apropiat va efectua o vizită in Romania, tocmai pentru a intări, a consolida relațiile romano-franceze. Reporter: Domnule premier, dacă-mi permiteți! Sorin Grindeanu: Vă rog! Reporter: Premierul in Franţa, președintele in SUA intr-o perioadă in care la nivel geopolitic pare cumva că alianțele se reașază. Poate să fie Romania, de exemplu, un liant intre politica globală a SUA şi respectiv NATO, şi cea a Uniunii Europene, care cumva lasă impresia că se deteriorează? Sorin Grindeanu: Pentru Romania, există două direcții strategice pentru politica externă: pe de o parte, intărirea proiectului european, Romania fiind ţară membră a Uniunii Europene, pe de altă parte intărirea parteneriatului strategic cu SUA. Sunt cei doi piloni de politică externă a ţării noastre, pe care trebuie să-i consolidăm şi aceasta este direcția corectă. Toate contactele, toate vizitele sunt mai mult decat binevenite, tocmai pentru a consolida aceste două direcții extrem de importante şi care sunt complementare, nu se exclud una pe alta. Reporter: Dacă ne intoarcem la situația din ţară, ştim că are loc o evaluare a miniştrilor. Domnul Dragnea spunea că, deși nu ar vrea să plece nici un ministru, totul depinde de evaluarea partidului. Sunt şi cateva prime concluzii in ceea ce privește această evaluare? Sorin Grindeanu: Eu am tot răspuns la această intrebare. E normal să fie evaluări, evaluări pe care le fac şi liderii coaliţiei. E un guvern politic, un guvern care se bazează pe o majoritate in parlament, evaluări pe care le facem şi la nivel de guvern, la nivelul prim-ministrului. E un guvern perfect? Nu, tot timpul e loc de mai bine, tot timpul e loc in a-ţi imbunătăți activitatea. Eu imi doresc ca toate aceste lucruri, şi acesta cred că e scopul tuturor, să ducă la imbunătățirea activității Guvernului Romaniei, aşa că din această perspectivă lucrurile sunt cat se poate de clare, spuse şi de mine, şi spuse şi de către domnul președinte Dragnea in urmă cu două zile. Reporter: Nicolae Bădălău este considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea. Credeți că a vorbit in nume propriu sau este o părere impărtășită la nivelul partidului, la nivelul conducerii? Sorin Grindeanu: N-am să răspund altceva decat ceea ce am mai spus, nu dau replici, n-am dat şi nici nu voi da şi nici nu vreau să fac speculații. Reporter: In cazul in care aceste presiuni vor creşte, excludeți o demisie? Sorin Grindeanu: Eu nu vorbesc de lucruri şi nu vreau să fac speculații, aşa cum v-am spus. Imi doresc ca activitatea guvernului, şi tot timpul e loc de mai bine, să fie imbunătățită. S-a făcut foarte multe lucruri bune, in continuare trebuie să facem lucruri bune şi acesta este rolul meu, al echipei, şi nu doar, al celor care ne susțin in coaliţie şi in parlament. Din această perspectivă privesc lucrurile. Reporter: Vă afectează in vreun fel, domnule premier, că coaliţia de guvernare nu vă mai sprijină in totalitate, ca la inceput? Sorin Grindeanu: Nu. De unde această concluzie? Reporter: Vă afectează in vreun fel această presiune, poate chiar in relația pe care o aveţi cu colegii din cabinet? Autoritatea premierului… Sorin Grindeanu: Nu există nici un fel de știrbire a autorității premierului. Eu privesc lucrurile aşa cum vă spuneam mai devreme şi rolul meu este să incerc, impreună cu echipa pe care o conduc, şi nu doar cea guvernamentală, echipa lărgită, să facem ceea ce am promis oamenilor şi ăsta este rolul nostru. Replici, chestiuni care nu ţin de agenda mea şi a guvernului pe care il conduc n-o să dau, nu am dat şi nici n-o să dau. Reporter: S-a discutat despre remanierea guvernului? Este o temă de discuţie, o temă actuală de discuții? Sorin Grindeanu: Pană acum lucrurile se desfășoară aşa cum le-aţi spus şi dvs. Există o evaluare permanentă pe care o face şi coaliția, e o evaluare pe care o am şi eu. Sunt lucruri pe care eu le consider normale şi pe care nu neapărat schimbări de miniştri… sunt importante, aceste schimbări, cat acolo unde poate lucrurile poate pot fi făcute mai bune, să putem să imbunătățim activitatea. Reporter: Cum credeți că se va incheia această evaluare? Sorin Grindeanu: Nu fac speculaţii, vă rog. Reporter: Ce nemulțumiri au fost şi ce miniştri ar fi vizați? Că aţi spus la un moment dat că este vorba despre nişte nemulțumiri. Sorin Grindeanu: N-o să intru şi nici nu fac lucrul ăsta la televizor. Reporter: Vă veţi impotrivi in cazul in care partidele din coaliție vor cere ca unul dintre miniştri să plece vor cere ca unul dintre miniştri să plece, dar dvs simțiți că işi face treaba? Vă veţi impotrivi in vreun fel? Sorin Grindeanu: Aici, eu cred că nu e loc de ceea ce pare că e sensul intrebării dvs. Nu există tensiuni, nu există lucruri de acest tip, tot timpul trebuie să existe argumente, de ce poți să faci sau vrei să faci un lucru, de ce poate activitatea intr-un anumit domeniu a fost la un nivel mai redus. Discutăm pe argumente, nu pe altceva. Reporter: V-aş intreba tocmai despre această activitate: sunt reproşuri că guvernul nu şi-a asumat proiecte importante din programul de guvernare, şi aici m-aş referi la fondul suveran, la legea salarizării, toate au ajuns sub forma inițiativelor legislative pană la urmă in parlament, asumate de parlamentari, nu de guvern. Sorin Grindeanu: Dar să ştiţi că aceste decizii au fost luate impreună in coaliție, adică n-a fost decizia guvernului. Din contră, guvernul de exemplu pe legea salarizării şi-a dat acordul. Mă bucur şi ii felicit pe parlamentari că au reușit intr-un timp relativ scurt să aprobe această lege extrem de importantă pentru ţara noastră şi care reașază tot acest sistem bugetar pe baze corecte. E un lucru extrem de bun şi ii felicit incă o dată. Tocmai asta ne-am dorit, a existat un dialog şi există un dialog intre guvern şi parlament pe care din cele două căi promovăm aceste legi şi s-a considerat necesar sau util, mai util, ca promovarea, de exemplu, a legilor pe care dvs le-aţi amintit şi, pentru că e vorba şi de un anumit ritm, intr-un ritm mai alert se poate face această promovare mai repede, direct prin parlament, prin inițiativă parlamentară. Asta a fost singura… Reporter: Spuneați că decizia a fost luată in coaliție. Reproșurile vin tocmai de la unul din liderii coaliţiei, Călin Popescu Tăriceanu. De ce, pană la urmă? Sorin Grindeanu: Nu știu, nu mă intrebați pe mine. Şi v-am spus că nu dau replici. Aceste decizii legate de legea salarizării unitare şi de fondul suveran, vă spuneam, că au fost decizii politice date de un singur motiv, şi anume posibilitatea de a avea un calendar şi o durată mai scurtă pană a ajunge la aprobare, ceea ce s-a intamplat de exemplu ieri, prin aprobarea legii salarizării unitare. Fiindcă altfel, trecand prin procedură guvernamentală, calendarul pană la aprobare era mult mai lung. Nu există nicio altă motivație, din contră, ca să iau exemplul de ieri, sunt extrem – şi subliniez incă o dată – sunt extrem de bucuros că această lege a fost aprobată, că in sfarșit avem o lege, atunci cand va fi promulgată, sigur, că işi urmează parcursul, mergand la Administraţia Prezidențială, avem o lege a salarizării unitare care așază acest sistem intr-o piramidă corectă. E un lucru extrem de important, unde guvernul şi-a dat concursul aşa cum ştiţi cu toții. Reporter: La inceput de mandat spuneați că renovarea sau modernizarea penitenciarelor se poate face din fonduri europene. Sunt informații cum că se poate face doar cel mult izolarea termică a acestora din fonduri europene. Cum vedeţi rezolvată această problemă? Sorin Grindeanu: Noi am trimis scrisoarea, intenția guvernului de a accesa fonduri europene către CE, așteptand in continuare un răspuns. De aici, aceasta este o parte a problemei mari şi anume cea legată pană la urmă şi de decizia pilot a CEDO. Avem un termen de 6 luni pană cand trebuie să venim cu acel pachet, fie de măsuri, fie de propuneri legislative care să nu ne ducă in situația de a primi amenzi. Se lucrează. Din discuţiile pe care le am cu Ministerul Justiţiei, se lucrează la acest pachet legat şi de proiecte de legi şi de măsuri. De asemenea, așteptăm răspunsul, ca să vă răspund direct, așteptăm răspunsul Comisiei Europene. Ne dorim să putem să facem lucrări, aşa cum ne-au anunţat, de altfel, reprezentanţii Comisiei Europene, din bani europeni. Reporter: Deci incă nu este o decizie. Reporter: Aş vrea să vă intreb, pentru că se discută şi de modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, dacă luați in calcul ca pragul pentru prejudiciu, in cazul abuzului in serviciu, să fie făcut, stabilit printr-o ordonanţă de urgenţă? Vă intreb asta, pentru că fostul ministru al justiției, Florin Iordache, a spus că lucrurile ar merge mult mai bine dacă ar fi o ordonanţă de urgenţă şi nu să se treacă prin parlament. Sorin Grindeanu: Deci eu cred că am fost cat se poate de clar din acest punct de vedere. Există in acest moment un proiect de lege care a fost lucrat la Ministerul Justiţiei şi care a fost supus dezbaterii publice, unde au fost consultate toate instituțiile, fie că vorbim de CSM, de Inalta Curte, Minister Public, DNA, DIICOT ş.a.m.d. şi s-a ajuns la acea formă. Ce conține acel proiect de lege? Transpunerea tuturor deciziilor Curţii Constituţionale in Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Am avut o decizie a Curţii Constituţionale in urmă cu cateva zile. Poziția mea şi a ministrului justiției a fost aceasta şi e aceasta. Trebuie să așteptăm să vedem motivarea Curţii Constituţionale. Deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii. Trebuie să existe dezbatere, care să rezulte acel proiect de lege, care va primi avizul guvernului şi care va fi trimis in parlament. In modul acesta vom face lucrurile. Reporter: V-aş intreba o problemă de politică externă: dacă sunteți mulțumit de activitatea ambasadorului Romaniei la Londra, in urma ultimului atentat. Sorin Grindeanu: Eu vreau să vă răspund altcumva. Sunt extrem de mulțumit de activitatea ambasadorului Romaniei la Paris şi in Franţa. A reușit in foarte, foarte scurt timp, să facă lucruri foarte bune. Dovadă e şi ceea ce s-a intamplat ieri şi astăzi şi reprezintă un exemplu de ambasador care ştie să interacționeze extrem de bine cu autorităţile din ţara unde işi desfășoară activitatea şi care ajută in promovarea intereselor Romaniei. Eu vreau să-l felicit in mod public şi sunt convins că a contribuit şi va contribui in continuare la intărirea relațiilor romano-franceze. Mulţumesc! *** Premierul Sorin Grindeanu va efectua o vizită de lucru la Paris, in perioada 7-8 iunie Prim-ministrul Sorin Grindeanu se va afla pe 7 și 8 iunie 2017 intr-o vizită de lucru la Paris. Joi, 8 iunie, premierul va avea o intalnire bilaterală cu omologul său francez, Édouard Philippe. Miercuri, 7 iunie, prim-ministrul Grindeanu va participa la ceremonia de aderare a Romaniei la Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA), in prezența Secretarului General al OCDE, Angel Gurria, și a Directorului General al NEA, William Magwood. De asemenea, premierul va avea o intalnire separată cu Secretarul General OCDE, Angel Gurria. La ceremonia de aderare a Romaniei la Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE, șeful Executivului va fi insoțit de ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan. *** PROGRAMUL VIZITEI PREMIERULUI SORIN GRINDEANU LA PARIS Ora de desfășurare a evenimentelor este ora locală Ora 19:25 Participare la ceremonia de aderare a Romaniei și Argentinei la Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA) in prezența secretarului general al OCDE, Angel Gurria, și a directorului general al NEA, William D. Magwood Din delegația Romaniei vor mai face parte Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice, Rodin Traicu, președintele CNCAN, Horia Grama, președintele ANDR, Radu Puchiu, coordonator național pentru relația cu OCDE, Luca Niculescu, Ambasadorul Romaniei in Republica Franceză. Romania se va alatura celor 31 de state membre NEA, țări cu cele mai avansate programe nucleare din lume. Prin aderare, se recunoaște că Romania dispune de infrastructură și o industrie națională dezvoltată in domeniul energiei nucleare și utilizează o tehnologie nucleară sigură, fiind deplin angajată in adoptarea celor mai bune practici in domeniu. Accesul presei se face prin intrarea principală a Centrului de Conferințe al OCDE, 2, rue Andre‐ Pascal. Ceremonia are loc in Chateau de la Muette – Room G Jurnaliștii sunt rugați să sosească inainte de ora 18.00 Ora 19:50 Intrevedere cu Secretarul General al OCDE, Jose Angel Gurria (Oportunități foto-video pentru oficiali) Ora 20.00 Participare la dineul ministerial găzduit de Președinția daneză in marja Reuniunii ministeriale a OCDE *** Vă informăm, de asemenea, că in data de 7 iunie, ora 18.00, va avea loc la OCDE și ceremonia de semnare a Convenției multilaterale pentru implementarea in cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor. Pentru Romania va semna Viorel Ștefan, ministrul finanțelor publice. Convenția va fi semnata simultan de peste 60 de state, reprezentate in mare majoritate de miniștri de finanțe. Principalul obiectiv al Convenției este contracararea strategiilor companiilor multinaționale prin care sunt exploatate lacune și neconcordanțe in cadrul regulilor fiscale pentru a transfera in mod artificial profiturile către locații cu impozite scăzute sau nule, in care există o activitate economică redusă, rezultand in diminuarea incasărilor legate de impozitul pe profit. Acreditarea jurnaliștilor se face direct la OCDE. Accesul pentru presa se face prin intrarea principală a Centrului de Conferințe al OCDE, 2, rue Andre‐ Pascal. Pentru verificările de securitate, se va cere o legitimație de presă și un act de identitate valabile, gentile și echipamentul vor fi supuse unui control x-ray. Jurnaliștii vor putea urmări semnarea transmisă direct in sala de presă.

