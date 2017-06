Vizita de lucru a premierului Sorin Grindeanu la Ministerul Sănătății

Galerie foto Declarații de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu și de ministrul Sănătății Florian Bodog, la finalul vizitei de lucru la Ministerul Sănătății [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Am ținut azi să vin, inainte de ședința de guvern, la Ministerul Sănătăţii, pentru că astăzi vom aproba, printr-un memorandum, infiinţarea unui comitet interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor apărute din Programul Naţional de Vaccinare. E o chestiune extrem de importantă şi, totodată, tot astăzi, se aprobă o nouă organigramă, o nouă funcţionare in Ministerul Sănătăţii, care conţine şi un nou modul, o unitate de management a vaccinării, iar această unitate va fi responsabilă de tot ceea ce inseamnă procesul de vaccinare, de la achiziţionare pană la administrarea vaccinului, incluzand aici, şi chiar ţin să subliniez acest lucru, campania de conştientizare a populaţiei. Este o chestiune extrem de importantă. Din păcate, a trebuit Ministerul Sănătăţii in aceste luni să acţioneze intr-o formă, aşa, de pompier, pompieristic, să stingă diverse focuri apărute prin proasta gestiune trecută. Prin tot ceea ce a asigurat domnul ministru astăzi, şi nu doar astăzi, ci şi in discuţiile pe care le-am avut şi zilele trecute, săptămanile trecute, se fac eforturi pentru a asigura acel necesar, ca să dau un exemplu, in incercarea de vaccinuri antirujeolă, s-au identificat, cum, de altfel s-a şi anunţat, 300 de mii de vaccinuri, amănunte extrem de importante o să vă spună domnul ministru. Astfel, odată rezolvată această criză, dorinţa mea este…şi a noastră, să creăm acel cadru predictibil care să nu ne mai aducă in situaţii de acest tip. Eu, odată cu… inclusiv cu Legea vaccinării, care se află in acest moment in dezbatere, eu cred că vom reuşi să creăm acest cadru care să ne aşeze pe o bază corectă, o bază care, aşa cum spuneam, să fie una predictibilă şi care să nu ne mai ducă in situaţii aşa cum avut şi cum avem. De asemenea, cred că e important să gestionăm bine – şi domnul ministru Bodog o să vă spună mai multe – o să gestionăm şi campania de vaccinare antigripală. Trebuie să se desfăşoare in aceiaşi parametri astfel incat să asigurăm, pe de o parte, necesarul de vaccinuri, pe de altă parte să facem tot ceea ce ţine de noi in a conştientiza populaţia de necesitatea vaccinării, pe de altă parte să se pună la punct tot acest lanţ, de la achiziţie pană la administrare. Vă spuneam că astăzi luăm aceste decizii in şedinţa de guvern de după-amiază, dar rostul venirii mele aici, inainte de şedinţa de guvern, era să discutăm pe amănuntele de care vă spuneam mai devreme. Domnule ministru… Florian Bodog: Am informat pe domnul prim ministru cu privire la măsurile pe care l-am intreprins, l-am informat cu privire la disponibilitatea pe care firmele, urmare a acţiunii noastre şi acţiunii concertate, practic, cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii in ceea ce priveşte epidemia de rujeolă, firmele şi-au oferit disponibilitatea de a reloca din alte ţări şi nu din depozite, cum a apărut in presă, din alte ţări să reloce stoc suplimentar de vaccin pentru Romania şi in acelaşi timp domnul prim-ministru ne-a cerut să demarăm la timp achiziţia de vaccin pentru vaccin antigripal, vaccin antigripal care se datorează persoanelor la risc, se datorează varstnicilor şi cred că este important. Florian Bodog: Noi suntem deja in procedură de pregătire a documentației, insă am solicitat secretarului de stat care se ocupă de asistența medicală ca această procedură să ne găsească cu…, momentul demarării campaniei de vaccinare să ne găsească cu vaccinul in stoc. In același timp, am luat și eu la cunoștință de decizia ministrului Sănătății din Italia, care ieri a hotărat că copiii care nu sunt vaccinați nu vor avea acces la programele de școlarizare plătite de stat. Și asta este oarecum in linie cu legea vaccinării pe care o propunem noi. Vă rog, intrebări… Reporter: /…/ Florian Bodog: Nu, am spus că am luat-o, știți că a fost o discuție pe această temă, știți că este deja in Franța aplicată, vedem că și in Italia s-a luat această hotărare tocmai din cauza epidemiei de rujeolă. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Eu aș vrea să dau o nuanță aici, dacă imi permiteți. Inainte de a lua decizii de acest tip, prin care să obligi sau să…, dacă pot să spun, să excluzi copiii care nu se vaccinează, noi, ca stat, trebuie să facem altceva: să fim in stare să asigurăm stocul de vaccinuri, să asigurăm tot ceea ce vă spuneam mai devreme, acest lanț, și după aceea să incepem să facem acțiuni de acest tip. Deocamdată ne aflăm in situația pe care v-am spus-o: se acționează incercand să acoperim crizele venite din trecut pe diverse paliere, după care se așază acest cadru. După aceea putem vorbi. Dar datoria noastră in acest moment ca stat este să le avem, inainte de a incepe cu diverse sancțiuni. Reporter: Este posibil să existe o prevedere prin care, după ce statul iși achită datoria, practic, față de cetățeni, avem vaccinuri pe o perioadă de un an, doi ani de zile, să existe acea prevedere care să intre apoi in vigoare? Sau noi vă asigurăm vaccinul, vă informăm, facem campanie… Sorin Grindeanu: Știți, libertatea… Am ințeles, mulțumesc. In primul rand, este o lege care va fi dezbătută, aprobată, amendată, sunt convins, in Parlamentul Romaniei. Din punctul meu de vedere, libertatea fiecăruia dintre noi este un drept pe care ni l-am caștigat cu toții, dar această libertate nu trebuie să interfereze sau e deplină pană cand atinge libertatea altuia. Poate că ne aflăm intr-o situație de acest tip. Poate că cei 25 de copii sau 26 de copii, care au murit in ultimul an de zile, ne fac să ne trezim la realitate și fac și pe alții să se trezească la realitate. Un asemenea număr de copii decedați in ultimul an este dincolo de ceea ce poți să spui in cuvinte, este tragic. Eu nu cred că se intamplă lucrul ăsta in… se mai intamplă undeva – nu vreau să dau exemple de ţări – dar in mod sigur in UE nu se intamplă așa ceva, in mod sigur. Și atunci, dacă mai adăugăm și faptul că noi ar trebui să fim cu un procentaj de 95% ca și rată a vaccinării, suntem undeva la jumate… Florian Bodog: Și mai jos in unele județe. Sorin Grindeanu:…și mai jos, poate că, dincolo de datoria statului de a asigura, de aici trebuie să plecăm și prin modificările pe care le aducem astăzi sau prin ceea ce incercăm să creăm ca și cadru, incercăm să așezăm pe baze corecte, predictibile, pe care le dorește toată lumea, inclusiv furnizorii, producătorii doresc să știe din timp de ce are nevoie statul roman. In momentul cand facem, după ce facem aceste lucruri, dezbaterile legate de obligativitate au argumente pro și contra. Cert este că noi trebuie să și conștientizăm, să existe această campanie de conștientizare și v-am spus că una din atribuțiunile pe care le va avea unitatea de management este și aceasta, de conștientizare a populației in privința vaccinării. Cam in forma asta vreau să ne ducem, dar, așa, pas cu pas. Reporter: Cine va forma acea comisie, acea autoritate de care vorbeați? Sorin Grindeanu: Unitatea de management se formează in interiorul Ministerului Sănătății. Reporter: Cați membri? Florian Bodog: Va avea cinci membri. Va fi coordonată de către dna Pistol de la Institutul Național de Sănătate Publică și va avea componentă de achiziții, componentă de sănătate publică, componentă juridică, deci va avea absolut toate componentele. Reporter: Cand ajung primele doze de vaccin in Romania antirujeolă? Florian Bodog: Sunt deja in depozitul Unifarm și, aşa cum v-am spus, ieri am semnat ordinul de repartizare la DSP. Deci deja au plecat spre DSP. Reporter: In privința conștientizării, v-ați gandit să luați un model din țările care au avut succes sau cum se va face concret această conștientizare? Că e nevoie in primul rand, cum spuneați și dvs, de informație. Informație care să ajungă corect la populație și populaţie care să aibă cui să se adreseze, să primească răspuns corect. Florian Bodog: Am transmis deja CNA un mesaj care, probabil, vă va fi transmis fiecărei televiziuni și am să vă rog să-l preluați și, in același timp, pregătim și o campanie foarte intensă pentru absolut toate programele de vaccinare care urmează să le demarăm, inclusiv in momentul de față știți că pregătim achiziția pentru vaccinul pneumococic, este un vaccin care, pană la momentul de față a fost cuprins in programul nostru de vaccinare, dar pană acum nu a fost finanțat niciodată, iar la acest vaccin, una dintre cerințele pe care le va avea cel care va livra vaccinul, va fi, pe langă faptul că ii vom cere să livreze vaccinurile direct la DSP, să nu mai intre pe lanțul nostru de distribuție al Unifarmului, ca să mai antrenăm și alte cheltuieli suplimentare, va fi și această susținere a unei informări și a unei politici de educație pentru populație. Reporter: Fonduri pentru HPV? Florian Bodog: Deocamdată nu. Reporter: Știm că /…/ se face la medicul de familie. Sunt foarte, foarte multe zone unde nu avem medic de familie sau sunt foarte putini care răspund de mai multe sate. Este foarte greu ca părinții să ajungă acolo. Cum se va gestiona situația? Florian Bodog: Am solicitat Centrului National de Resurse Umane să identifice toate aceste situații și in același timp vom solicita autorităților locale ca mediatorii sanitari să acționeze mană in mană cu echipa medicului de familie. Pentru că mi s-au semnalat aceste probleme. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Nu, am spus că probabil că astăzi, pot să vă spun că aproape sigur, va intra pe ordinea de zi acel proiect de lege legat de modificarea Codului Penal și Codului de Procedură Penală din perspectiva deciziilor Curții Constituționale, acel proiect care a fost dezbătut și a parcurs toți pașii și care va fi trimis după aceea in Parlament și că in următoarele maxim două săptămani se va veni cu legile justiției de organizare, una dintre ele fiind cea legată și de răspunderea magistraților, urmand a se porni dezbaterile pe ceea ce inseamnă – și asta e pe termen mediu și lung – eventualele modificări ale Codului Penal și Codului de Procedură Penală. Asta a fost declarația mea. Reporter: Proiectul, cand va intra pe ordinea de zi astăzi? Sorin Grindeanu: Eu am avut o discuție cu dl ministru aseară și mi-a spus că, dacă-i va veni in timp util și avizul de la Consiliul legislativ, știți că e ultimul cel care inchide… A parcurs toți pașii, aviz de la CSM – sunt consultative dar are toate aceste avize. Vreau să fac precizarea că acest proiect de lege se referă la modificările strict legate de deciziile Curții Constituționale. Are și o componentă privind aplicarea unei directive europene, dar pe care o știți. Reporter: In ce țări au fost identificate /…/? Florian Bodog: Asta producătorul stabilește. Reporter: Știți că anul trecut au fost foarte multe… Florian Bodog: Nu, ele vin din ţări europene. Dacă vine dintr-o țară non europeană, deci dacă vine și din SUA, trebuie să parcurgă un parcurs mult mai lung. Ei mi-au spus că sunt disponibile in momentul de faţă, deci inseamnă că este pus pe piață in Europa. Sorin Grindeanu: Știți ce… Eu am avut intalniri cu cei din Big Pharma, cum se numesc, săptămanile trecute, nu una, mai multe intalniri, inclusiv marii producători de medicamente iși doresc acest cadru predictibil. Deci toată lumea dorește. Cu alte cuvinte, tot acel sistem de achiziții speciale sau cum se numesc… Florian Bodog: Achiziții de urgență sau negocieri cu o singură sursă… Sorin Grindeanu: Speciale, nu convin.. Acest sistem nu convine nimănui. Nici producătorilor, pentru că trebuie să ia din ceea ce s-a repartizat in alte state, nici statului căruia le livrează și atunci rolul nostru e să facem acest cadru cat se poate de predictibil. Legat de clawback, discuțiile continuă și cu Ministerul Finanțelor. Eu sper ca să se finalizeze, să se finalizeze… nu pot să dau un termen, să zic de luni de zile. Pot să zic aceste discuții să se finalizeze in cateva săptămani, astfel incat să așezăm – și ințeleg nemulțumirile unora, mulțumirile altora – pentru că m-am intalnit cu toată lumea in această perioadă, și cu cei de pe generice și cu inovative, ajung să fiu specialist in sănătate… Reporter: /…/ a tuturor părților? Sorin Grindeanu: Nu vreau să intru in amănunte și nu o să fac greșeala de a intra in aceste amănunte, dar vă spun că discuțiile sunt cu Ministerul Finanțelor, cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu cei care sunt in industrie, fie că vorbim de generice, fie că vorbim de inovative, astfel incat reașezarea să fie una echitabilă și una care să impulsioneze inclusiv industria autohtonă. Reporter: Domnule prim-ministru … Sorin Grindeanu: Vă rog. La justiție. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Procedural toate punctele de vedere pe care Guvernul le trimite către Curtea Constituțională și, in paranteză fie spus, pot să spun că semnez zeci dacă nu sute săptămanal de asemenea puncte de vedere. Procedural lucrurile stau in felul acesta: Ministerul Justiției cu Departamentul și e normal să fie așa, este titular de filă, are un departament special care se ocupă cu aceste sesizări nepersonificate. Și care dau, atunci cand se solicită din partea Curţii Constituționale, și s-a solicitat, dau un punct de vedere al acestui al Ministerului Justiției, pe care il inaintează prin adresă către Guvern, iar procedural pleacă sub semnătura primului ministru. Specialiștii din departamentul respectiv, repet, nu are legătură cu persoana x,y, ş.a.m.d. specialiștii au făcut acest punct de vedere pe care Guvernul l-a inaintat către Curtea Constituțională. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Eu vă rog să… și știu că l-ați și intrebat și pe domnul ministru de dimineață, v-a explicat juridic argumentele, am ințeles că a apărut și adresa și e foarte bine că a apărut adresa respectivă, eu, cum v-am asigurat de la inceput, nu vreau să intru in să interferez in ceea ce inseamnă munca pe care specialiștii in domeniile, in cazul ăsta in justiție, o fac. Existand acest departament, nu de acuma, tot timpul a existat această procedură de care vă aminteam. Ministerul Justiției e cel care face punctul de vedere al Guvernului la eventualele sesizări sau răspunsuri la sesizările de la Curtea Constituțională. Asta e procedura. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Hai să rămanem intr-o zonă optimistă și să vă spun că se confirmă aceste exporturi, de fapt in luna martie a fost de 5,7 miliarde de euro, ceea ce inseamnă cel mai mare nivel al exporturilor din istoria Romaniei. Asta spune și altceva, că produsele romanești sunt competitive, că industria crește, pentru că nu exporți neapărat servicii. Nu exporți consum, ceea ce tot se spune că creșterea noastră economică este bazată exclusiv pe consum. In momentul cand ai asemenea sume și se ajunge la un nivel istoric inseamnă că produsele noastre sunt competitive, că industria a inceput să crească. De asemenea, investițiile directe in Romania au depășit față de anul trecut, comparativ 2017 cu 2016, tot in luna martie, peste un miliard de euro, deci inseamnă cu aproximativ 20%, dacă e corect procentul, aproximativ 20% mai mult decat anul trecut. Sunt semne bune, de dimineață am participat la Banca Națională a Romaniei, unde am spus aceste lucruri, am participat pentru că imi doresc și depunem toate eforturile, nu doar noi ci și BNR, Parlamentul, mediul academic, mediul privat, ca Romania să devină membru in Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). E un lucru pe care l-am discutat și la vizitele externe pe care le-am avut in săptămanile trecute și in Austria, asigurandu-mă de sprijinul Austriei și in Israel. Și vom continua acest demers. Am avut și o discuție cu secretarul general al OCDE săptămana trecută, domnul Gurria, căruia i-am transmis determinarea noastră de a deveni membri. Și ne interesează aceste lucruri pentru că standardele pe care le impune OCDE sunt standarde pe care noi le-am luat ca și model. Fie că vorbim de politici publice, fie că vorbim de lupta anticorupție, fie că vorbim de tot ceea ce inseamnă parametrii in care trebuie să meargă Romania. Balanța e pozitivă. Reporter: Revenim la sănătate. Se poate lua in calcul ca vaccinarea copiilor să se facă, din nou, la şcoală, aşa cum se intampla in…? Sorin Grindeanu: Eu aşa am făcut. Florian Bodog: Da, există. Şi eu, cand eram copil, am fost vaccinat la şcoală. Se ia in calcul şi acest lucru, subiectul este destul de sensibil, pentru că toată gestionarea stării de sănătate a copilului il face medicul de familie, deci… Sorin Grindeanu: Aici, capătul de lanţ, intr-un final, şi anume cel care trebuie să facă administrarea, este ce aţi intrebat dumneavoastră mai devreme şi anume medicul de familie, şi trebuie găsit, şi acesta a fost unul din punctele discuţiei noastre de săptămana trecută, şi unde au participat şi reprezentanţii medicilor de familie, trebuie găsită formula, astfel incat medicii de familie să devină mai activi. Nu vreau să intru in amănunte, este treaba lor, a celor de la Ministerul Sănătăţii, dar ei sunt capătul de linie, ei, intr-un final, sunt cei care trebuie să administreze, deci cointeresarea medicilor de familie este extrem de importantă in acest lanţ. Reporter: Dar nu prea avem medici de familie. Sorin Grindeanu: Ah, ştiu asta, că… Reporter:/…/ o ultimă intrebare, pe Justiţie, vă rog, referitor la desecretizarea arhivei SIPA… Sorin Grindeanu: Vă rog, Reporter: … sunteţi de acord cu acest lucru şi dacă aţi vorbim cu domnul ministru Toader… Sorin Grindeanu: Da. Reporter: … şi despre o perspectivă de timp in care s-ar putea face dubluri? Sorin Grindeanu: Am avut o discuţie, pe de o parte, legată de ceea ce vă spuneam mai devreme, de acest calendar, şi anume, proiectul legii de modificare, legile justiţiei, unde există acest orizont de timp, de două săptămani. Pachetul pe care trebuie să-l pregătim ca să venim in intampinarea deciziei-pilot de la OSCE, ştiţi că este un termen, deja nu mai este şase luni, sunt 5 luni, asta pe de o parte; pe de altă parte, fiind pe agenda publică, un alt punct a fost cel legat de ceea ce spuneţi dumneavoastră. Eu susţin desecretizarea, şi o spun cat se poate de direct, respectand legea. Există, probabil, există, nu ştiu, diverse nivele de secretizare ale acelor documente aflate in arhivă, nu ştiu să vă spun amănunte, i-am cerut domnului ministru să strangă date şi dansul susţine acest lucru. Ba mai mult, eu cred că este foarte bine să ştim şi pe cei care in această perioadă – şi acesta este un lucru pe care trebuie să-l facă domnul ministru, şi il va face – au avut acces la această arhivă. Ne interesează din ce perspectivă, sau de ce susţin acest demers? Pentru că trebuie să terminăm odată cu aşa-zisele sperietori, himere, pe care diverşi le au şi cea mai bună modalitate este asta, respectand, aşa cum am spus, procedurile legale şi am convingerea că va respecta procedurile legale. Deci, in concluzie, susţin. Reporter: Există ceva in statistici referitoare la cate, ce cantitate de medicamente ajung in Romania, anual? Cele care expiră sau…? Florian Bodog: Nu, nu am o astfel de statistică la nivelul Ministerului Sănătăţii. Din cate ştiu eu, nu, nu avem situaţii de medicamente aruncate. Probabil că le aruncă utilizatorii finali, din spitale nu mi s-au semnalat aşa ceva, sunt medicamente care sunt transmise către distrugere in momentul in care expiră. Vorbim asta de stocurile de medicamente la nivelul farmaciilor. Dar asta nu este problema Ministerului Sănătăţii. Fiecare farmacie are obligativitatea la anumite intervale de timp să-şi verifice stocurile, iar produsele care expiră sunt distruse. Nu se aruncă. Sunt trimise şi se distrug printr-o procedură specială. Reporter: Domnule ministru, revenim la incubatoare. Aţi solicitat asigurări că sunt sterilizate. Le-aţi primit? Florian Bodog: Da, am discutat cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică, care mi-a spus că aceste incubatoare vor fi dezinfectate prin nebulizare şi, in acelaşi timp, ele au fost foarte atent curăţate inainte de… Sorin Grindeanu: Cum se numeşte? Florian Bodog: Nebulizare. Este un procedeu cu vapori de dezinfectant, care se practică. Eu voi fi, de altfel, maine, acolo, şi mă voi convinge personal că au fost repectate toate aceste proceduri. In acelaşi timp, directorul Direcţiei de Sănătate Publică m-a asigurat – şi asta este procedura – că nu se va da autorizaţia de funcţionare decat in momentul in care toate măsurile pe care Inspecţia de la Direcţia de Sănătate Publică le-a dispus acolo, vor fi puse in operă. Reporter: Dar vi s-a părut normal acel transport? Adică există o procedură de transport? Florian Bodog: Nu există o procedură de transport pentru aparatură. Practic, s-a mutat o aparatură dintr-o parte in alta. Acelaşi lucru se poate intampla, dacă, de exemplu, renovezi o clădire, poate să ajungă pe aparatura respectivă dacă nu este corect acoperită, sau dacă se mişcă, pot ajunge tot felul, praf… Oricum, ele vor fi supuse unei proceduri de dezinfecţie şi…Da, nu este normal ca să transportăm aparatura medicală cu acelaşi tractor cu care se transportă mobilierul stradal. Dar, eu vreau să-i asigur pe beneficiarii serviciilor maternităţii din Fălticeni, că Direcţia de Sănătate Publică din Suceava se va asigura de faptul că pacienţii vor fi in siguranţă. Sorin Grindeanu: Domnule ministru, dar nu mergeţi acolo? Florian Bodog: Merg acolo, da. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Am văzut ieri inclusiv, anumite lucruri, in Parlament. O să am o discuţie cu doamna ministru pe acest subiect. Cu doamna ministru am foarte multe discuţii, este un domeniu extrem de important pentru noi, dar o să am şi o să vedem cum reglementăm. Am văzut… Ieri am văzut toate aceste… Reporter: /…/ Ați văzut ? Florian Bodog: Da. Sindicaliştii din Sanitas au cerut o intalnire cu mine. Am şi discutat cu liderul de sindicat ieri, cu domnul Bărăscu, şi voi avea o intalnire cu danşii. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Dacă este adevărat acest lucru, urmare a discuţiilor, sunt convins că aceste inechităţi vor fi indreptate. Dar eu cred că trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Prin această lege a salarizării unitare, totuşi, salariile pe care noi ne-am angajat că le vom da sunt unele poate nu cat ar merita, dar, oricum, se apropie şi cresc foarte, foarte mult. Asta cred că toată lumea recunoaşte. Dacă există lucruri care poate nu sunt aşezate corect in acea piramidă, in mod sigur aceste lucruri vor fi indreptate. Dar, ca nivel de salarizare, recunoaşte toată lumea că lucrurile din acest punct de vedere, pe salarizarea in domeniul sanitar, se aşază pe baze cat de cat corecte şi la un nivel decent. Reporter: Medicii din MApN, de exemplu… Sorin Grindeanu: Există amendament in acest moment. Mi se pare nedrept, nedrept. Acum pot să vă spun o experienţă personală pe care am avut-o in urmă cu vreo două sau trei săptămani, cand am fost la Spitalul Militar şi cand am aflat că profesorul universitar care este cadru medical, dar este şi cadru militar are salariu 3.100, iar asistenta, care este civilă, avea 4.700. Deci lucrurile astea… Şi s-au depus, sunt amendamente in momentul acesta in Camera Deputaţilor, astfel incat nivelul respectiv să ajungă ca in sistemul civil. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Păi nu ştiţi că am avut…, aţi dat voi. Reporter: Vorbeaţi despre Ministerul Muncii. Aş vrea să vă citesc un mesaj cum că zeci de mame sunt datoare vandute statului. Ele au primit acasă somaţii pentru că, spune Ministerul Muncii, au incasat plăţi necuvenite. Numărul acestora /…/. Sorin Grindeanu: Probabil că este o anchetă in curs. Nu ştiu amănunte. Probabil că este o anchetă a ministerului sau a anumitor agenţii din subordinea ministerului. Să vedem despre ce… Reporter: Un subiect politic… /…/că ar fi o divergenţă in ceea ce priveşte oportunitatea unei remanieri. Unii lideri ai coaliţiei spun că ar trebui o remaniere, dvs nu aţi fi de acord. Sorin Grindeanu: Eu n-am spus că sunt de acord sau nu sunt de acord şi nici n-am văzut liderii coaliţiei, nici pe domnul preşedinte Liviu Dragnea, preşedintele partidului din care fac parte, şi nici pe celălalt preşedinte, domnul Tăriceanu, să spună lucrul acesta. Asta nu inseamnă că nu există acea monitorizare pe care o fac eu, in primul rand, ca prim-ministru, asupra activităţii fiecărui ministru. Şi, de asemenea, coaliţia care susţine acest guvern. Vorbim de un guvern politic. In momentul in care o să ajungem la concluzia că este nevoie de schimbări, o să le facem, dar nu altcumva decat in forma in care v-am spus. Repet, nu am văzut, nu m-aţi auzit pe mine, nu l-aţi auzit nici pe domnul preşedinte Dragnea in aceste zile, săptămani să spună… Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Au fost critici constructive legate mai mult de modul de comunicare a unor miniştri şi in forma asta s-au dus. Eu aşa le-am văzut şi aşa au şi fost. Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Asta voi imi spuneţi? Mulţumesc mult de tot. Florian Bodog: Mulţumim frumos.

Comments

comments