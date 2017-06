Vizita de lucru a premierului Sorin Grindeanu la Ministerul Finanțelor Publice

Galerie foto Declarații de presă ale premierului Sorin Grindeanu, la Ministerul de Finanțe [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Am avut intalnirea obișnuită pe care o am cu domnul ministru al Finanțelor, cu președintele ANAF-ului, cu alți colegi de la Ministerul Finanțelor sau din ANAF, intalnire care e săptămanală, ori la sediul Guvernului, ori aici la Ministerul Finanțelor, despre ceea ce au făcut, ceea ce trebuie să facă in viitor, măsuri, lucruri care să imbunătățească activitatea Ministerului Finanțelor și a ANAF-ului. A fost o discuție de o oră și ceva, punctuală, pe problemele apărute. Pană luni, pe majoritatea dintre ele, domnul ministru și domnul președinte ANAF trebuie să imi prezinte termenele de implementare, rezolvarea la problemele discutate. O discuție absolut normală, colegială, repet, pe care o avem aproape săptămanal. Reporter:/…/ Sorin Grindeanu: De exemplu, am cerut… ca să vă spun una din problemele discutate, o rezolvare urgentă a situației scannerelor din vămi; e o situație care trenează de foarte mult timp și lucrurile astea trebuie a fi rezolvate rapid. Luni, domnul ministru și domnul președinte ANAF trebuie să imi transmită termenele clare pe care și le asumă, astfel incat această situație să fie rezolvată. O altă problemă discutată e legată de ce am avut la intalnirea dinainte, și anume cea cu doamna ministru de Interne, cu domnul ministru al Sănătății și cu domnul Raed Arafat, legată de rectificare şi de găsirea sursei de finanțare pentru inceperea implementării acelui viitor proiect-cadru de cumpărare, de achiziţie a ambulanțelor şi găsim soluțiile la rectificare, pentru a porni această achiziție. Reporter: /…/ legea salarizării? Sorin Grindeanu: Am văzut, intre timp, să zic așa, in ultimele 10 minute, și eu și domnul ministru, că discuția se duce in cu totul altă parte. Eu vă spun că s-a discutat, și domnul ministru a discutat cu doamna Lia Olguța Vasilescu, tot ceea ce e susținut și a prezentat public, am văzut eu, doamna … Reporter: Este adevărat că salariile din sănătate nu se mai măresc? Sorin Grindeanu: … a prezentat public punctul de vedere, care e susținut și de ministrul Finanțelor. Deci, nu e niciun fel de disensiune… Al doilea lucru pe care vreau să il clarific: această intalnire e programată de săptămana trecută și e o intalnire obișnuită, pe care o am cu Ministerul Finanțelor și cu colegii de aici, nu e niciun fel de lucru pe care să-l fac pentru prima dată, așa că și ministrul Finanțelor, care va merge la ora 15:00 la grup, și doamna ministru Olguța Vasilescu susțin același punct de vedere, pe care doamna ministru l-a anunțat, pe care il va detalia după ce se va discuta, bineințeles, pentru că o inițiativă parlamentară, pe care noi, ca Guvern, o susținem și unde ne-am spus punctul de vedere prin cele două ministere, ministerul condus de doamna Olguța Vasilescu și Ministerul Finanțelor Publice. Reporter: S-a calculat un nou impact după amendamentele depuse la Parlament, la deputați și la Senat pe legea salarizării și care este acel impact, pentru că de asta spunea doamna ministru Olguța Vasilescu că majorările salariale vor fi altele sau in alte etape decat cele care au fost inițial? Sorin Grindeanu: Pentru detalii o să-l las pe domnul ministru. Pot să vă spun că impactul total la anul este undeva in forma spusă, undeva aproape de 76 de miliarde, ceea ce inseamnă undeva 8,6% – ne situează in parametri normali ca și efort bugetar. Dar vreau să subliniez: nu există niciun fel de punct de vedere sau puncte de vedere divergente intre doamna… și ceea ce a susținut in comisie doamna Olguța Vasilescu și ceea ce ne asumăm sau iși asumă Ministerul Finanțelor ca și impact bugetar. Reporter: Domnule ministru, de ce nu se mai respectă programul de guvernare?… De ce nu se mai respectă programul de guvernare, pentru că au apărut aceste modificări acum? Reporter: V-aș intreba, domnule premier, dacă ați avut o discuție cu domnul președinte Dragnea. Doamna Firea probabil ați văzut declarațiile dumneaei – a spus că există o comunicare destul de proastă intre Guvern și Primărie, Guvern și partid. Ce a vrut să transmită doamna Firea concret? Sorin Grindeanu: Eu am discutat, inclusiv in aceste zile, cu domnul președinte Dragnea, spre deosebire de alți colegi de-ai mei. Lucrurile care pot fi imbunătățite prefer de fiecare dată să le discut și să le repar in discuții punctuale cu fiecare din acești colegi și nu doar colegi. Eu zilnic am discuții cu președinți de consiliu județean… județeni, cu primari din toată țara. Știu că doi dintre colegii mei din Guvern – și domnul ministru Petcu și domnul ministru Cuc au avut nu una, ci mai multe discuții cu reprezentanții Primăriei Generale. Pe mine mă interesează și cred că e normal ca foarte multe lucruri să se intample in București și cred că pe fiecare dintre dumneavoastră. Spre exemplu, dacă vorbim de Centură, in acest moment, din ce m-a informat și cred că știți și dumneavoastră, din ce mi-a spus domnul ministru Cuc și puteți verifica public, această investiție este ridicată pe SEAP, e in procedură de licitație; e un lucru extrem de bun. Pe bucureșteni și nu doar nu ii interesează, cred eu, cine e proprietar, cine face, ci să se facă. Atata timp cat acest dialog a existat, e un lucru foarte bun. Repet, eu discut in fiecare zi cu foarte mulți colegi din administrație, nu colegi neapărat de partid, pentru că avem primari, președinți de consilii județene de toate culorile politice. Cu atat mai mult cand vorbesc cu colegi de partid, cand incercăm să găsim soluții pozitive pentru rezolvarea problemelor, incercăm să facem aceste lucruri printr-un dialog direct. Reporter: Dar ce /…/ avea doamna Firea să lanseze aceste acuzații atunci, dacă aveți dumneavoastră o explicație anume? Sorin Grindeanu: Eu nu pot să dau… O intrebați pe doamna Firea, dar cred că e dorința dansei de a rezolva anumite probleme intr-un anumit mod. Mai mult de atat nu pot să… nu-mi dau cu părerea despre ce… Reporter: Se discută in acest moment, domnule premier, despre o remaniere? Ați discutat asta cu domnul Liviu Dragnea? Pentru că au apărut diverse zvonuri ba că unii miniștri vor pleca din Guvern, ca să pice Guvernul, ba că nu vă mai ințelegeți… Ce se intamplă? Există discuții in acest moment pe remaniere? Sorin Grindeanu: Eu o să vă dau același răspuns pe care vi l-am dat de fiecare dată și nu diferă: fiecare din miniștri au anumite lucruri pe care trebuie sau trebuie să facă la ministerele pe care le conduc, să facă … să ia anumite măsuri, să aplice programul de guvernare al PSD – sunt lucruri pe care le monitorizează și primul ministru și le monitorizează, așa cum e normal și e absolut normal să fie monitorizate, și coaliția de guvernare, pentru că ne dorim ca acest program de guvernare să fie implementat, iar toate măsurile să fie adoptate așa cum am spus in campania electorală. Discuții am tot timpul, și nu incercați să creați intre mine și alți colegi de-ai mei, tensiuni, pentru că nu sunt. Reporter: Sunteți mulțumit de toți miniștrii? Sorin Grindeanu: Sunt ministere unde ritmul poate să fie mai accelerat, dar… Reporter: /…/ Sorin Grindeanu: Nu o să le dau… tocmai vă spuneam, in urmă cu două-trei minute… Reporter: … le-ați spus miniștrilor respectivi că aveți nemulțumiri? Sorin Grindeanu: Da, am transmis inclusiv, zilele trecute, inclusiv azi, lucrurile pe care le văd a fi imbunătățite. Sunt lucruri normale, lucrăm intr-o echipă. Eu imi doresc și danșii iși doresc să iși imbunătățească activitatea, și Guvernul să performeze. Reporter: /…/ impozitul pe gospodărie sau nu? Reporter: /…/ modificările aduse pe legea salarizării, dacă v-a anunțat ministrul Muncii sau ați aflat de la domnul Viorel Stefan, și care este mesajul dumneavoastră, către funcționarii din administrație care au făcut greve, săptămana trecută și către cei din justiție, care fac in momentul de față? Judecătoria Sectorului 3 este in grevă, timp de două ore. Sorin Grindeanu: Pe scurt, pentru că au fost mai multe, să spunem, amendamente, in comisie la Senat, in comisie la Camera Deputaților. Forma pe care au prezentat-o și o susțin cei doi miniștri, doamna Lia Olguța Vasilescu și domnul Viorel Stefan este forma pe care noi ne-o asumăm. Toate lucrurile, amendamentele aprobate in comisie și care au susținere și inchidere bugetară, sunt susținute de către Guvern, asta ca să inchid toate categoriile. E un lucru absolut necesar să avem această lege a salarizării unitare, s-a lucrat foarte mult și le mulțumesc și doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu, și parlamentarilor atat din comisia de la Senat, cat și din cea de la Camera Deputaților, pentru că au fost zile, săptămani, de muncă asiduă, o să vedem, pentru că in zilele următoare, o să avem și votul final, probabil, nu știu, nu dau ordine Parlamentului. Reporter: S-ar putea renunța la impozitul pe gospodărie? Sorin Grindeanu: /…/ această analiză o să vă dea detalii domnul ministru, e o analiză pe care dansul și alții trebuie să o prezinte, in niciun caz să se renunțe. Cred că trebuie să vedem urmarea acestei analize. Nu vreau să mă pronunț inaintea respectivului document, să vedem, să alegem foarte bine momentul, să știm foarte bine plusurile, minusurile, ce avem de făcut din momentul in care implementăm acest nou sistem. De aceea, n-aș vrea să mă pronunț inaintea acestei analize. Reporter: Cota de impozitare /…/ Sorin Grindeanu: Domnule ministru… Eu aș vrea să vi-l las pe domnul ministru… Reporter: Aș vrea să vă mai intreb un lucru, dacă imi permiteți, pentru că tot vorbeați de vămi, am văzut că aseară au fost foarte mari cozile in Bulgaria – ce-i drept, bulgarii… problema ar fi la bulgari – ați vorbit cu doamna ministru pentru o discuție, eventual, cu cei din Bulgaria, astfel incat aceste cozi să fie reduse, ținand cont că /…/? Sorin Grindeanu: Nu doar acolo sunt cozi. Pot să vă spun că am avut situații şi in relația… sau la vămile cu Ungaria. Ca să vă dau un exemplu concret, la Nădlac, dacă nu mă inșel, sunt 10 benzi. Noi putem și acoperim toate cele 10 sensuri, dacă le pot numi așa, pe care se poate circula. In schimb, partenerii noștri din Ungaria nu au personal pentru toate punctele de trecere. Totodată, noi trebuie să aplicăm directivele europene, și tot ce inseamnă legislație /…/ și noi și toți ceilalți care suntem membri in UE, iar aceste lucruri sunt obligatorii și sunt aplicate de către noi. A avut discuții doamna ministru Carmen Dan cu partenerii din Bulgaria și cei din Ungaria, rugandu-i să-și suplimenteze personalul, atat cei din Bulgaria, cat și cei din Ungaria, astfel incat să avem un timp de ședere in vamă mai scurt. Repet, de data aceasta, problema nu e la noi, e in a se găsi, dincolo, in Bulgaria și in Ungaria, personal, astfel incat să funcționeze toate punctele. Domnul ministru, vă las…vă mulțumesc.

